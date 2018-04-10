NBC: Российские военные намеренно создают помехи американским беспилотникам в Сирии
Российские военные намеренно создают помехи американским беспилотникам в Сирии. Это серьезно сказывается на операциях Вашингтона в этой стране, сообщает NBC со ссылкой на источники в администрации США. По их словам, россияне начали глушить сигналы дронов после того, как Соединенные Штаты обвинили Россию и режим Башара Асада в гибели мирных жителей в Восточной Гуте. Как считают источники, российские военные были обеспокоены тем, что американцы готовят ответные атаки.
В то же время в Пентагоне заверили, что американские военные принимают меры для защиты и обеспечения безопасности, в частности беспилотных летательных аппаратов.
Комментарии50
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deti_sgoreli_izza_karlika 10 апреля 2018 | 18:33
Путина и Асада так тянет друг к другу. Просто химия;););) какая-то!
r88w556xl4 10 апреля 2018 | 18:36
Российские военные намеренно создают помехи американским беспилотникам
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Правильно делают. США в Сирии - агрессор, самовольно вторгшийся на территорию суверенного государства.
tvitov66 10 апреля 2018 | 18:37
1 - этонемы
2 - англичанка гадит
3 - это провокация
4 - авыдокажите
5 - настамнету
6 - онижедети
haldey 10 апреля 2018 | 18:46
А Америка привыкла воевать в комфортных условиях. Для них электромагнитные помехи уже поражение))) Вояки хреновы))) Вам только в д/с малышам щелбаны раздавать...
Потешные войска -
это морпехи США.
Они без GPS заблудятся нахрен)))
Сейчас мир видит их полную беспомощность))) Ын уже думает, нахрен с этим слабаком Трампом разговаривать. Ты кто такой? Давай, до свидания)))
kottigr1 10 апреля 2018 | 18:53
haldey: Если Трампу для того, что бы уничтожить всю российскую алюминиевую промышленность, производство никеля и титана хватило одного росчерка пера на листе бумаги, то что же способны сделать американские морпехи ?
olegleon 10 апреля 2018 | 18:56
kottigr1: они способны тебя напугать. и то при условии, что рядом будет макдональдс или пиццерия.
если намёка не понял, то они даже не способны оказались Асада скинуть
kottigr1 10 апреля 2018 | 19:00
olegleon: Жаль, что 500 зажаренных пиндосовцами вагнеровцев уже не смогут оценить Ваш странный юмор...
olegleon 10 апреля 2018 | 19:03
kottigr1: сколько раз тебе повторять, что не 500, а 5000!
kottigr1 10 апреля 2018 | 19:07
olegleon: Да хоть.. 50000. Их же все равно там нету.. Путину стыдно рассказывать про свои потери..
olegleon 10 апреля 2018 | 19:33
kottigr1: ну тогда ври про 500 тысяч )))
а как найдёшь родственников хотя бы 15 погибших, то расскажешь. пока журналисты второй месяц ищут, но найти смогли только 5-6
igorkot____1 10 апреля 2018 | 19:15
Особое место в голове Ватника занимает состояние вооруженных сил США. Каждый Ватник с подросткового возраста уверен о крайне низких боевых качествах американцев, отсутствии у них "ДУХА" тэ-эм. В качестве аргументов Ватник приводит цитатки разных личностей (причем процентов 90 этих цитат придуманы самими же Ватниками), различные комичные видеозаписи и сакральную мантру "о невозможности победы в Афганистане и Ираке" (и это не смотря на то, что победа там достигнута, речь идет лишь о партизанских вылазках боевиков, ну как в Чечне, Ингушетии etc.); Ватник всегда имеет под рукой восхитительные статьи о сравнении на бумаге ТТХ "не имеющей аналогов русской технике" с "американскими поделками" (в реале, впрочем, любое столкновение советских образцов с западными заканчивалось тотальным выпилом первых.
evgolius7 10 апреля 2018 | 19:19
NBC: Российские военные намеренно создают помехи американским беспилотникам в Сирии....
Это что?
Батуты Рогозина подвезут?
Ну тогда да....Поставим Трампа на колени!!!
Он испугался и не поехал на саммит.
Мощный шаг России!
haldey 10 апреля 2018 | 19:20
kottigr1: Шютка юмора такая))) Улыбнул. Мы свои самолеты строим, ракеты, да много чего... Это америка сейчас загнется без дешевых алюминия, никеля и титана)))
Америка скоро рухнет. Что надо сделать, что бы мир при этом не рухнул? Отстроить всех от США! Смотри за процессами. Европа отстраняется самим Трампом, Китай отстраивается, сейчас Россия. Трамп не едет на саммит американских стран, тоже процесс идет. Даже в Африке американцы теряют свои позиции. Саудовская Аравия после последнего применения "пэтриота" перестанет с Америкой торговать))) Ку-ку... Скоро вся страна США будет, как сейчас Детройт))) Надо понимать процессы.
Захотела Америка бомбить Югославию, ее сильно волновало мнение других? А сейчас уже сцат))) Не все сразу. Но постепенно, постепенно гниет твоя Америка))) Ищи нового хозяина, холоп американский))) Американские морпехи в Афганистане боятся каждого шороха, потому и стреляют по всем подряд.
epf1856 10 апреля 2018 | 19:30
kottigr1: 1.Алюминиевая промышленность, производство никеля и титана в России уничтожено ? Когда?
2. Что делают американские морпехи в Сирии? Ради интереса посмотрите на карте где США, а где Сирия.
all_seeing74 10 апреля 2018 | 18:56
haldey: лол!! Хватит мухоморы жрать!!!!)))) клоун!!)))
sovapoliarnaia 10 апреля 2018 | 19:27
haldey: С одной стороны-могу понять вашу обиду за Америку.А с другой-не так всё просто.Не хотят они пока включать силу.Ведь Америка-это и есть весь мир,собравшийся вместе.
mbh_vor_n1 10 апреля 2018 | 18:47
Всё тут проще, хомячьё.
Просто - американские беспилотники - говно.
evgolius7 10 апреля 2018 | 18:53
mbh_vor_n1:
Абреки кортонными беспилотниками порвали нашу ПВО в Сирии..
Но конечно...понты дороже....
isnowanaarene 10 апреля 2018 | 18:57
mbh_vor_n1: Точно, надо было у "Почты России" заказывать. Дороговато правда.
all_seeing74 10 апреля 2018 | 18:58
mbh_vor_n1: а наши супер!!!! Кстати, чо там с посылочкой? На собачках довезли и адресату уже вручили? Баночка с вареньем не пострадала?!!!)))
gostrax 10 апреля 2018 | 19:06
mbh_vor_n1: А какие -хорошие , у России то вообще с этим делом ну никак
1
mordechai_blinchikov 10 апреля 2018 | 19:10
mbh_vor_n1
: кататься тебе, убогий, всю жизнь на лада-калина
kottigr1 10 апреля 2018 | 18:47
tvitov66: Сначала Путин послал на убой 500 вагнеровцев, что бы прощупать серьёзность пиндосов.. Теперь он хочет продолжить эксперимент уже подставив под убой российские РЭП в Сирии ?
pit_heap 10 апреля 2018 | 18:52
Американские беспилотники незаконно летают в воздушном пространстве Сирии. США не должны жаловаться.
kottigr1 10 апреля 2018 | 18:55
pit_heap: В Сирии есть только один хозяин и Закон - это народ Сирии и пиндосы спасают этот народ от убийцы-отравителя Асада...
polit_person 10 апреля 2018 | 19:02
kottigr1: Ты новичка обожрался, разложение мозга началось? Народ Сирии закидывает ботинками и показывает средний палец бандюкам, которые уезжают из освобожденный районов в зеленых автобусах.
all_seeing74 10 апреля 2018 | 19:01
pit_heap: они и не будут, тупо вломят как вагнеровцам и будем мы опять сопли размазывать!))))
estamp 10 апреля 2018 | 18:49
tvitov66: 6 - онижедети
---
Это ты сейчас евромайданцев потроллил?
polit_person 10 апреля 2018 | 19:04
estamp: Это он сам себя за хвост дернул.
mordechai_blinchikov 10 апреля 2018 | 19:06
r88w556xl4: ВОЗМОЖНАЯ ПОМОЩЬ МИЛЛИАРДЕРАМ И КОМПАНИЯМ, ПОПАВШИМ ПОД САНКЦИИ...
останешься в живых , тебя дурака, свои разденут ...
goshan31 10 апреля 2018 | 19:10
r88w556xl4: я посмотрю на вашу реакцию когда химоружием травить начнут. Каких " агрессоров" Вы станете звать
hatminor35 10 апреля 2018 | 19:30
r88w556xl4: Правильно делают. США в Сирии - агрессор, самовольно вторгшийся на территорию суверенного государства. Это вы серьёзно? А мы что там делаем? Сирия уже наша, а вы "суверенное государство". Ох и шутник вы, батя.
shplint_04 10 апреля 2018 | 19:41
Надо пиндосские БПЛА сбивать. Чем больше их собьют, тем ближе Сирия будет к миру.
mjau 10 апреля 2018 | 18:45
deti_sgoreli_izza_karlika: Но сюда не подходит пословица "любовь зла..." Оба хороши.
deti_sgoreli_izza_karlika 10 апреля 2018 | 18:33
Путина и Асада так тянет друг к другу. Просто химия;););) какая-то!
varangian2011 10 апреля 2018 | 18:41
deti_sgoreli_izza_karlika: Их тянет к друг другу инстинкт выживания. Если кого то из них прищучат, спастись получится только на территории другого. Больше реально негде.
glotov 10 апреля 2018 | 18:34
Зато американцы никаких помех миссии РФ не создают. Совсем.
naivnyk 10 апреля 2018 | 18:35
Ну не сбивают ПОКА )
ura_123 10 апреля 2018 | 18:38
Видать пендосы этими "томагавками" накроют весь участок с радиопомехами и ассадовскими братками...
Поглядим на эффективность пресловутых СС300 или 400. А то и турки откажутся от покупки,причём даже в кредит))
cukker 10 апреля 2018 | 18:39
еще не вечер, еще не такое будет. много амеров пойдут на корм рыбкам
varangian2011 10 апреля 2018 | 18:45
cukker: На заставке ГУГЛ сегодня - голова Ассада. К чему бы это, знак свыше или что?? Сами полюбуйтесь - https://www.google.ru
pit_heap 10 апреля 2018 | 18:55
varangian2011: Это Омар Шариф.Вы даже гуглом пользоваться не умеете)
Кстати гугл пишет, что ОЗХО направит миссию в сирийскую Думу в ближайшее время.
varangian2011 10 апреля 2018 | 19:01
pit_heap: Не выдавайте желаемое за действительное. С таким же успехом можно сказать - что это Радж Капур. Это именно голова Асада, и она там висит не случайно.
neyexo 10 апреля 2018 | 18:40
Зачем беспилотникам безопасность?
mamiluk 10 апреля 2018 | 18:42
Путинский режим мечтает установить в интернете глушилку...))))
olesha1973 10 апреля 2018 | 18:56
Так по российскому закону радохулиганство карается. Надо отправить туда полицию и пусть разбирается
polit_person 10 апреля 2018 | 18:58
Ну все, попали. Опять амеры очередные санкции наложат. Тепреь у Абрамовича футбольный клуб отберут.
buzukin939 10 апреля 2018 | 19:27
Если американский беспилотник впендюрится в американское корыто - это будет внутреннее дело американских агрессоров. И чем чаще это будет случаться, тем более внутренними эти делишки будут являться. А ну, птички - по корытам целься! Фас!
riots 10 апреля 2018 | 19:29
Россия в Сирии сама по себе одна большая помеха для восстановления мира
на этой земле.
sovapoliarnaia 10 апреля 2018 | 19:41
По старой совдеповской привычке продолжают впрягаться за упырей . Например,законное,по их убеждению,право Асада травить свой народ боевыми газами. Осталось митинги в его поддержку организовать и с обязать с зарплат скидываться.Пипл схавает..