Главный тренер СКА Олег Знарок в ближайшее время покинет свой пост
По информации «Чемпионат.ком», в следующем сезоне петербургский хоккейный клуб возглавит Илья Воробьев, ранее работавший с магнитогорским «Металлургом». Как стало известно «Спорт-Экспрессу», Знарок также может покинуть и пост главного тренера сборной России. Решение о том, кто будет руководить командой на майском чемпионате мира в Дании, еще не принято.
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