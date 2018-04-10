Посольство РФ в Лондоне направило в МИД Великобритании ноту с требованием обеспечить встречу Юлии Скрипаль с консулами...

Посольство России в Лондоне направило в МИД Великобритании очередную ноту с требованием обеспечить встречу Юлии Скрипаль с российскими консулами. В диппредставительстве отметили, что не могут не вызывать беспокойство сообщения о том, что россиянку якобы перевезли в некое «безопасное место», что означает продолжение линии на ее изоляцию от общественности, сокрытие важных свидетельских показаний и создание препятствий для объективного и независимого расследования". В посольстве выразили уверенность, что «подробности произошедшего в Солсбери в изложении Юлии стали бы весомым вкладом в продвижение расследования инцидента», но констатировали, что Лондон отказывается предоставлять поддающуюся проверке «информацию о здоровье и пожеланиях» дочери бывшего полковника ГРУ.

В диппредставительстве также заявили, что больница, в которой проходили лечение Сергей и Юлия Скрипаль, ни разу не подтвердила, что у них были симптомы химического отравления, неизвестно, давали ли они свое согласие на применение к ним какой-либо схемы лечения.