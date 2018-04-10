В Польше проходят траурные мероприятия, посвященные восьмой годовщине катастрофы самолета Ту-154 под Смоленском, в которой погибли президент Польши Лех Качиньский и другие члены руководства страны.

В Варшаве открывают памятник жертвам трагедии. В церемонии принимают участие тысячи людей. В Кракове президент Польши Анджей Дуда и другие руководители страны почтили память погибших, — сообщает радио «Свобода».

Завтра должен быть опубликован официальный отчет технической комиссии, которая расследует причины трагедии. Накануне глава комиссии Антони Мачеревич заявил в эфире национального телевидения, что причиной катастрофы стал взрыв на борту самолета, который произошел еще до его столкновения с землей. Ожидается, завтра будут представлены доказательства этой версии.