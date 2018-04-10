Европейские поставщики электроники и бытовой техники предупреждают о пересмотре отпускных цен на фоне снижения рубля

Европейские поставщики электроники и бытовой техники начали предупреждать ритейлеров о пересмотре отпускных цен на фоне снижения курса рубля. Они могут вырасти на 5-10%, — сообщил РБК представитель «М Видео», не уточнив, о каких компаниях идет речь. Эту информацию также подтвердили в интернет-холдинге «Юлмарт». Там отметили, что цены поднимают даже те поставщики, у которых производство находится в России.

Впрочем, собеседники агентства отметили, что если курсы валют вернутся к прежним показателям, то снизятся и цены, поскольку конкуренция на рынке слишком сильна. Кроме того, представители ритейлеров сказали, что пытаются сохранить текущие розничные цены.