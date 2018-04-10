Капитан крымского рыболовецкого траулера «Норд» Владимир Горбенко вышел из СИЗО в Херсоне под залог
Он составил порядка 80 тысяч рублей, сообщила РБК представитель судовладельца — Керченского рыбколхоза имени Первого мая.
Украинские пограничники задержали судно 25 марта в Азовском море. Команду в составе 10 человек подозревали в нарушении правил пересечения госграницы из-за захода в порты Крыма. Траулер арестовали, у команды отобрали паспорта.
Капитану предъявили обвинение в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее.
Комментарии8
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kokapu 10 апреля 2018 | 18:36
Капитан крымского рыболовецкого траулера «Норд» Владимир Горбенко вышел из СИЗО в Херсоне под залог
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Он шел на Одессу, а вышел к Херсону
pit_heap 10 апреля 2018 | 18:57
Жители Крыма прекрасно видят как Украина с ними обращается.Пусть потом Киев не удивляется, что крымчане брезгуют как-то увязывать себя с Украиной.
slonosl1 10 апреля 2018 | 19:21
pit_heap: Как, как обращается? Отправила несчастного капитана на северный полюс к Сенцову на барак? Нет? Ааа, отпустила..
mbh_vor_n1 10 апреля 2018 | 18:43
Триумфальная победа могучего супер-пупер-флота бандеровщины ;-D
Эта победа Украинской армады над безоружной рыбацкой лодкой - НА ВЕКА ВОЙДЁТ В ИСТОРИЮ МИРОВОЙ ИСТОРИИ, как ВЕЛИЧАЙШАЯ МОРСКАЯ БАТАЛИЯ ВСЕХ ВРЕМЁН !!!
И уже вписывается бандеровцами в школьные учебники...)
Аххаххахаа аахаахаха аххаа а. А аа хаааххаа а а а. А а аахахаххахахахахахахах!!!!
Клоуны.
dunai10 10 апреля 2018 | 18:57
mbh_vor_n1: Аххаххахаа аахаахаха аххаа а. А аа хаааххаа а а а. А а аахахаххахахахахахахах!!!!
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Смех у Вас какой то нехороший, прямо ИДИОТСКИЙ.
kottigr1 10 апреля 2018 | 18:58
mbh_vor_n1: Что, сынку, помогли тебе твои чекисты? Владимир Горбенко был безответен. - Так продать? продать веру? продать своих?
kalambasa 10 апреля 2018 | 18:45
Это что-же такое хунта жидо-бандеровская творит?!
Человека! Гражданина РФ! И выпустили?.. И даже к доске объявлений не прибили в трусиках?
Непорядок!
abuvgrobu 10 апреля 2018 | 18:48
Позорище. Бросили своих граждан на произвол судьбы ,а в ООН вместо этого лысая Небензя всю ночь возмущалась фразой "режим путина", вместо того, чтобы твердить собравшимся про пиратство украинское и захват по сути заложников.