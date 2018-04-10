В конгресс США внесен законопроект, предлагающий запретить американцам участвовать в сделках с госдолгом РФ

На рассмотрение конгресса США внесен законопроект, который предлагает запретить американцам участвовать в каких-либо сделках с госдолгом России.

Этот законопроект будет сильнейшим ударом по рублю, считает финансовый аналитик Степан Демура.

Он добавил, что ситуацию можно было сравнить с 2014-ым годом, но в более тяжелом варианте.

Бывший вице-премьер России, зампред директоров Альфабанка Олег Сысуев полагает, что этот законопроект вряд ли будет поддержан.

Между тем, некоторые сотрудники компании «Русал» уже почувствовали последствия санкций, введенных Минфином США, но это пока коснулось не всех предприятий.

По оценкам агентства Блумберг, совокупные потери главы «Русала» Олега Дерипаски составили 2 миллиарда долларов.

«Компенсировать потери от санкций российские власти будут при помощи дополнительных сборов с населения страны», — считает политолог Глеб Павловский.

А тем временем российское правительство хочет создать два офшора для помощи бизнесменам, попавшим под санкции. Бизнес сможет без налога вернуть капитал и жить по особым правилам, об этом пишет газета «Ведомости» в статье под названием «Россия создаст копию штата Делавэр».

Сейчас не стоит пытаться с ажиотажем покупать иностранную валюту. Об этом сказал в эфире РБК заместитель гендиректора группы компаний Финнам Ярослав Кабаков.

Между тем, как сообщается, Центробанк не планирует мер для снижения волатильности.

Рисков для финансовой стабильности и необходимости со стороны ЦБ для принятия мер сейчас нет. Такое мнение высказала председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

При этом она подчеркнула, что у Центрального банка есть широкий набор инструментов для того, чтобы действовать в разных ситуациях, если возникнет такая необходимость.

Экономические последствия для России от введения новых санкций со стороны США серьёзнее, чем правительство могло предположить. Такое мнение «Эху Москвы» высказал научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.

Он подчеркнул, что властям придётся адаптироваться и принимать решения, которые смогут снизить негативный эффект.