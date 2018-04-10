Жители Волоколамска требуют в суде закрыть полигон «Ядрово» и возместить моральный ущерб от отравления выбросами

Жители Волоколамска требуют в суде закрыть мусорный полигон «Ядрово» и возместить моральный ущерб от отравления вредными выбросами. Против оператора свалки подано сразу восемь исков.

Рассмотрение дела по существу начнется в мае. Истцами в разбирательстве выступают жители Волоколамского района Подмосковья, многие из которых действуют также в интересах несовершеннолетних — речь идет о попавших в больницу детях. Отвечать в суде предстоит обществу с ограниченной ответственностью «Ядрово», это оператор мусорного полигона. Третьей стороной процесса станет администрация Волоколамского района.

Представитель истцов Инна Елисеева рассказала агентству «РИА «Новости», что пострадавшие от выбросов вредного газа рассчитывают получить компенсацию морального вреда — каждый по 100 тысяч рублей. Само собой, содержат заявления и требования закрыть свалку. Судьбу мусорного полигона, между тем, местные власти, хотят решить путём референдума. Депутаты городского совета Волоколамска единогласно поддержали идею провести плебисцит, впрочем, когда именно он состоится — пока не известно. Региональные власти, тем временем, обещают решить проблему неприятного запаха со свалки в Ядрове «максимум за полтора месяца». О таком сроке сообщил накануне министр экологии и природных ресурсов Подмосковья Александр Коган. К 15 июня, — утверждают областные чиновники, — в Волоколамском районе появится система сжигания свалочного газа, который возникает при разложении органических отходов.

Закрытия полигона жители Волоколамска и окрестностей требуют с начала года. Три недели назад на свалке произошел крупный выброс вредных веществ, итогом которого стало массовое отравление школьников. Десятки детей были госпитализированы. Люди обратились к властям и потребовали ввести режим чрезвычайной ситуации, в МЧС для этого оснований, правда, не увидели и ограничились раздачей респираторов и масок, которые достались, впрочем, далеко не всем.

Новый митинг против полигона «Ядрово» жители Волоколамского района намерены провести в субботу.