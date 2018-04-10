В конгресс США внесен законопроект, предлагающий запретить американцам участвовать в сделках с госдолгом РФ
На рассмотрение конгресса США внесен законопроект, который предлагает запретить американцам участвовать в каких-либо сделках с госдолгом России.
Этот законопроект будет сильнейшим ударом по рублю, считает финансовый аналитик Степан Демура.
Он добавил, что ситуацию можно было сравнить с 2014-ым годом, но в более тяжелом варианте.
Бывший вице-премьер России, зампред директоров Альфабанка Олег Сысуев полагает, что этот законопроект вряд ли будет поддержан.
Между тем, некоторые сотрудники компании «Русал» уже почувствовали последствия санкций, введенных Минфином США, но это пока коснулось не всех предприятий.
По оценкам агентства Блумберг, совокупные потери главы «Русала» Олега Дерипаски составили 2 миллиарда долларов.
«Компенсировать потери от санкций российские власти будут при помощи дополнительных сборов с населения страны», — считает политолог Глеб Павловский.
А тем временем российское правительство хочет создать два офшора для помощи бизнесменам, попавшим под санкции. Бизнес сможет без налога вернуть капитал и жить по особым правилам, об этом пишет газета «Ведомости» в статье под названием «Россия создаст копию штата Делавэр».
Сейчас не стоит пытаться с ажиотажем покупать иностранную валюту. Об этом сказал в эфире РБК заместитель гендиректора группы компаний Финнам Ярослав Кабаков.
Между тем, как сообщается, Центробанк не планирует мер для снижения волатильности.
Рисков для финансовой стабильности и необходимости со стороны ЦБ для принятия мер сейчас нет. Такое мнение высказала председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.
При этом она подчеркнула, что у Центрального банка есть широкий набор инструментов для того, чтобы действовать в разных ситуациях, если возникнет такая необходимость.
Экономические последствия для России от введения новых санкций со стороны США серьёзнее, чем правительство могло предположить. Такое мнение «Эху Москвы» высказал научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.
Он подчеркнул, что властям придётся адаптироваться и принимать решения, которые смогут снизить негативный эффект.
Комментарии10
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olegleon 10 апреля 2018 | 18:26
одно и тоже пишут с весны 2014 года. ну неужели же эти эксперты ничего нового придумать не могут?
mbh_vor_n1 10 апреля 2018 | 18:31
Уж перешли бы что-ли от слов к делу, убогие, да приняли наконец-то этот закон.
И... пиииинка американскому капиталу с наших надёжных, защищённых богатейшими природными ресурсами рынков! Пошли вон. )
ze_danil 10 апреля 2018 | 18:53
mbh_vor_n1: наших
____________________
ваших, ага
у тебя на носках и зубной щётке инвентарный номер стоит
tvitov66 10 апреля 2018 | 18:32
olegleon: вы забыли добавить что все эти санкции идут только на пользу нашей сверхдержаве
olegleon 10 апреля 2018 | 18:43
tvitov66: ну и чем один маразм лучше другого? одни вангуют "ну теперь точно Россия развалится", а другие "это нам на пользу". и чем они отличаются??7
arye_11 10 апреля 2018 | 18:33
olegleon:
Значит тебе нравится. что каждые 3-4 года тебя заставляют играть в "русскую рулетку". Или покупать доллар или продавать, или рубль пойдет вверх или потонет окончательно, или отоваривать бумажки товаром или в чулке придержать...
Ну, если тебе это нравится, мешать не будем.
На каждый вид извращения найдутся свои любители.
olegleon 10 апреля 2018 | 18:46
arye_11: ты отстал от жизни и остался в 90-х. сейчас даже бабульки уже на курсе не играют.
или у вас ещё играют?
ur_sus 10 апреля 2018 | 18:35
olegleon:
//Он подчеркнул, что властям придётся адаптироваться и принимать решения, которые смогут снизить негативный эффект.//
Когда в стране "бензоколонка" вместо экономики и "мультяшки" вместо оборонной промышленности, то "адаптироваться" будет непросто...
olegleon 10 апреля 2018 | 18:49
ur_sus: так может хотя бы это заставит Путина поумнеть и прекратить свою путиномику с майскими указами. но что-то мне подсказывает, что "адаптация" будет опять по старым рецептам.
sasass 10 апреля 2018 | 18:38
Вот и наступает "Юрьев день" и покатиться кувырком все инвестиционные планы и опять наступит крепостное право с палочной дисциплиной и с палочной системой оплаты труда...