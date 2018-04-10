Главный тренер СКА Олег Знарок в ближайшее время покинет свой пост

По информации «Чемпионат.ком», в следующем сезоне петербургский хоккейный клуб возглавит Илья Воробьев, ранее работавший с магнитогорским «Металлургом». Как стало известно «Спорт-Экспрессу», Знарок также может покинуть и пост главного тренера сборной России. Решение о том, кто будет руководить командой на майском чемпионате мира в Дании, еще не принято.