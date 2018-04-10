На месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье возобновили поисковые работы

Сотрудники МЧС нашли 13 фрагментов обломков.

В районе авиакатастрофы организовано круглосуточное дежурство полиции, меры безопасности серьезно усилены, за оцепление никого не пускают. Пройти могут только сотрудники МЧС, следователи и родственники погибших. Сейчас местность, где упал самолет, осматривают более 100 человек. Все собранные фрагменты Ан-148 после осмотра направят на экспертизу. В МЧС заверили, что планировали возобновить работы, когда растает снег, но вернулись раньше, чтобы успокоить людей.

Дочь одной из жертв катастрофы Юлия Синицына накануне рассказала, что на месте падения самолета Ан-148 увидела фрагменты человеческих тел, когда приехала возложить цветы к мемориалу погибшим. По словам девушки, следователи и спасатели приехали в Раменский район после ее звонка.

Ан-148 «Саратовских авиалиний» 11 февраля выполнял рейс из Москвы в Орск. Пассажирский самолет разбился через несколько минут после вылета из Домодедово. На борту находился 71 человек. Все они погибли.

В МЧС отметили, что мелкие фрагменты самолета собирать не будут.