Олег Знарок покинет пост главного тренера хоккейного СКА

Новым наставником армейцев станет Илья Воробьёв.

Сразу несколько ведущих спортивных изданий и интернет порталов сообщили об отставке наставника СКА, ссылаясь на собственные осведомленные источники. Более того, по версии «Спорт-Экспресса», существует вероятность, что Олег Знарок не повезет сборную России на Чемпионат мира. Он пройдет в Дании в мае. Решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время.

55-летний Знарок выиграл со СКА Кубок Гагарина в прошлом сезоне, а в нынешнем его подопечные уступили московским одноклубникам в полуфинале со счётом 2-4. Ранее специалист выиграл два Кубка Гагарина с московским «Динамо». Что же касается его сменщика Воробьева, тот он был уволен из магнитогорского «Металлурга» по ходу регулярного чемпионата.

Притом, что годом ранее взял с «Магниткой» Кубок Гагарина.

Сейчас Олег Знарок также возглавляет сборную России, с которой победил на ЧМ-2014 и ОИ в Пхенчхане.