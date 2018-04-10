Капитан крымского рыболовецкого траулера «Норд» Владимир Горбенко вышел из СИЗО в Херсоне под залог

Он составил порядка 80 тысяч рублей, сообщила РБК представитель судовладельца — Керченского рыбколхоза имени Первого мая.

Украинские пограничники задержали судно 25 марта в Азовском море. Команду в составе 10 человек подозревали в нарушении правил пересечения госграницы из-за захода в порты Крыма. Траулер арестовали, у команды отобрали паспорта.

Капитану предъявили обвинение в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее.