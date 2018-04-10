Олег Знарок покинет пост главного тренера хоккейного СКА
Новым наставником армейцев станет Илья Воробьёв.
Сразу несколько ведущих спортивных изданий и интернет порталов сообщили об отставке наставника СКА, ссылаясь на собственные осведомленные источники. Более того, по версии «Спорт-Экспресса», существует вероятность, что Олег Знарок не повезет сборную России на Чемпионат мира. Он пройдет в Дании в мае. Решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время.
55-летний Знарок выиграл со СКА Кубок Гагарина в прошлом сезоне, а в нынешнем его подопечные уступили московским одноклубникам в полуфинале со счётом 2-4. Ранее специалист выиграл два Кубка Гагарина с московским «Динамо». Что же касается его сменщика Воробьева, тот он был уволен из магнитогорского «Металлурга» по ходу регулярного чемпионата.
Притом, что годом ранее взял с «Магниткой» Кубок Гагарина.
Сейчас Олег Знарок также возглавляет сборную России, с которой победил на ЧМ-2014 и ОИ в Пхенчхане.
Комментарии2
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buzukin939 10 апреля 2018 | 19:22
Здоровья и благополучия Олегу и всей его родне! А уж без работы он не останется. Успехов!
padun 10 апреля 2018 | 19:27
"В Германии гораздо лучше, чем в России" - с облегчением подумал Знарок, глядя на свой немецкий паспорт
"Вовремя подсуетился1" - с завистью подумал Дерипаска