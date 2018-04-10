Организация по запрещению химоружия направит миссию в сирийский город Дума в Восточной Гуте

Организация по запрещению химоружия в ближайшее время направит свою миссию в сирийский город Дума в Восточной Гуте. Ей предстоит расследовать информацию о химической атаке, говорится в заявлении на официальном сайте организации. Ранее сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на источник в ведомстве сообщило, что министерство иностранных дел Сирии направило официальное приглашение организации посетить Думу для расследования.

Страны Запада обвинили Дамаск в химатаке на город Дума, жертвами которой стали несколько десятков человек. Москва и сирийские власти это опровергают.