Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев возглавил областной парламент

На этот пост чиновник был выбран практически единогласно спустя всего десять дней после своей отставки с поста руководителя региона.

Депутатом областного парламента Аман Тулеев стал уже на третий день после своей отставки, а теперь и вовсе возглавил законодательный орган Кузбасса. Он был единственным кандидатом на пост спикера, а предыдущий председатель Алексей Синицин досрочно подал в отставку для того, чтобы освободить место для экс-губернатора. Против назначения Тулеева проголосовал лишь один депутат.

Кадровые перестановки вызвали возмущение среди представителей «Справедливой России» в Госдуме. Замруководителя фракции Михаил Емельянов сказал, что в регионе налицо клановость, закрытость информационного пространства и отсутствие реального политического процесса. А Тулеев таким образом не хочет признавать свою ответственность за трагедию в торговом центре «Зимняя вишня». Хотя в начале месяца чиновник мотивировал свою отставку именно тем, что «с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора морально нельзя».

Впрочем, не исключено и то, что Тулеев недолго пробудет на посту спикера областного парламента. Действующему созыву осталось проработать еще пять месяцев, после чего политическая роль бывшего губернатора может снова перемениться.

Новый глава региона Сергей Цивилев уже получил некоторые наставления от Дмитрия Медведева. Премьер призвал раскрыть потенциал экономики Кузбасса и сделать регион процветающим.

Медведев добавил, что федеральный центр готов оказать Кузбассу поддержку и в социальных вопросах. Цивилев попросил премьера поспособствовать в развитии региональных образовательных программ.

Снять регион с «угольной иглы», развивать машиностроение и химию – вот, по мнению экспертов, приоритетные задачи для Цивилева на посту главы Кузбасса. Пока же отношение к «варягу» у жителей настороженное. Впервые за много лет у руля Кемеровской области находится человек, ранее не имевший к ней никакого отношения.

Аман Тулеев возглавлял Кемеровскую область более 20 лет.