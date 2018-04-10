Россиянка Юлия Скрипаль выписана из госпиталя в Солсбери
Ее отец экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль пока остается в больнице. Об этом сообщила директор госпиталя в Солсбери Кристин Бланшард.
Выписанная из больницы после отравления Юлия Скрипаль намерена попросить политическое убежище, об этом, как передает «Интерфакс», заявила племянница Сергея Скрипаля Виктория. По ее словам, скоро будет пресс-конференция, на которой Юлия сделает заявление. При этом родственница Скрипалей не знает, в какой именно стране Юлия Скрипаль хочет попросить убежища. Ранее сообщалось, что после выздоровления Скрипали могут изменить имена и переехать в США, чтобы избежать новых попыток покушения на убийство.
К сожалению, мы не имеем достаточной информации, чтобы сделать профессиональные выводы о ситуации с отравлением Скрипалей веществом типа «новичок», — сказал «Эху Москвы» эксперт по химическому оружию, автор российской технологии уничтожения химического оружия Антон Уткин.
Он заметил, что информация о том, что «новичок» является боевым отравляющим веществом – это легенда
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены 4 марта в Солсбери на юге Англии с признаками сильного отравления неизвестным веществом. Позже британское расследование установило, что против них было применено нервно-паралитическое отравляющее вещество «Новичок».
Комментарии4
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deti_sgoreli_izza_karlika 10 апреля 2018 | 18:31
Надеюсь, бриты спрячут девчонку. А то на Родине уже столько крови... Пусть хоть эта жизнь не достанется.
glotov 10 апреля 2018 | 18:39
deti_sgoreli_izza_karlika: Не просто спрячут, а спрячут глубоко, предварительно разложив на элементарные частицы.
evgolius7 10 апреля 2018 | 18:33
Интересно , а с сестрой встретится?
Она же хотела вывезти её из "плена".
sergushakil 10 апреля 2018 | 18:42
А может быть газ то был не такой уж нервный, и не такой уж паралитический? И был ли газ?