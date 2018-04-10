Брагинец: Яшина исключили из состава районной призывной комиссии из-за неисполнения им соответствующих обязанностей
Главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина исключили из состава районной призывной комиссии из-за неисполнения им соответствующих обязанностей. Об этом «Эху Москвы» сообщил военный комиссар Красносельского района Игорь Брагинец
Между тем, по его словам, теоретически Яшин все еще может возглавить районную призывную комиссию, если представит свои предложения о ее новом составе, в том числе ответит на поступившее ему письмо.
Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин называет сформированную призывную комиссию незаконной и намерен обжаловать решение о своем исключении из нее. Об этом Яшин сообщил в эфире «Эха Москвы».
Он сказал, что участвовал практически во всех очных заседаниях комиссии, и никогда не было такого, чтобы отказывался от участия в них.
Комментарии8
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dataan 10 апреля 2018 | 18:46
Муниципальный деятель, которого пинают со всех сторон кому не лень. Клоун мля. :))))))
glotov 10 апреля 2018 | 18:48
dataan: Не переживай , Илья. Чиновник из Тебя никакой, зато Ты - внук образцовый.
sneer1 10 апреля 2018 | 18:54
dataan: Простите, но "мля" - это Вы. Да и клоун тоже.
mbh_vor_n1 10 апреля 2018 | 19:01
Яшка не просто лузер... он - полный ЛОХ.
ЛО-ШАР-А.
kir_pich_101 10 апреля 2018 | 18:48
Так может Ельцина выкопать и на рельсы бросить?
Цены-то выросли!
А оленеводу всё неймётся!
abuvgrobu 10 апреля 2018 | 18:57
Яшин хватается за самый мало-мальский информационный повод, лишь бы только не исчезать с новостных лент..
nikitin43 10 апреля 2018 | 19:00
вопрос о власти в россии решает не народ россии который не имеет выбора , и уже не кремль .
na555 10 апреля 2018 | 19:00
- А где начальник транспортного отдела? ...