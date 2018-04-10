Первый канал снял с эфира интервью с бывшим министром обороны США Уильямом Пери
Первый канал снял с эфира интервью телеведущего Владимира Познера с экс-министром обороны США Уильямом Перри из-за ситуации в Сирии. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сам В.Познер.
«Сейчас я нахожусь вне России. Мне об этом сообщили сегодня утром. Я позвонил, чтобы выяснить, в чем дело. Мне сказали, что хотя передача и была поставлена в эфир, из-за истории, связанной с применением химического оружия в Сирии, руководство Первого канала сочло, что она будет как бы в диссонансе с текущим политическим положением и решило с ней повременить», — рассказал телеведущий.
В.Познер отметил, что не считает это цензурой, и подчеркнул, что в интервью «не было ничего антироссийского».
«Абсолютно нет, напротив, эта программа чрезвычайно, на мой взгляд, любопытная. Перри, который был министром обороны в США во времена Клинтона, очень активно выступал против расширения НАТО и считает это серьезной ошибкой, которая привела к ухудшению отношений между Россией и США. В этой программе нет даже и намека на что-то антироссийское. Просто сочли, что сейчас давать бывшего министра обороны США в нынешних обстоятельствах не следует», — уточнил телеведущий.
В.Познер убежден, что эта программа выйдет в эфир позже. «Это было не мое решение. Не могу сказать, что я с этим согласен, но к цензуре я это не отношу. Поскольку программа покупается Первым каналом, его руководство вправе принять такое решение. Я думаю, что это интервью еще пойдет, но не сейчас», — заключил он.
Комментарии16
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aroswen 10 апреля 2018 | 19:04
первый анал
danko1 10 апреля 2018 | 19:11
aroswen: С гласностью на ЦТ Путин еще в первый срок покончил, заменив её зомбированием.
В этом он уже Геббельса превзошел.
evgolius7 10 апреля 2018 | 19:16
Первый канал проводит с «Олигархфондом» совместную благотворительную акцию, цель которой — помочь попавшим под санкции олигархам и друзьям Путина.
Первый канал и Кремль гарантируют: все средства будут потрачены на охреневших богачей из российского списка Форбс
patrik05 10 апреля 2018 | 19:22
Первый канал снял с эфира интервью телеведущего Владимира Познера с экс-министром обороны США Уильямом Перри из-за ситуации в Сирии...
Наступил 1937 год.
all_seeing74 10 апреля 2018 | 19:25
patrik05: ну и при чем тут 37?!))) лишь бы ляпнуть?!))))
zemljanka 10 апреля 2018 | 19:35
Трусость - "это самый страшный порок "...
evgolius7 10 апреля 2018 | 19:42
- Сейчас же не 37-й год - что хочешь, то и...
Опа !
Утка !
Надувная утка!
Вон , в окне ! Охрана! Полиция! Хватай его!
В тюрьму гада! Это тебе за Димона!
Это тебе за пацанов !
anti_zombitv 10 апреля 2018 | 19:36
Поскольку программа покупается Первым каналом, его руководство вправе принять такое решение. Я думаю, что это интервью еще пойдет, но не сейчас /// денег нет, но вы держитесь там...
nikolaysatin 10 апреля 2018 | 19:16
Если после этого ВВ не уйдёт с 1-го канала, то все его красивые слова не смогут удержать его на плаву порядочности: утонет.
all_seeing74 10 апреля 2018 | 19:20
Ну он похоже сильно расстроится!!!))) как жить после этого?!)))
tag188 10 апреля 2018 | 19:20
Это и есть "серьезные последствия" о которых предупреждал Небензя?
all_seeing74 10 апреля 2018 | 19:27
tag188: похоже да!!! Страшная мстя постигла проклятого америкоса!!!)))
agamasat 10 апреля 2018 | 19:23
Никакой ошибки расширения НАТО нет, т.к. в те времена сама РФ хотела войти в НАТО. Россия, как всегда, занимается спекуляцией фактов. Ну а с учетом того, что произошло с Украиной, расширение НАТО было просто необходимым для установления безопасности в регионе бывшего СССР.
ura_123 10 апреля 2018 | 19:27
Сняли только из-за того что этот Перри на пятой минуте заявил,ткнув в сторону Познера пальцем "Мы вашу мамину маму в рот выиграем,если что!",потом откинулся на кресле и закурил!
Вот за курение в прямом эфире и сняли программу с эфира.
gregor 10 апреля 2018 | 19:38
88 % великого ...большинства ...может не так понять ... как надо .
Низяяяяяяяяяяяяяя .
sprav77 10 апреля 2018 | 19:39
На первом канале самое лучшее -это КВН. Жаль, что там тоже цензура.