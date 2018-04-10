Европейские поставщики электроники и бытовой техники предупреждают о пересмотре отпускных цен на фоне снижения рубля
Европейские поставщики электроники и бытовой техники начали предупреждать ритейлеров о пересмотре отпускных цен на фоне снижения курса рубля. Они могут вырасти на 5-10%, — сообщил РБК представитель «М Видео», не уточнив, о каких компаниях идет речь. Эту информацию также подтвердили в интернет-холдинге «Юлмарт». Там отметили, что цены поднимают даже те поставщики, у которых производство находится в России.
Впрочем, собеседники агентства отметили, что если курсы валют вернутся к прежним показателям, то снизятся и цены, поскольку конкуренция на рынке слишком сильна. Кроме того, представители ритейлеров сказали, что пытаются сохранить текущие розничные цены.
Комментарии27
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
aroswen 10 апреля 2018 | 18:36
хуйло: "сверхзадача россиян - рывок в развитии страны" бугагага
Рывок состоялся!!! )))
askol2016 10 апреля 2018 | 18:38
aroswen: Скорее не рывок, а кидок!
tvitov66 10 апреля 2018 | 18:44
askol2016: 76% выбрали себе (и нам) прекрасное будущее ... И это только начало!
seryj_wolk 10 апреля 2018 | 19:21
tvitov66: Европейские поставщики продают за евро, и курс рублишки им абсолютно безразличен. Думаю, это ритейлеры стоят за этими слухами.
alex19021861 10 апреля 2018 | 19:34
seryj_wolk: ты дурак? Понятно самсунг за рули не продаёт, но потом персчитывают в рубли по новомумкурсу и нам результат важен.
vezdehod 10 апреля 2018 | 19:22
Придётся вынимать с антресоли старенький "Феликс" - самый надёжный "компьютер" в мире.
venmud 10 апреля 2018 | 19:04
aroswen: "Рывок состоялся!!!"
=======================
"Вот он прижал меня в углу, вот я едва ушёл,
Вот - апперкот, я на полу, и мне нехорошо.
И думал Будкеев, мне челюсть кроша:
И жить хорошо, и жизнь хороша!"
askol2016 10 апреля 2018 | 18:36
А Наебулина будет по-прежнему утверждать, что инфляция снижается. Это для того, чтобы нам пенсии не повышать!
olegleon 10 апреля 2018 | 18:54
askol2016: а она вам пенсию повышает, т.к. выясняется, что Вы больше лет отработали за прошедший год или новые данные по зарплате во время работы Вы предоставляете?
meteor1908 10 апреля 2018 | 18:36
А если брать китайские за юани ;)
navsegda 10 апреля 2018 | 18:53
meteor1908: ткласс , только сначала надо за доллары накупить юаней
kir_pich_101 10 апреля 2018 | 18:36
Ничего страшного!
У нас самих техники завались.
Чего мы только не производим!
Мы производим...
Мы чего производим...??
kalambasa 10 апреля 2018 | 18:40
kir_pich_101:
Гуано - вот это и производим в избытке.
hangman_ru 10 апреля 2018 | 18:50
kir_pich_101: скрепы в промышленных количествах.
venmud 10 апреля 2018 | 19:09
kir_pich_101: "Мы чего производим...??"
==================================
С завтрашнего дня - алюминиевую посуду, колесные диски, лопаты, пилы, топоры и все, что ядерный лекторат пожелает.
alo0000 10 апреля 2018 | 19:18
kir_pich_101: Лучше вспомнить, что мы из ЕС получаем. Холодильники Либхер, автомобили Мерседес, соус Болоньезе, шампанское Моет, «музыку» Банг Оф Ольсен. Ещё какой-то ширпотреб...
sborisych 10 апреля 2018 | 19:46
alo0000:
Ещё ширпотреб Miele..
riots 10 апреля 2018 | 19:32
kir_pich_101: Глиняные свистульки, деревянные ложки и компьютеры из бересты.
anti_zombitv 10 апреля 2018 | 19:45
kir_pich_101: - Ты понимаеш, он должен быть миллионером, Лёша? - Нет, не фига! – Почему? Он же продал им его как лом, на чапельники. Иначе они бы его не купили. То есть он, спустил сратегического сырья на миллионы долларов, за копейки. Вот сейчас, очень интересно, толко я ничего не понял. Не важно, Макс. Зато теперь, все военные в этом округе проголосуют за нас. [Поют:] Я на химию забил и на физику с приборчиком. Я стоял себе курил, другона по коридорчику.
х/ф "Выборы"
captainobvious 10 апреля 2018 | 18:39
прекрасно! операция "стрижем лоха" продолжается... следующий этап - сумасшедшие очереди за телевизорами и бытовой техникой в сетевых супермаркетах и рекордные объему продаж в низкий сезон ))
люди ничему не учатся, как будто вчера родились...
hangman_ru 10 апреля 2018 | 18:55
captainobvious: низкий сезон уже третий год длится, а лохов с деньгами уже давно нет
vilingrad 10 апреля 2018 | 19:26
captainobvious: olegleon: Патрик с олеглеоном прикупят себе еще три телика в добавление к тем пяти, что приобрели в декабре 14го. Вложатся, так сказать... Восемь путиных мозг потянет?
kunst54 10 апреля 2018 | 18:40
"Выборы" позади, теперь можно и расслабиться.
shotabich Дмитрий Зотиков 10 апреля 2018 | 18:55
Не надо печалиться,
Ведь это еще не война.
Да, евро - 78,
Зато доллар всего - 62.
greeg1 10 апреля 2018 | 19:26
Пять лет на видеодвойку коплю. А тут бац и вторая смена. Теперь только на автомобильную магнитолу Ямаха на Запорожец еле хватает.
alex19021861 10 апреля 2018 | 19:31
А потому что страна дураков от Гайдара до кудрина, как было решение Горбачёва купить завод холодильников в 1989г и в Липецке итальянцы построили индезит и все. Все импорт от чайника и утюга до кухонной плиты и пылесоса с кондиционером.
sborisych 10 апреля 2018 | 19:40
Эту информацию также подтвердили в интернет-холдинге «Юлмарт»
===
Надёжный источник... Тем паче, что после смены владельцев, и разорительной предрождественской и новогодней инвентаризации, дела там похоже хуже некуда.. В Москве- из всей обширной сети магазинов, терь фунциклируют, если не ошибаюсь, три штуки..