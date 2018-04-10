"Нарастает военное противостояние между Россией и западными странами в Сирии"

Российские военные уже несколько недель глушат американские беспилотники. Действия Москвы серьёзно сказываются на операциях США в Сирии. Это заявили несколько высокопоставленных американских военных чиновников NBC News. По их словам, помехи создают для небольших беспилотников-разведчиков. По мнению собеседников телеканала, российские военные опасаются ответных ударов США после химической атаки в сирийском городе Дума, поэтому блокируют сигналы GPS.

По мнению Вашингтона за атакой, при которой погибли десятки и пострадали около тысячи человек, стоит Дамаск, а его поддерживают Россия и Иран. И значит тоже причастны к этому. При этом средства, создающие помехи, весьма запутанные и способны преодолевать защиту от глушилок, отмечают источники телеканала.

В Пентагоне не стали отвечать на вопрос, может ли это привести к крушению беспилотников. Одобряет действия российских военных глава думского комитета по обороне Владимир Шаманов. У России есть для блокировки сигналов дронов все силы и средства, такие действия наших военных нужно приветствовать заявил он агентству РИА.

На этом фоне ракетный эсминец США Дональд Кук находится в ста километрах от сирийского города Тартус, где дислоцирована военно-морская база России. По данным CNN Turk на борту боевого корабля 56 крылатых ракет Томагавк их дальность – больше полутора тысяч километров. Именно такими ракетами год назад США обстреляли сирийскую авиабазу в Идлибе в ответ на химическую атаку. В Средиземное море также направится ещё один эсминец Портер. Но по оценке военных экспертов он подойдёт к берегам Сирии не раньше следующего понедельника. В этом районе у США есть и атомные подводные лодки, оснащённые Томагавками. Никакой опасности присутствия в сотне километров от Тартуса для России не видит бывший главком Черноморского флота, адмирал Владимир Комоедов. Не надо реагировать на каждый чих Штатов, сказал он «Эху Москвы».

Пентагон опроверг сообщения о том, что российские военные самолёты якобы несколько раз сближались с эсминцем Дональд Кук. Представитель военного ведомства назвал это слухами из интернета.

Самолёт американских военно-морских сил по данным «Интерфакс» проводит разведку поблизости от российской авиабазы Хмеймим и в порту Тартуса, передаёт Интерфакс. Агентство ссылается на мониторинговые данные западных авиационных ресурсов.

Российские военные ослепили американские беспилотники в Сирии. У них появляются проблемы с GPS-навигацией, что может быть причиной крушений, — сообщает NBC News.



«Наши военные делают это, поскольку живут в ожидании возможного удара, и таким образом они принимают контрмеры», — сказал в эфире «Эха Москвы» Александр Гольц. Военный обозреватель отметил, что американцы ответят на эти действия, остаётся только надеяться, что они не будут действовать жестче обычного.

Александр Гольц подчеркнул, что соотношение сил России и США в Средиземном море несопоставим. «В регионе базируется шестой флот Штатов, и это крупнейшее военно-морское объединение», — добавил военный эксперт.

США могут нанести удар по Сирии, но это будет сделано так, чтобы серьёзно не обострить ситуацию. Такое мнение «Эху Москвы» высказал журналист американист Михаил Таратута.

Он подчеркнул, что риски, в случае серьёзного обострения ситуации в регионе, очень высоки, и Вашингтон это понимает.

«Ни одна из сторон не хочет полномасштабной войны между Россией и США. Тем не менее, новые виды вооружения могут случайно спровоцировать конфликт», — сказал в эфире «Эха Москвы» главный редактор сайта Carnegie.ru Александр Баунов.

Он отметил, что какая-нибудь маленькая война рано или поздно будет, а большой нет. Если обошлось в ситуации с Карибским кризисом, почему не обойдется и в этот раз, — считает главный редактор сайта Carnegie.ru.

Между тем, зарубежная пресса пишет, что США обдумывают формирование международной военной коалиции для нанесения авиаударов по Сирии.

Президент Трамп отменил визит в Латинскую Америку, чтобы руководить ответом США на ситуацию в Сирии, — сообщает агентство Рейтер.

Канцлер Германии назвала убедительными сведения о химической атаке в Сирии. ФРГ решительно осуждает такие действия, — сказала Ангела Меркель:

«Доказательства того, что в Восточной Гуте было применено химическое оружие, очень, очень ясные. Можно еще раз перепроверить, но это не изменит нашей оценки случившегося. Далее нужно исследовать этот вопрос. Я должна сказать, что ужасает ситуация, когда после многочисленных международных дискуссий химическое оружие снова используется».

Ангела Меркель подчеркнула, что международное сотрудничество в этом вопросе обязательно.

Россия уже сегодня внесет в Совбез ООН проект резолюции по расследованию инцидента в сирийском городе Дума, где возможно было применено химическое оружие. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. По словам главы российского МИДа, необходимо ехать на место, чтобы на месте выяснять все обстоятельства.

Между тем, США обвиняют Россию в нарушении обязательств по ликвидации программы сирийского химоружия.