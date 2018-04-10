NBC: Российские военные намеренно создают помехи американским беспилотникам в Сирии....

Российские военные намеренно создают помехи американским беспилотникам в Сирии. Это серьезно сказывается на операциях Вашингтона в этой стране, сообщает NBC со ссылкой на источники в администрации США. По их словам, россияне начали глушить сигналы дронов после того, как Соединенные Штаты обвинили Россию и режим Башара Асада в гибели мирных жителей в Восточной Гуте. Как считают источники, российские военные были обеспокоены тем, что американцы готовят ответные атаки.

В то же время в Пентагоне заверили, что американские военные принимают меры для защиты и обеспечения безопасности, в частности беспилотных летательных аппаратов.