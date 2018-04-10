Бывший губернатор Кузбасса Аман Тулеев возглавил областной парламент
На этот пост чиновник был выбран практически единогласно спустя всего десять дней после своей отставки с поста руководителя региона.
Депутатом областного парламента Аман Тулеев стал уже на третий день после своей отставки, а теперь и вовсе возглавил законодательный орган Кузбасса. Он был единственным кандидатом на пост спикера, а предыдущий председатель Алексей Синицин досрочно подал в отставку для того, чтобы освободить место для экс-губернатора. Против назначения Тулеева проголосовал лишь один депутат.
Кадровые перестановки вызвали возмущение среди представителей «Справедливой России» в Госдуме. Замруководителя фракции Михаил Емельянов сказал, что в регионе налицо клановость, закрытость информационного пространства и отсутствие реального политического процесса. А Тулеев таким образом не хочет признавать свою ответственность за трагедию в торговом центре «Зимняя вишня». Хотя в начале месяца чиновник мотивировал свою отставку именно тем, что «с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора морально нельзя».
Впрочем, не исключено и то, что Тулеев недолго пробудет на посту спикера областного парламента. Действующему созыву осталось проработать еще пять месяцев, после чего политическая роль бывшего губернатора может снова перемениться.
Новый глава региона Сергей Цивилев уже получил некоторые наставления от Дмитрия Медведева. Премьер призвал раскрыть потенциал экономики Кузбасса и сделать регион процветающим.
Медведев добавил, что федеральный центр готов оказать Кузбассу поддержку и в социальных вопросах. Цивилев попросил премьера поспособствовать в развитии региональных образовательных программ.
Снять регион с «угольной иглы», развивать машиностроение и химию – вот, по мнению экспертов, приоритетные задачи для Цивилева на посту главы Кузбасса. Пока же отношение к «варягу» у жителей настороженное. Впервые за много лет у руля Кемеровской области находится человек, ранее не имевший к ней никакого отношения.
Аман Тулеев возглавлял Кемеровскую область более 20 лет.
Комментарии28
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kir_pich_101 10 апреля 2018 | 18:41
"Премьер призвал раскрыть потенциал экономики Кузбасса и сделать регион процветающим."
Сильно!
Двадцать лет спали, но решили проснуться!
А как же остальные регионы?
Будить будете?
evgolius7 10 апреля 2018 | 18:43
- нет, не воскрес!
- а я тебе говорю- воскрес, пёс смердящий!
- нет воскрес вовсе!
- нет, воскрес воскрес воскрес!
Пасть порву!
prutkov100 10 апреля 2018 | 19:04
Всех кемеровчан поздравляю со старым- новым ошейником !
Удачи вам молчуны в борьбе за выживание , пейте пиво и смотрите кисель тв , освобождайте места для новых хозяев Сибири , китайцев , которым фюрер уже продал все что за Уралом .
sparky 10 апреля 2018 | 19:39
prutkov100: 38 попугаев проголосовали за Тулеева. В попугаях он моральнее, чем в губернаторах.
andreyko_75 10 апреля 2018 | 18:48
Жесть!
Дорогой Леонид Ильич Тулеев!
tour 10 апреля 2018 | 18:50
andreyko_75:
“Бывают дни, когда слабей козявки
Ты чувствуешь себя, лишившись сил,
И президент послал тебя в отставку,
Хоть ты его об этом не просил.
Пусть ты совсем не молод, если честно,
Но тяги к власти теплится свеча,
И депутат тебе уступит место
За шубу с постаревшего плеча.
Мы груз годов с годами замечаем,
Огонь и трубы медные пройдя,
А принцип «нас гребут, а мы крепчаем» –
Для тех, кто не уходит, уходя.
Ему всего лишь 73 года,
Крепки в руках правления бразды,
Готов пахать и доказать народу,
Что старый конь не портит борозды.
Пусть хипстер верещит, от страха злея,
Что в 35 работы не найти,
Примером должен быть Аман Тулеев
И вехи его трудного пути”.
Орлуша
shoorah 10 апреля 2018 | 19:22
andreyko_75: Расскажи теперь, чего там в Кузбассе строится и колосится. Подготовь еще одну портянку. А потом по каждому российскому региону.
zapadnay 10 апреля 2018 | 18:57
Бесстыдство! Плевок всем родственникам погибших.
svetalana 10 апреля 2018 | 19:15
zapadnay: это плевок не только родственникам погибших - это плевок во всех нас. Утерлись? "Принесите мне своих детушек, я сегодня их за ужином скушаю!" - и это уже не смешно, это уже не метафора, это - действительность. Несут и благодарят. И молча голосуют "за".
nikitin43 10 апреля 2018 | 18:46
эх , расея ....
mobile_actor 10 апреля 2018 | 18:51
Позорники. “Рабы, сверху донизу все рабы”.
tutov 10 апреля 2018 | 18:53
Мое предложение правящей партии жуликов и воров - отменяйте к черту выборы и не тратьте впустую ваше бабло. Какие выборы - раз, и за два дня председатель парламента.
Лучше собачек каждый день возить на выгул на Елисейские поля компанией Люфтганза, лучше купите себе еще яхт, островов и весь Лондон. Чего париться с пережитками перестройки!
Воистину: если не Путин, то кто?
askol2016 10 апреля 2018 | 18:53
Это Бантустан какой-то. Царек лежит на смертном одре, а хор льстецов распевает ему оды, упав на колени ниц.
prender 10 апреля 2018 | 18:53
Можно миллион раз говорить , что власть заигралась, что власть плохая, что она наплевали на людей.
Но ведь было очевидно, что власти сделали тулеева депутатом и выдержали паузу, чтобы посмотреть реакцию на сообщение о назначении или выборе его спикером. но все тихо промолчали и скушали очередной кусок де**ма от власть имущих, да еще с улыбкой сказали спасибо.
вата она вата и есть. будет тянуть свою лямку, у нее будут убивать детей, забирать жен и мужей, а она будет смиренно ждать смены правителя, потом может хороший придет.
покинутая территория. и бог и разум давно живут в других странах, здесь этого нет.
hihi2raza 10 апреля 2018 | 18:58
Полуживой труп-маразматик чего там возглавил. Страна дураков и злобных дебилов.
bakero 10 апреля 2018 | 19:34
hihi2raza: Еще есть молодой и перспективный Ресин, если что... Попрошу без инсинуаций!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
sasass 10 апреля 2018 | 18:59
Губернатору работать не даст - все под себя будет грести и всех пожарами надоест...
bakero 10 апреля 2018 | 19:27
sasass: Губернатору работать не даст - все под себя будет грести и всех пожарами надоест...
=====
Что в вашем понимании работа? Новый губернатор на многое способен!
ohrjr 10 апреля 2018 | 19:02
Идиотизм!
jurisconsult 10 апреля 2018 | 19:08
Слово "амантулеев" станет чем-то бессмертным, емким, обличающим. Синонимом отсутствия совести, профессионализма. Синонимом жадности и лизоблюдства.
nordman_berlin 10 апреля 2018 | 19:09
он еще живой?
с новым старым гадом!
sprav77 10 апреля 2018 | 19:10
Кто за него будет работать????
bakero 10 апреля 2018 | 19:31
sprav77: Кто за него будет работать????
=====
Это вы про что?
ed10075 10 апреля 2018 | 19:24
Говеное позорище! После президентской "рокировочки 2008-2012" это самое гнусное кадровое решение власти.
bakero 10 апреля 2018 | 19:29
Была игра такая "кручу, верчу,..."
alexis_l 10 апреля 2018 | 19:36
Да что же их не спихнуть-то никак... Неубиваемые неваляшки...
holodez_na_palochke 10 апреля 2018 | 19:39
"Губернатором с "таким грузом" нельзя. А спикером парламента - самое оно. Видимо, у спикера Тулеева грузоподъемность выше. чем у губернатора Тулеева. Такое позорище!"
(с) Таня Ф.
eduard53 10 апреля 2018 | 19:47
* * *
Мало того, что моральный урод,
Так уж давно налицо и маразм.
Но от кормушки по гроб не уйдёт,
Хоть весь Кузбасс окочурится враз.
Крохотный плюс правежа негодяя -
Как же убога скамья запасная!