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Эксклюзив Эха 19:03, 10 апреля 2018

Первый канал снял с эфира интервью с бывшим министром обороны США Уильямом Пери

Первый канал снял с эфира интервью телеведущего Владимира Познера с экс-министром обороны США Уильямом Перри из-за ситуации в Сирии. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сам В.Познер.

«Сейчас я нахожусь вне России. Мне об этом сообщили сегодня утром. Я позвонил, чтобы выяснить, в чем дело. Мне сказали, что хотя передача и была поставлена в эфир, из-за истории, связанной с применением химического оружия в Сирии, руководство Первого канала сочло, что она будет как бы в диссонансе с текущим политическим положением и решило с ней повременить», — рассказал телеведущий.

В.Познер отметил, что не считает это цензурой, и подчеркнул, что в интервью «не было ничего антироссийского».

«Абсолютно нет, напротив, эта программа чрезвычайно, на мой взгляд, любопытная. Перри, который был министром обороны в США во времена Клинтона, очень активно выступал против расширения НАТО и считает это серьезной ошибкой, которая привела к ухудшению отношений между Россией и США. В этой программе нет даже и намека на что-то антироссийское. Просто сочли, что сейчас давать бывшего министра обороны США в нынешних обстоятельствах не следует», — уточнил телеведущий.

В.Познер убежден, что эта программа выйдет в эфир позже. «Это было не мое решение. Не могу сказать, что я с этим согласен, но к цензуре я это не отношу. Поскольку программа покупается Первым каналом, его руководство вправе принять такое решение. Я думаю, что это интервью еще пойдет, но не сейчас», — заключил он.

Комментарии

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aroswen 10 апреля 2018 | 19:04

первый анал

danko1 10 апреля 2018 | 19:11

aroswen: С гласностью на ЦТ Путин еще в первый срок покончил, заменив её зомбированием.
В этом он уже Геббельса превзошел.

evgolius7 10 апреля 2018 | 19:16

Первый канал проводит с «Олигархфондом» совместную благотворительную акцию, цель которой — помочь попавшим под санкции олигархам и друзьям Путина.
Первый канал и Кремль гарантируют: все средства будут потрачены на охреневших богачей из российского списка Форбс

patrik05 10 апреля 2018 | 19:22

Первый канал снял с эфира интервью телеведущего Владимира Познера с экс-министром обороны США Уильямом Перри из-за ситуации в Сирии...

Наступил 1937 год.

all_seeing74 10 апреля 2018 | 19:25

patrik05: ну и при чем тут 37?!))) лишь бы ляпнуть?!))))

zemljanka 10 апреля 2018 | 19:35

Трусость - "это самый страшный порок "...

evgolius7 10 апреля 2018 | 19:42

- Сейчас же не 37-й год - что хочешь, то и...
Опа !
Утка !
Надувная утка!
Вон , в окне ! Охрана! Полиция! Хватай его!
В тюрьму гада! Это тебе за Димона!
Это тебе за пацанов !

anti_zombitv 10 апреля 2018 | 19:36

Поскольку программа покупается Первым каналом, его руководство вправе принять такое решение. Я думаю, что это интервью еще пойдет, но не сейчас /// денег нет, но вы держитесь там...

nikolaysatin 10 апреля 2018 | 19:16

Если после этого ВВ не уйдёт с 1-го канала, то все его красивые слова не смогут удержать его на плаву порядочности: утонет.

all_seeing74 10 апреля 2018 | 19:20

Ну он похоже сильно расстроится!!!))) как жить после этого?!)))

tag188 10 апреля 2018 | 19:20

Это и есть "серьезные последствия" о которых предупреждал Небензя?

all_seeing74 10 апреля 2018 | 19:27

tag188: похоже да!!! Страшная мстя постигла проклятого америкоса!!!)))

agamasat 10 апреля 2018 | 19:23

Никакой ошибки расширения НАТО нет, т.к. в те времена сама РФ хотела войти в НАТО. Россия, как всегда, занимается спекуляцией фактов. Ну а с учетом того, что произошло с Украиной, расширение НАТО было просто необходимым для установления безопасности в регионе бывшего СССР.

ura_123 10 апреля 2018 | 19:27

Сняли только из-за того что этот Перри на пятой минуте заявил,ткнув в сторону Познера пальцем "Мы вашу мамину маму в рот выиграем,если что!",потом откинулся на кресле и закурил!
Вот за курение в прямом эфире и сняли программу с эфира.

gregor 10 апреля 2018 | 19:38

88 % великого ...большинства ...может не так понять ... как надо .
Низяяяяяяяяяяяяяя .

sprav77 10 апреля 2018 | 19:39

На первом канале самое лучшее -это КВН. Жаль, что там тоже цензура.

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