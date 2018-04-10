Нарастает военное противостояние между Россией и западными странами в Сирии
Российские военные уже несколько недель глушат американские беспилотники. Действия Москвы серьёзно сказываются на операциях США в Сирии. Это заявили несколько высокопоставленных американских военных чиновников NBC News. По их словам, помехи создают для небольших беспилотников-разведчиков. По мнению собеседников телеканала, российские военные опасаются ответных ударов США после химической атаки в сирийском городе Дума, поэтому блокируют сигналы GPS.
По мнению Вашингтона за атакой, при которой погибли десятки и пострадали около тысячи человек, стоит Дамаск, а его поддерживают Россия и Иран. И значит тоже причастны к этому. При этом средства, создающие помехи, весьма запутанные и способны преодолевать защиту от глушилок, отмечают источники телеканала.
В Пентагоне не стали отвечать на вопрос, может ли это привести к крушению беспилотников. Одобряет действия российских военных глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов. У России есть для блокировки сигналов дронов все силы и средства, такие действия наших военных нужно приветствовать заявил он агентству РИА.
На этом фоне ракетный эсминец США Дональд Кук находится в ста километрах от сирийского города Тартус, где дислоцирована военно-морская база России. По данным CNN Turk на борту боевого корабля 56 крылатых ракет Томагавк их дальность – больше полутора тысяч километров. Именно такими ракетами год назад США обстреляли сирийскую авиабазу в Идлибе в ответ на химическую атаку. В Средиземное море также направится ещё один эсминец Портер. Но по оценке военных экспертов он подойдёт к берегам Сирии не раньше следующего понедельника. В этом районе у США есть и атомные подводные лодки, оснащённые Томагавками. Никакой опасности присутствия в сотне километров от Тартуса для России не видит бывший главком Черноморского флота, адмирал Владимир Комоедов. Не надо реагировать на каждый чих Штатов, сказал он «Эху Москвы».
Пентагон опроверг сообщения о том, что российские военные самолёты якобы несколько раз сближались с эсминцем Дональд Кук. Представитель военного ведомства назвал это слухами из интернета.
Самолёт американских военно-морских сил по данным «Интерфакс» проводит разведку поблизости от российской авиабазы Хмеймим и в порту Тартуса, передаёт Интерфакс. Агентство ссылается на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.
Российские военные ослепили американские беспилотники в Сирии. У них появляются проблемы с GPS-навигацией, что может быть причиной крушений, — сообщает NBC News.
«Наши военные делают это, поскольку живут в ожидании возможного удара, и таким образом они принимают контрмеры», — сказал в эфире «Эха Москвы» Александр Гольц. Военный обозреватель отметил, что американцы ответят на эти действия, остаётся только надеяться, что они не будут действовать жестче обычного.
Александр Гольц подчеркнул, что соотношение сил России и США в Средиземном море несопоставим. «В регионе базируется шестой флот Штатов, и это крупнейшее военно-морское объединение», — добавил военный эксперт.
США могут нанести удар по Сирии, но это будет сделано так, чтобы серьёзно не обострить ситуацию. Такое мнение «Эху Москвы» высказал журналист американист Михаил Таратута.
Он подчеркнул, что риски, в случае серьёзного обострения ситуации в регионе, очень высоки, и Вашингтон это понимает.
«Ни одна из сторон не хочет полномасштабной войны между Россией и США. Тем не менее, новые виды вооружения могут случайно спровоцировать конфликт», — сказал в эфире «Эха Москвы» главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов.
Он отметил, что какая-нибудь маленькая война рано или поздно будет, а большой нет. Если обошлось в ситуации с Карибским кризисом, почему не обойдется и в этот раз, — считает главный редактор сайта Carnegie.ru.
Между тем, зарубежная пресса пишет, что США обдумывают формирование международной военной коалиции для нанесения авиаударов по Сирии.
Президент Трамп отменил визит в Латинскую Америку, чтобы руководить ответом США на ситуацию в Сирии, — сообщает агентство Рейтер.
Канцлер Германии назвала убедительными сведения о химической атаке в Сирии. ФРГ решительно осуждает такие действия, — сказала Ангела Меркель:
«Доказательства того, что в Восточной Гуте было применено химическое оружие, очень, очень ясные. Можно еще раз перепроверить, но это не изменит нашей оценки случившегося. Далее нужно исследовать этот вопрос. Я должна сказать, что ужасает ситуация, когда после многочисленных международных дискуссий химическое оружие снова используется».
Ангела Меркель подчеркнула, что международное сотрудничество в этом вопросе обязательно.
Россия уже сегодня внесет в Совбез ООН проект резолюции по расследованию инцидента в сирийском городе Дума, где возможно было применено химическое оружие. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По словам главы российского МИДа, необходимо ехать на место, чтобы на месте выяснять все обстоятельства.
Между тем, США обвиняют Россию в нарушении обязательств по ликвидации программы сирийского химоружия.
Комментарии66
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r88w556xl4 10 апреля 2018 | 18:15
Действия Москвы серьёзно сказываются на операциях США
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А кто завал США в Сирию? ЗАЧЕМ они туда ЗАЛЕЗЛИ?
r88w556xl4 10 апреля 2018 | 18:17
ракетный эсминец США Дональд Кук находится в ста километрах от сирийского города Тартус
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Одна сверхзвуковая российская ракета -
И эсминца нет
И эсминца нет
И эсминца нет
loskinuv 10 апреля 2018 | 18:19
Как там в Америке ?
Иванка не замироточила еще ? :)
kottigr1 10 апреля 2018 | 18:20
r88w556xl4: 5000 "Томагавков" и у РФ самые низкие бюджетные расходы на армию и флот в мире..
r88w556xl4 10 апреля 2018 | 18:25
kottigr1: 5000 "Томагавков
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Это те самые Томагавки, 59 которых уничтожили 6 сирийских самолётов, склад и столовую и 6 человек? А ведь каждая горе-ракета стоит почти $2 000 000. Экономическую эффективность удара горе-вояк сам подсчитай.
evgolius7 10 апреля 2018 | 18:26
Нарастает военное противостояние между Россией и западными странами в Сирии
Нет у России никаких друзей.
У Кремля есть только марионетки, которые находятся во власти стран третьего мира.
Марионетки требуют монетки, а у нас денег почти не осталось.
danko_swinja 10 апреля 2018 | 18:41
evgolius7: тролль рисованный.
perestarok 10 апреля 2018 | 19:05
evgolius7: "Нет у России никаких друзей. "
Чудик, в политике друзей не бывает. Всё верите в коммунистические сказки?
kottigr1 10 апреля 2018 | 18:29
r88w556xl4: Коммерческая компания ISI опубликовала спутниковые снимки базы ВВС Сирии Шарайат. Снимки были сделаны через 10 часов после нанесения американцами удара по базе.
Эксперты ISI указывают на то, что на базе поражены 44 цели. Некоторые цели поражены дважды.
13 усиленных авиационных укрытий были поражены 23 раза. Ракеты также попали в семь цехов по обслуживанию самолетов.
Также поражены 10 хранилищ боеприпасов. Ракеты попали в семь хранилищ авиационного топлива. Одна батарея противовоздушной обороны (SA-56) полностью уничтожена. Всего удары были нанесены по шести батареям ПВО.
В общей сложности, на территории базы взорвались 58 ракет.
r88w556xl4 10 апреля 2018 | 18:34
kottigr1: Экспертам ISI лгать - не мешки ворочать. Факты же говорят совсем о другом.
kottigr1 10 апреля 2018 | 18:44
r88w556xl4: Эксперты ISI сопровождали свои выводы спутниковыми снимками.. А чем ты можешь сопроводить свое враньё ?
stebinmaku 10 апреля 2018 | 18:29
"Можно еще раз перепроверить, но это не изменит нашей оценки случившегося. Далее нужно исследовать этот вопрос."
- - - - -
"Далее" - это когда, после того, как США отбомбятся? В какой неизведанной реальности живёт (или ее туда поселили) эта фрау?
raffal 10 апреля 2018 | 18:43
stebinmaku:
Эта фрау живёт под пристальным контролем парламента и безжалостным преследованием СМИ. Обман может ей стоить слишком дорого. А вот враньё кремлёвского alfa dog будут с упоением повторять т.н. "парламент" и огромная шобла пропаГондонов, а электорат ещё теснее сплотится вокруг "нацлидера".
В параллельной реальности живёт именно он, а не та фрау, и тащит Россию в преисподню.
kottigr1 10 апреля 2018 | 18:32
r88w556xl4: Залпом из 59 ракет.. Аэродром вместе с 20 боевыми самолетами в укрытиях, радарами, средствами ПВО и техникой - в хлам ! Российские "Калибры" так кроме пары сирийских сусликов никого не смогли уничтожить, а "Томагавки" показали прекрасный результат.
Если учесть то, что США всё равно списывают с вооружения "Томагавки" в рамках обновления вооружения, то их всё равно нужно куда-то "пристроить"... а ведь их у США более 7000 штук.. Не сладко придется Асаду.
tvitov66 10 апреля 2018 | 18:20
r88w556xl4: дык была всего одна и ту потратили на съемках ... да и МИГ-31 более 20 лет как не выпускают
sim202_ 10 апреля 2018 | 18:31
r88w556xl4:
Трамп случайно не там поставил запятую-
и Русала нет...
и Русала нет...
и Русала нет...
...только авторучкой...
chapavas 10 апреля 2018 | 18:46
r88w556xl4: Правда чтоль? Во первых никто не посмеет сбить американскую ракету, во вторых думаю Вам не очень хочется воевать самому, в третьих у нас во власти всё правительство зависимо от Америки.
sandro_007 10 апреля 2018 | 18:18
Звездно-полосатый агрессор вновь жаждет крови и подтверждения господства на планете.
mbh_vor_n1 10 апреля 2018 | 18:25
Пипетс американскому шестому флоту - целеуказания выполнены.
Наложив в свои пендосские подгузники - американские трусливые вояки ждут ядерного удара и понимают, что ср*ные подгузники им не помогут. Всё.
vezdehod 10 апреля 2018 | 18:38
mbh_vor_n1:
Пипетс американскому шестому флоту - целеуказания выполнены.
Наложив в свои пендосские подгузники - американские трусливые вояки ждут ядерного удара и понимают, что ср*ные подгузники им не помогут. Всё.
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Плохо быть Дебилом и, тем более. хвалится этим. Вначале попробуй это сделать. а затем базарь -"ВСЁ".
fr312 10 апреля 2018 | 19:41
mbh_vor_n1: ты дебил это расхераченным вагнеровцам расскажи !
sandro_007 10 апреля 2018 | 18:26
Кто остановит ненасытное чудовище несущее демократию на крыльях томагавков? Здесь не будет постановочных трюков от белых касок, а будет реальная смерть сирийских женщин, стариков и детей.
prade 10 апреля 2018 | 19:10
sandro_007: "ненасытное чудовище несущее демократию на крыльях томагавков?"
Живи хоть по шариатским законам, Никто тебе этого не запрещает. Но химическое оружие запрещено ООН. А Асад нарушил запрет ООН и совершил преступление. За это он должен понести наказание. Путин зря поддерживает преступления Асада.
varangian2011 10 апреля 2018 | 18:27
sandro_007: А наши о чем думали когда запрещенными газами людей в очередной раз травили? Даже если и не травили, то гни забрехались во всем настолько, что им никто и никогда уже не поверит. Американцы от наших по крайней мере всегда все честно признавали, даже бомбежки больниц, поэтому их словам все верят.
shmuel63 10 апреля 2018 | 18:27
sandro_007: Да, Сандро, вы явно не из Чегема.
ur_sus 10 апреля 2018 | 18:19
Ну,что тут сказать? Пора выпускать следующую серию "мультяшек" про "летающие чернобыли"...
vezdehod 10 апреля 2018 | 18:34
r88w556xl4:
А кто завал США в Сирию? ЗАЧЕМ они туда ЗАЛЕЗЛИ?
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Стреляли...
kottigr1 10 апреля 2018 | 18:16
Почему-то раньше СССР, а теперь РФ выступают всегда на стороне людоедов, террористов, диктаторов...
r88w556xl4 10 апреля 2018 | 18:20
kottigr1: Обама за время своего царствования уничтожил не менее 1 000 000 человек. Он диктатор ведь?
kottigr1 10 апреля 2018 | 18:22
r88w556xl4: Обама за время своего царствования уничтожил не менее 1 000 000 человек. Он диктатор ведь?
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Почему так мелко ? Пиши сразу миллиард. Раз уже взялся лгать, то и ври по-большому..
r88w556xl4 10 апреля 2018 | 18:29
kottigr1: На Обаму в этой связи подавали в суд, со всеми фактами его преступных приказов и подсчётом жертв. Угадай, что сделал "самый демократичный, самый справедливый, самый некоррумпированный, самый неполитизированный" суд. Конечно, он иск отклонил. А демонстрантов у Белого Дома разогнали.
Нет, не диктатор, просто убийца.
kottigr1 10 апреля 2018 | 18:35
r88w556xl4: Наверное Ваш коллега с Савушкино, постоялец Кащенко в суд на Обаму подавал ? Тогда было бы удивительно если бы заявление от подобного имбицила приняли..
polikarpich 10 апреля 2018 | 18:29
r88w556xl4: Он не царствовал, а президентствовал. Разницу видите, ни с кем не путаете?
nestor199 10 апреля 2018 | 18:38
r88w556xl4: Не-а, он лауреат Нобелевской премии Мира. Гитлера тоже на неё выдвигали.
olegleon 10 апреля 2018 | 18:17
" российские военные опасаются ответных ударов США "
а российские военные знают, что они опасаются ответных ударов, а американские военные не опасаются ответа со стороны России?
tvitov66 10 апреля 2018 | 18:22
olegleon: я вас огорчу до невозможности - ракеты и торпеды из мультиков в реальности не существуют
olegleon 10 апреля 2018 | 18:31
tvitov66: серьёзно?! а чего же тогда в 1962 году Кеннеди впал в истерику по поводу советских ракет, если они в реальности не существуют???
raffal 10 апреля 2018 | 18:51
olegleon: Кеннеди впал в истерику....
______________________
А Хрящ был спокоен аки удав? Ха-ха! Отбрехались, паразмахивали ракетами, да и убрались восвояси, помяв их и превратив в утиль, на обратном пути. Нарот советский в то время поманеньку нищал, вскоре хлеба не стало, в той же Америке с Канадой стали покупать. А Кеннеди вывел устаревшие ракеты "Юпитер" из Турции. Потому, что уже развернул новые "Полариси"
С подмосковными помойками справиться кишка тонка, а суём свой нос куда попало.
snamor 10 апреля 2018 | 18:37
tvitov66: Хватит и советских ракет для того, чтобы уничтожить всех.
tks 10 апреля 2018 | 18:23
olegleon: "А ты понял, что я понял, что ты понял, что я понял, понял?"
© из к/ф "Старый новый год"
snamor 10 апреля 2018 | 18:42
tks: А ты понял - американские дроны уже 2 недели глушат, не дают собирать инфу.
Что я понял - амеры просто в ярости от этого.
Что ты понял - амеры стягивают войска к российской базе.
Что я понял - русские готовятся отразить атаку амеров ракетами, если те решаться на неё.
Понял - Всем может настать п****ц если у кого-то дрогнут нервы.
tks 10 апреля 2018 | 19:05
snamor: Вот это как раз и реально пугает.
В отличие от времён холодной войны, нынче правят те, кто не знает, что такое масштабная война...
tks 10 апреля 2018 | 19:08
snamor: P.S. Базы - сирийские. 100% российских баз в Сирии нет: российские ВВС и "гибридная армия Вагнера" ими лишь пользуются.
nitsahon 10 апреля 2018 | 18:18
как-то вспоминается старый призыв(многолетней давности...по-прежнему актуальный сейчас):"yankee ->Go home!!!"
ostanovka 10 апреля 2018 | 18:19
Дамаск - кукла московского карабаса-барабаса. Не факт, что Асад живой.
Атака дело рук русских, а Иран как обычно сам не пачкается, стоит поодаль, смотрит.
Турция просто стрижет купоны с русских лохов, как при СССР это делали африканские людоеды, объявляя себя сторонниками социализма.
tks 10 апреля 2018 | 18:21
Кто-то обязательно "заиграется", а дальше - доиграется. И неминуемо проиграется.
mamiluk 10 апреля 2018 | 18:21
Режиму Асада-кердык!
cukker 10 апреля 2018 | 18:27
6 флот элементарно топится суперторпедами, а удары будут наносится Калибрами из России. ждем удары Трампа. нужно повоевать в Сирии, на нейтральном поле,так сказать. Сирию ковбоям ни за что не отдадим. Весь мир смотрит на нас
kryymsdyk 10 апреля 2018 | 18:36
cukker: путинская моська залупается на звездно-полосатого слона
raffal 10 апреля 2018 | 18:54
cukker: ....6 флот элементарно топится ....Весь мир смотрит на нас
__________________________
Точно, смотрит. И вертит указательным пальцем у виска.
В войнушку не наигрался? Мало Расеюшка слёз пролила и горя мало мыкала в войнах?
Совсем рехнулся?
cukker 10 апреля 2018 | 19:00
raffal: не мы войну заказывали, вы сами пришли. получите по полной
raffal 10 апреля 2018 | 19:16
cukker:
Неужели супостат пошёл походом на Расею? Неужели предстоит смертный бой за свободу и независимость нашей Родины? Сами мы припёрлись за тысячи километров спасать фашистского упыря. Дома проблем выше глотки. Видно, что разгребать подмосковные помойки это не так патриотично, как спасать вурдалака.
putin_itogy 10 апреля 2018 | 18:30
путин, чё, пацаном решил статься...?
За базар ответишь..?
Типо, перед пацанами мазу держать будешь.
Один-на один выйдешь, с США..?
Ну, ну..
Слепой сказал, посмотрим.
Понимаешь, путин, я тебя как облупленого знаю.
Ты, трус, плюгавый.
Все твои понты, читаются на раз.
Никуда ты не дёрнешься.
ты мечтаешь, об одном, чтобы Американцы, сбавили обороты, это твоё спасение.
Но ты попал, парнишка. Довыпендривался.
Обратной дороги тебе не будет.
Аминь.
stas12006 10 апреля 2018 | 18:30
- а чем в россии ответят на санкции?
- в россии в ответ придумают новые виды вооружений!!!
- в смысле создадут?
- нет, придумают....
us101 10 апреля 2018 | 18:30
Ну к чему этот трёп? Кремль не смог выполнить свои обещания и более не контролирует обстановку в войне Сирийских князков. Контролировать не может, но полицейским быть хочет. То есть хочет, но не может,- вывод напрашивается сам...
ha12raz 10 апреля 2018 | 18:34
Кремль играет в свою игру.....гопников.
Пока удается.
razval74 10 апреля 2018 | 18:34
Русовоено может глушить тока спирт, выдаваемый на глушение беспилотников.
progmatik 10 апреля 2018 | 18:36
Легко глушат беспилотники ,- заглушат и все остальное....
sensei54 10 апреля 2018 | 18:44
Дело-то нешуточное, а вы, ребята, такую, извините, хрень все тут пишите...
us101 10 апреля 2018 | 18:52
sensei54: Неправда, здесь есть и ИНЬ и ЯНЬ,
а вы только ХРЕНЬ видите ;)
sensei54 10 апреля 2018 | 19:46
us101: здесь есть и ИНЬ и ЯНЬ,
...........................................................
В довольно своеобразном виде. Оба - серенькие.
jetsam 10 апреля 2018 | 18:44
бомбами и ракетами идиотов не вылечить.
но оградиться от дебилов - нужно.
уже работает лекарство - изгой.
sasass 10 апреля 2018 | 18:50
Сирийская авантюра боком выходит для России - в чем , интересно , просчитался Кремль на этой брани...
perestarok 10 апреля 2018 | 19:03
"Нарастает военное противостояние между Россией и западными странами в Сирии"
Надеюсь подводные лодки подошли к берегам Америки?
kvasoff 10 апреля 2018 | 19:19
perestarok: А они и не уходили никогда от берегов Омерики
raffal 10 апреля 2018 | 19:21
perestarok:
Так там, уверен, АПЛ КСФ и ТОФ всегда. Как и их лодки (вернее, подводные крейсера) около нас. Что, будем пуляться атомными ракетами за вурдалака Асада? Понимаю, Америку не жаль. А Россию не жалко?