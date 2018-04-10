Посольство РФ в Лондоне направило в МИД Великобритании ноту с требованием обеспечить встречу Юлии Скрипаль с консулами
Посольство России в Лондоне направило в МИД Великобритании очередную ноту с требованием обеспечить встречу Юлии Скрипаль с российскими консулами. В диппредставительстве отметили, что не могут не вызывать беспокойство сообщения о том, что россиянку якобы перевезли в некое «безопасное место», что означает продолжение линии на ее изоляцию от общественности, сокрытие важных свидетельских показаний и создание препятствий для объективного и независимого расследования". В посольстве выразили уверенность, что «подробности произошедшего в Солсбери в изложении Юлии стали бы весомым вкладом в продвижение расследования инцидента», но констатировали, что Лондон отказывается предоставлять поддающуюся проверке «информацию о здоровье и пожеланиях» дочери бывшего полковника ГРУ.
В диппредставительстве также заявили, что больница, в которой проходили лечение Сергей и Юлия Скрипаль, ни разу не подтвердила, что у них были симптомы химического отравления, неизвестно, давали ли они свое согласие на применение к ним какой-либо схемы лечения.
Комментарии40
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uhovostro 10 апреля 2018 | 19:06
Прям такая забота о человеке...
kir_pich_101 10 апреля 2018 | 19:07
uhovostro: Ой, а она-то как хочет!
patrik05 10 апреля 2018 | 19:20
Посольство РФ в Лондоне направило в МИД Великобритании ноту с требованием обеспечить встречу Юлии Скрипаль с консулами...
Да зачем она вам нужна, эта иуда сделала свой выбор в пользу отца-власовца и США, требуйте обнародования доказательства самого факта их отравления.
duch_nic 10 апреля 2018 | 19:25
patrik05: //...эта иуда сделала свой выбор в пользу отца-власовца и США//
Не факт. Она пока сама ПУБЛИЧНО этого не говорила, а верить наглосаксам я пока не научился.
patrik05 10 апреля 2018 | 19:38
duch_nic:
Думаешь и "политическое убежище" тоже враньё, такой вариант мне в голову не приходил. Если так, тогда это международный киднеппинг и терроризм - Терезу Мэй и Бориса Джонсона, надо внести в базу сайта "Миротворец".
splin2 10 апреля 2018 | 19:39
duch_nic: // требование обеспечить встречу Юлии Скрипаль с консулами.//
Юлия Скрипаль в гробу видела этих консулов.))
anatolr 10 апреля 2018 | 19:46
duch_nic: //...а верить наглосаксам я пока не научился.//
A никого твоя вера или неверие не интересуют. Как можно общаться с любым рашко-говняшковцем (#цитата) из Рашки-говняшки (#цитата), если они все заняты - дружно, нырают в сорт_ре им. Вошьдя с высоко поднятыми головами! :-)))
Anatoлий - сосед Госдепа
zemljanka 10 апреля 2018 | 19:29
Откуда растут ноги...
vezdehod 10 апреля 2018 | 19:38
Посольство Не имеет право требовать - только просить о встрече и не более.
luger_max_otto 10 апреля 2018 | 19:08
Тут, понимаешь, полоний распадается, а к ней не пускают!
bugbugbug 10 апреля 2018 | 19:15
uhovostro: Операция под кодовым названием "принуждение к встрече"
orlov_a_v 10 апреля 2018 | 19:25
uhovostro: налицо похищении бриттами гражданки россии, это гааага для мей стотпроцентов.)
all_seeing74 10 апреля 2018 | 19:47
orlov_a_v: подай иск нехер здесь вякать
anti_zombitv 10 апреля 2018 | 19:31
какие заботливые п..сы )))
plank1957 10 апреля 2018 | 19:07
Правильно, Лондон виноват, а сама Юлия Скрипаль прямо рвется встретиться с консулом РФ, а ей не дают. На цепи держат.
seryj_wolk 10 апреля 2018 | 19:16
plank1957: Что-то посол на удивление быстро вернулся после того, как его в очередной раз далеко послали. Пошлют и еще без сомненья.
uhovostro 10 апреля 2018 | 19:20
seryj_wolk: На то он и посол, чтобы его посылали...
plank1957 10 апреля 2018 | 19:21
uhovostro:
Так и сказали: посол ты!
kinnlade 10 апреля 2018 | 19:20
seryj_wolk: грязный эмигрант
kara 10 апреля 2018 | 19:07
интересно, а когда Эхо скажет своим адептам,что ОЗХО едет в Сирию разбираться.
alex362 10 апреля 2018 | 19:08
Во раскудахтались! Ну да,
уже горелым, а не жареным запахло.
danko1 10 апреля 2018 | 19:08
Если бы Юлия желала встречи с дипломатами, то она бы об этом заявила.
Но очевидно, что у неё есть причины опасаться такой встречи. И это её полное право отказаться.
А МИД всё больше становится филиалом ФСБ.
olegleon 10 апреля 2018 | 19:08
а зачем? для того чтобы, если британцы откажут, потом отшивать в России всех дипработников при требовании встречи с задержанными гражданами их стран?
надо ждать, что британцы откажут и потом на требование, например, украинских дипломатов о встрече с Сенцовым сказать, простите, но обращайтесь к британцам с этим вопросом. а встретиться вы с ним сможете после освобождения через 15 лет
evgolius7 10 апреля 2018 | 19:09
Посольство РФ в Лондоне направило в МИД Великобритании ноту с требованием обеспечить встречу Юлии Скрипаль с консулами
Требуют!!!
А если не дадут встретиться то что?
Объявите войну?
.По последним данным, мидовцы произошли от небензяны.
abuvgrobu 10 апреля 2018 | 19:12
Скажут что всё засекречено -потом ищи её.Ведь "потеряли" американцы 200 кило лунного грунта и теперь не могут предъявить его человечеству ,чтоб доказать что были на Луне.
iltrovatore 10 апреля 2018 | 19:22
abuvgrobu: чувак, прочти вот https://zelenyikot.livejournal.com/83598.html.
Чтоб не быть придурком, тупо повторяющим бред соловьево-кисельный
mavviomi 10 апреля 2018 | 19:14
А с морской свинкой уже встретиться не хотят?
uhovostro 10 апреля 2018 | 19:22
mavviomi: Хотят. Но она ни в какую...
prender 10 апреля 2018 | 19:17
отвечаем на нотуотвечаем шестью до-ре-ми-до-ре-до
echonikit Сергей Никитин 10 апреля 2018 | 19:17
"неизвестно, давали ли они свое согласие на применение к ним какой-либо схемы лечения" -- у привезённых без сознания забыли сросить скорее всего, костоправы иностранные
shoorah 10 апреля 2018 | 19:18
Какое трогательное лицемерие. Братья иезуиты отдыхают. В СИЗО Краснодара с августа 17 года содержится украинский гражданин Павел Гриб. К нему украинских консулов не пускают, несмотря на то, что Павел хотел с ними встретиться. Очень сомневаюсь, что у Юлии Скрипаль есть такое желание.
agamasat 10 апреля 2018 | 19:19
Было ведь объявлено о просьбе политического убежища Юлии с отцом. Что так чешется у посольства РФ?)
pabolo 10 апреля 2018 | 19:20
В каком звание посол? Майор? Или выше?
vasya_von_smetankin 10 апреля 2018 | 19:20
Лису не пускают в курятник, это же сексизм!
vitek61 10 апреля 2018 | 19:24
А за месяц не появилось не только ни одной фотографии Юлии Скрипаль, выписанной из госпиталя на днях, но и полицейского Ника Бейли, выписанного из госпиталя 4 недели назад. Не говоря уже о коте и свинках...
koshkairina 10 апреля 2018 | 19:24
Наш МИД совсем с дуба рухнул?
КАКИМ ОБРАЗОМ пациенты, находясь В КОМЕ, могут давать или не давать согласие "на применение к ним какой-либо схемы лечения"?
Одной лишь демонстрации подобного интеллектуального уровня достаточно, чтобы на Россию все пальцем показывали и обвиняли в чем угодно: в поступках умного ищут логику. а от придурка не знаешь, чего и ждать(((
cypher 10 апреля 2018 | 19:25
а ледоруб-то в музее прихватили, для надежности?
или опять экзотично в джакузи будете сбрасывать?
riots 10 апреля 2018 | 19:27
Во как ! Прям ,говорят, требуем ! Мол волнуемся за нашего гражданина.
И ножкой так топ.
Уже МИД России никто в мире всерьез не воспринимает.
anatolr 10 апреля 2018 | 19:40
Ну точно как у Высоцкого, - на Тау-Кита посылаем сигнал, а нас посылают обратно!
Ну не обломится ничего, не обломится!!! :-)))
Anatoлий - сосед Госдепа
gregor 10 апреля 2018 | 19:45
Посольство РФ в Лондоне направило в МИД Великобритании ноту с требованием обеспечить встречу Юлии Скрипаль с консулами
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В делегации от России , включён Луговой .