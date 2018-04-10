Брагинец: Яшина исключили из состава районной призывной комиссии из-за неисполнения им соответствующих обязанностей

Главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина исключили из состава районной призывной комиссии из-за неисполнения им соответствующих обязанностей. Об этом «Эху Москвы» сообщил военный комиссар Красносельского района Игорь Брагинец

Между тем, по его словам, теоретически Яшин все еще может возглавить районную призывную комиссию, если представит свои предложения о ее новом составе, в том числе ответит на поступившее ему письмо.

Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин называет сформированную призывную комиссию незаконной и намерен обжаловать решение о своем исключении из нее. Об этом Яшин сообщил в эфире «Эха Москвы».

Он сказал, что участвовал практически во всех очных заседаниях комиссии, и никогда не было такого, чтобы отказывался от участия в них.