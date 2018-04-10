Z Архив новостей новости
5 8 6 357
Эксклюзив Эха 18:42, 10 апреля 2018

Брагинец: Яшина исключили из состава районной призывной комиссии из-за неисполнения им соответствующих обязанностей

Главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина исключили из состава районной призывной комиссии из-за неисполнения им соответствующих обязанностей. Об этом «Эху Москвы» сообщил военный комиссар Красносельского района Игорь Брагинец

Между тем, по его словам, теоретически Яшин все еще может возглавить районную призывную комиссию, если представит свои предложения о ее новом составе, в том числе ответит на поступившее ему письмо.

Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин называет сформированную призывную комиссию незаконной и намерен обжаловать решение о своем исключении из нее. Об этом Яшин сообщил в эфире «Эха Москвы».

Он сказал, что участвовал практически во всех очных заседаниях комиссии, и никогда не было такого, чтобы отказывался от участия в них.

Комментарии

8

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

dataan 10 апреля 2018 | 18:46

Муниципальный деятель, которого пинают со всех сторон кому не лень. Клоун мля. :))))))

glotov 10 апреля 2018 | 18:48

dataan: Не переживай , Илья. Чиновник из Тебя никакой, зато Ты - внук образцовый.

sneer1 10 апреля 2018 | 18:54

dataan: Простите, но "мля" - это Вы. Да и клоун тоже.

mbh_vor_n1 10 апреля 2018 | 19:01

Яшка не просто лузер... он - полный ЛОХ.
ЛО-ШАР-А.

kir_pich_101 10 апреля 2018 | 18:48

Так может Ельцина выкопать и на рельсы бросить?
Цены-то выросли!
А оленеводу всё неймётся!

abuvgrobu 10 апреля 2018 | 18:57

Яшин хватается за самый мало-мальский информационный повод, лишь бы только не исчезать с новостных лент..

nikitin43 10 апреля 2018 | 19:00

вопрос о власти в россии решает не народ россии который не имеет выбора , и уже не кремль .

na555 10 апреля 2018 | 19:00

- А где начальник транспортного отдела? ...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 6 апреля Поздравить…

5 434 6 6407 06.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 4 апреля Поздравить…

5 437 6 7647 04.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередная «химия» с российским «привкусом» Обсуждений с фактами в руках и независимых исследований Вашингтон боится как огня. Ему гораздо удобнее опираться на профессиональных поставщиков фейковых фактов

5 102 6 8928 08.04
Kсша, рф, сирия, политика, события
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Мюнстер: больной, одинокий, убийца В субботний солнечный теплый день в историческом центре уютного университетского городка Мюнстер психически тяжело больной 48-летний мужчина на своем автофургоне марки «Фольксваген Калифорния» наехал на группу сидящих в кафе людей…

5 132 6 12016 09.04
Kполитика, общество, германия, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2912474

5 117 6 10782 06.04
#слушать 01:45:48 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Новости

США готовятся нанести удар по Сирии К сирийскому побережью выдвигается американский ракетный эсминец…

5 116 6 10773
Новости

США направили к Сирии эсминец, оснащённый крылатыми ракетами Он, по сообщениям ряда западных СМИ, находится в ста километрах от российской базы в Тартусе…

5 63 6 5883
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

Не мучайтесь! Говорите по-русски В Литве, где русских всегда было меньшинство, никогда не стоял русский вопрос – здесь боролись с Советами…

5 116 6 11388 09.04
Kотношения, литва, грузия, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Американцы «и меня посчитали» Американцы считают меня должностным лицом Правительства Российской Федерации. Это раз. Что и указывают в качестве единственного (!) основания для внесения в список. Это два. Клоунада. Другого слова у меня для них нет…

5 309 6 30809 07.04
Kсанкции, сша, рф, мнения
Блоги

+ Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Запись выступления Никки Хейли в Университете Дьюка в Северной Каролине опубликована на канале учебного заведения…

5 138 6 14472 06.04
8читать ;смотреть
Kрф, сша, политика, видео, мнения
Новости

Американский эсминец USS Donald Cook, несущий на борту крылатые ракеты «Томагавк», приблизился к Сирии Там находится база материально-технического обеспечения ВМФ России…

5 83 6 8965
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Отвязать застройщиков зачастую криминальных, от мэрии, освободить мэрию от полного доминирования застройщиков – вот важнейшая политическая задача, которая стоит, я считаю, перед руководством нашей страны…

5 101 6 11073 04.04
#слушать 35:13 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kобщество, видео, политика, сетевизор, передачи
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Кирилл Мартынов: Почему забота о человеческой жизни не приоритет для власти? Нам кажется, что мы работаем на государство и платим ему налоги, но в действительности политиэкономическая функция российских граждан сводится к потреблению товаров и услуг на внутреннем рынке…

5 95 6 10874 05.04
Kполитика, общество, безопасность, государство, экономика, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Неучи Теперь оказывается не Путин, а российские учёные отравили Скрипалей? Но даже не в этой очередной «оговорке» дело. Дело в тотальной безграмотности выдающих себя за образованных людей британских дипломатов…

5 298 6 36361 06.04
Kобщество, дипломатия, великобритания, рф, мнения
Блоги

Генпрокуратура: Березовский был больше всех заинтересован в убийстве Литвиненко Ведомство публикует копии документов по делу о расследовании смерти бывшего офицера ФСБ…

5 99 6 12191 09.04
Kрф, расследования, документы, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Британские неучёные Министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс: «Мы знаем, что Россия рассматривает бывших разведчиков как кандидатов на уничтожение»...

5 219 6 27432 05.04
Kвеликобритания, рф, политика, конфликты, мнения

Популярное за неделю

Новости

Оснащённый ракетами «Томагавк» американский эсминец приблизился к порту Тартус в Сирии Он находится примерно в 100 километрах от места, где расположена российская военно-морская база…

5 66 6 46785
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Ничего в ближайшее время не изменится, и трясина этой дикости будет засасывать медленно, но верно. Но сейчас к этой трясине добавилось пикантное обстоятельство: появилось много знамений, сильных и страшных…

5 120 6 188953 04.04
#слушать 48:46 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Вы поддерживаете перемещение Амана Тулеева на пост спикера областного парламента?
5 72 6 21336 06.04
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

Команда 2000: что стало с людьми, которые привели Путина к власти По этой фотографии можно не только понять, кто привел Путина к первой победе 18 лет назад, но и посмотреть, с кем ему с самого начала было «комфортно работать»...

5 154 6 318040 04.04
Kпутин, власть, политика, рф, мнения
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Дерипаска – такая подопытная свинка, на которой, видимо, отрабатывается некий совершенно новый механизм действий…

5 166 6 179992 07.04
#слушать 46:56 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6876324
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3398017

Сегодня в эфире