Сегодня, в день 8-й годовщины катастрофы самолета под Смоленском, в Варшаве был открыт памятник всем погибшим в этой катастрофе.

С момента катастрофы 10 числа каждого месяца в Варшаве проходили марши памяти. На них собирались люди, которые говорили о том, что скоро станут известны причины катастрофы. Сегодня пройдет последний такой марш.