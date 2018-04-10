Организация по запрещению химоружия направит миссию в сирийский город Дума в Восточной Гуте
Организация по запрещению химоружия в ближайшее время направит свою миссию в сирийский город Дума в Восточной Гуте. Ей предстоит расследовать информацию о химической атаке, говорится в заявлении на официальном сайте организации. Ранее сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на источник в ведомстве сообщило, что министерство иностранных дел Сирии направило официальное приглашение организации посетить Думу для расследования.
Страны Запада обвинили Дамаск в химатаке на город Дума, жертвами которой стали несколько десятков человек. Москва и сирийские власти это опровергают.
Комментарии19
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vasya_von_smetankin 10 апреля 2018 | 19:32
Химические Ихтамнеты, шухер!
pit_heap 10 апреля 2018 | 19:37
Замечу для хомячков что ОЗХО пригласила и Сирия,но как всегда ОЗХО не доедет до места,как и в случае с Хан-Шейхуном
alehan11174 10 апреля 2018 | 19:42
pit_heap: а Сирия - это кто? асад и путлер с хизболлой штоле? и что - этих говнюков и террористов кто-то спрашивает? отпендюрят как обычно и все! народ Сирии за!:))
entoni 10 апреля 2018 | 20:16
alehan11174: А ты он и есть?! О как!
josepp 10 апреля 2018 | 20:29
alehan11174: Скорее всего американцам скоро дадут в бубен. Да так, чтобы еще долго звенело. А потом, начнется крушение и гибель этого рассадника мирового терроризма.
kara 10 апреля 2018 | 19:35
трампа это удержит или он уже подсчитал бонусы от успеха?
olegleon 10 апреля 2018 | 19:40
kara: Трампа может удержать только блондинка с 4 размером груди. а всякие ОЗХО не для него. "врач сказал в морг, значит в морг"
progmatik 10 апреля 2018 | 19:56
olegleon: Так Трампу и сказал ?
kinnlade 10 апреля 2018 | 19:35
А вот это интересно , ждем.
kobylamay_sossetutrampa 10 апреля 2018 | 19:37
Какое нахер расследование. Жаба Меркель уже всё сама "расследовала" : виновата Россия.
anticolorad 10 апреля 2018 | 19:46
kobylamay_sossetutrampa: все немножко не так: плешивое ботоксное дало команду небезе кричать что "никоготамнет" и "этовсепостановка"
abuvgrobu 10 апреля 2018 | 19:40
Мы уже слышали недавно ОЗХО
Вердикт будет следующим: не удалось установить,была ли хим атака
needroid 10 апреля 2018 | 19:44
Видимо, Трамп хочет всё-таки успеть запулить пару ракет с газиками до приезда ОЗХО. Сейчас нужно любыми путями замутить жесть в регионе, чтобы спецы туда не смогли приехать.
snikkersnepper 10 апреля 2018 | 19:51
У меня чисто технический вопрос. Сколько еще раз вас надо ткнуть носом в ситуацию "мы три дня говорили, что у нас есть все доказательства, а сегодня ответственный орган начинает (скорее даже собирается начинать) расследование", чтоб вы хоть немножко начали думать своей головой, а не чужими воплями? Или вы совсем ту... необучаемые?
kotvinder2 10 апреля 2018 | 20:00
snikkersnepper: У них в голове разом умещаются два десятка версий отравления Скрипалей, и во все они верят одинаково. Гнойное расплавление мозга, иначе не назовёшь...
zabava 10 апреля 2018 | 20:06
alehan11174
pit_heap: а Сирия - это кто? асад и путлер с хизболлой штоле? и что - этих говнюков и террористов кто-то спрашивает? отпендюрят как обычно и все! народ Сирии за!:))
Сраный пиздёнышь, готов голову сложить за сирийский народ, только не свою.
josepp 10 апреля 2018 | 20:26
Я думаю, что американцы и англичане сделают все, чтобы эксперты туда не приехали. Скорее всего будет еще одна провокация, в ближайшее время..
boseal 10 апреля 2018 | 20:31
Появилась надежда, что ОЗХО все таки найдет так нужные для Запада доказательства бесчеловечных жертв мясника Асада. А если не найдет или вообще не доедет до места, то ничего страшного - Меркель и прочие уже давно все решили с виноватыми. Странная цепочка получается - сначала 100%-ая уверенность, а потом расследование и поиск доказательств. Предлагаю демократическому правосудию после обнаружения трупа для начала кидать человека в застенок на основании уверенности какой-нибудь уважаемой старухи из ближайшего городка с населением не менее ста тысяч, а затем - дней так через пять - высылать туда опергруппу и судмедэкспертов, чтобы они на всякий случай поискали улики).
azt 10 апреля 2018 | 20:31
Партнерам надо торопиться. Вдруг ОХЗО ничего не найдет.. Как тогда спасать морду лица?