В Польше проходят траурные мероприятия, посвященные восьмой годовщине катастрофы самолета Ту-154 под Смоленском
В Польше проходят траурные мероприятия, посвященные восьмой годовщине катастрофы самолета Ту-154 под Смоленском, в которой погибли президент Польши Лех Качиньский и другие члены руководства страны.
В Варшаве открывают памятник жертвам трагедии. В церемонии принимают участие тысячи людей. В Кракове президент Польши Анджей Дуда и другие руководители страны почтили память погибших, — сообщает радио «Свобода».
Завтра должен быть опубликован официальный отчет технической комиссии, которая расследует причины трагедии. Накануне глава комиссии Антони Мачеревич заявил в эфире национального телевидения, что причиной катастрофы стал взрыв на борту самолета, который произошел еще до его столкновения с землей. Ожидается, завтра будут представлены доказательства этой версии.
Комментарии9
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glotov 10 апреля 2018 | 18:46
Блин, поляки даже пособолезновать себе не дают: в траурный день какую-то космическую ахинею родили...
kir_pich_101 10 апреля 2018 | 18:46
Надо производить независимое расследование международного статуса.
Независимого от Расеи...
vitek61 10 апреля 2018 | 18:50
А еще до взрыва в течение примерно 10 секунд машинный голос орал "Terra! Terra~, а диспетчеры кричали "Горизонт!"...
sg80g 10 апреля 2018 | 18:52
А в березу они уебаться спешили чтобы до взрыва успеть? Билять, долбоебы. Поленья вместе с комиссией расшифровки слушали. Переговоры на борту до самого удара оземлю записаны.. Какой
abuvgrobu 10 апреля 2018 | 18:52
Как было не разбиться, когда столько русофобского говна на борту было?!
boseal 10 апреля 2018 | 18:54
Очень интересно будет посмотреть на предоставленные доказательства. Может хоть бы поляки покажут что-то действительно важное? Интересно, а кто же заложил в польском аэропорту эту бомбу (если она конечно действительно была).
hagana 10 апреля 2018 | 19:05
А обломки когда отдавать будем ? Или чего-то боимся ?
buzukin939 10 апреля 2018 | 19:19
Восемь лет смены всего верхнего эшелона польской "элиты". Пора бы еще разок всех уронить - и как на войне, стремительный карьерный рост оставшихся на замле. Да, им есть за што ставить памятник то ли Болеку, то ли Лелеку - кто там у них президентом был, кто там приказал сшибать березы, но перед этим подорвать самолет? Вот отдашь им обломки - завтра там гексоген найдут :) Сюда, сукины дети, под надзором приезжайте нюхать и расписываться в своей мерзости. Ну поляки, што возьмешь - не зря в мире есть точное определение генетической принадлежности польской крови уже сотни лет...
zemljanka 10 апреля 2018 | 19:20
Слушала и не верила сообщению. Первому.
Чудовищная трагедия...