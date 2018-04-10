На месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье возобновили поисковые работы
Сотрудники МЧС нашли 13 фрагментов обломков.
В районе авиакатастрофы организовано круглосуточное дежурство полиции, меры безопасности серьезно усилены, за оцепление никого не пускают. Пройти могут только сотрудники МЧС, следователи и родственники погибших. Сейчас местность, где упал самолет, осматривают более 100 человек. Все собранные фрагменты Ан-148 после осмотра направят на экспертизу. В МЧС заверили, что планировали возобновить работы, когда растает снег, но вернулись раньше, чтобы успокоить людей.
Дочь одной из жертв катастрофы Юлия Синицына накануне рассказала, что на месте падения самолета Ан-148 увидела фрагменты человеческих тел, когда приехала возложить цветы к мемориалу погибшим. По словам девушки, следователи и спасатели приехали в Раменский район после ее звонка.
Ан-148 «Саратовских авиалиний» 11 февраля выполнял рейс из Москвы в Орск. Пассажирский самолет разбился через несколько минут после вылета из Домодедово. На борту находился 71 человек. Все они погибли.
В МЧС отметили, что мелкие фрагменты самолета собирать не будут.
Комментарии2
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kir_pich_101 10 апреля 2018 | 18:52
Главное, чтобы жив был наш президент!
Хочется, чтобы дотянул...
dexametazon1 10 апреля 2018 | 19:35
Главное -люди. На том стоим.