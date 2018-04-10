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Эксклюзив Эха 18:29, 10 апреля 2018

Россиянка Юлия Скрипаль выписана из госпиталя в Солсбери

Ее отец экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль пока остается в больнице. Об этом сообщила директор госпиталя в Солсбери Кристин Бланшард.

Выписанная из больницы после отравления Юлия Скрипаль намерена попросить политическое убежище, об этом, как передает «Интерфакс», заявила племянница Сергея Скрипаля Виктория. По ее словам, скоро будет пресс-конференция, на которой Юлия сделает заявление. При этом родственница Скрипалей не знает, в какой именно стране Юлия Скрипаль хочет попросить убежища. Ранее сообщалось, что после выздоровления Скрипали могут изменить имена и переехать в США, чтобы избежать новых попыток покушения на убийство.

К сожалению, мы не имеем достаточной информации, чтобы сделать профессиональные выводы о ситуации с отравлением Скрипалей веществом типа «новичок», — сказал «Эху Москвы» эксперт по химическому оружию, автор российской технологии уничтожения химического оружия Антон Уткин.

Он заметил, что информация о том, что «новичок» является боевым отравляющим веществом – это легенда

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены 4 марта в Солсбери на юге Англии с признаками сильного отравления неизвестным веществом. Позже британское расследование установило, что против них было применено нервно-паралитическое отравляющее вещество «Новичок».

Комментарии

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deti_sgoreli_izza_karlika 10 апреля 2018 | 18:31

Надеюсь, бриты спрячут девчонку. А то на Родине уже столько крови... Пусть хоть эта жизнь не достанется.

glotov 10 апреля 2018 | 18:39

deti_sgoreli_izza_karlika: Не просто спрячут, а спрячут глубоко, предварительно разложив на элементарные частицы.

evgolius7 10 апреля 2018 | 18:33

Интересно , а с сестрой встретится?
Она же хотела вывезти её из "плена".

sergushakil 10 апреля 2018 | 18:42

А может быть газ то был не такой уж нервный, и не такой уж паралитический? И был ли газ?

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