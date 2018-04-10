Первый канал снял с эфира интервью с бывшим министром обороны США Уильямом Пери

Первый канал снял с эфира интервью телеведущего Владимира Познера с экс-министром обороны США Уильямом Перри из-за ситуации в Сирии. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сам В.Познер.

«Сейчас я нахожусь вне России. Мне об этом сообщили сегодня утром. Я позвонил, чтобы выяснить, в чем дело. Мне сказали, что хотя передача и была поставлена в эфир, из-за истории, связанной с применением химического оружия в Сирии, руководство Первого канала сочло, что она будет как бы в диссонансе с текущим политическим положением и решило с ней повременить», — рассказал телеведущий.

В.Познер отметил, что не считает это цензурой, и подчеркнул, что в интервью «не было ничего антироссийского».

«Абсолютно нет, напротив, эта программа чрезвычайно, на мой взгляд, любопытная. Перри, который был министром обороны в США во времена Клинтона, очень активно выступал против расширения НАТО и считает это серьезной ошибкой, которая привела к ухудшению отношений между Россией и США. В этой программе нет даже и намека на что-то антироссийское. Просто сочли, что сейчас давать бывшего министра обороны США в нынешних обстоятельствах не следует», — уточнил телеведущий.

В.Познер убежден, что эта программа выйдет в эфир позже. «Это было не мое решение. Не могу сказать, что я с этим согласен, но к цензуре я это не отношу. Поскольку программа покупается Первым каналом, его руководство вправе принять такое решение. Я думаю, что это интервью еще пойдет, но не сейчас», — заключил он.