В Варшаве был открыт памятник всем погибшим в этой катастрофе
Сегодня, в день 8-й годовщины катастрофы самолета под Смоленском, в Варшаве был открыт памятник всем погибшим в этой катастрофе.
С момента катастрофы 10 числа каждого месяца в Варшаве проходили марши памяти. На них собирались люди, которые говорили о том, что скоро станут известны причины катастрофы. Сегодня пройдет последний такой марш.
Комментарии8
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kottigr1 10 апреля 2018 | 19:13
Уже много лет РФ скрывает улики своего преступления и в нарушение всех международных правил не выдает полякам обломки их самолета..
rottor 10 апреля 2018 | 19:21
kottigr1: ты чё - за братьев-поляков обеспокоился, какловатый?
Так они такую перхоть как ты братьями не считают.
Бандеровские мрази им совсем не братья.
kottigr1 10 апреля 2018 | 19:26
rottor: Все уже поняли, что поляки тебе не братья...
kir_pich_101 10 апреля 2018 | 19:14
Первый венок возложит наше руководство....
Уверен я...
olegleon 10 апреля 2018 | 19:16
и на памятнике слова "TERRAIN, TERRAIN, PULL UP"?
vulgaris_liberal 10 апреля 2018 | 19:18
Лучшим памятником пьяной польской делегации была бы пустая бутылка :)
abuvgrobu 10 апреля 2018 | 19:21
Это плохо, наверное, но почему-то политиков совсем не жаль, ни своих, ни чужих...
estamp 10 апреля 2018 | 19:46
Сегодня, в день 8-й годовщины катастрофы самолета под Смоленском, в Варшаве был открыт памятник всем погибшим в этой катастрофе.
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8 лет праздновать месячины и ни разу даже паиятник не открыть? Не верю!