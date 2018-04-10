Комиссия, расследующая причины катастрофы польского Ту-154 под Смоленском, пришла к выводу: причина — взрыв на борту
Комиссия, расследующая причины катастрофы польского самолета Ту-154 под Смоленском, пришла к выводу, что ее причиной стал взрыв на борту. Он произошел еще до столкновения с землей. Об этом сообщил в эфире национального телевидения глава комиссии Антони Мачеревич. Как ожидается, завтра будут представлены официальные доказательства в пользу этой версии.
Сегодня в Польше проходят траурные мероприятия, посвященные восьмой годовщине трагедии, в которой погибли президент страны Лех Качиньский и другие члены руководства страны. В Варшаве состоялась церемония открытия памятника жертвам крушения.
Комментарии19
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ha12raz 10 апреля 2018 | 17:34
Еще один камешек в копилку
dataan 10 апреля 2018 | 17:39
Ну слава Богу полякам разум возвращается и они понимют что искать причину нужно у них. Так глядишь и у великих британцев перестанет мерещится чемоданно-автомобильно-гречневый гелиевый Новичек.
third_vlah 10 апреля 2018 | 17:39
Кто-то сомневался? У режима такой бэкграунд преступлений, что, казалось бы, нет места еще одному. Ан, нет.
takao 10 апреля 2018 | 17:46
Не прошло и 10 лет.. Интересно, а им обломки предоставили?
Ну, полякам, то есть. Иначе откуда такой вывод - "взрыв на борту"?
Тем более, сам борт следовал из Варшавы в Смоленск, так что взрывчатка на борту может оказаться польской..
olegleon 10 апреля 2018 | 17:44
dataan: т.е. Качинский подорвал бомбой остальных?!
post_v 10 апреля 2018 | 17:35
не удивляет
но вот почему МИД России и М.Захарова не хотят объяснить, на каком основании Россия уже седьмой год не отдает Польше обломки самолета польского президента?
в случае с разбившимся самолетом польского президента польский борт Ту-154 был военным, и передавать расследование в МАК было нельзя (от слова "вообще")
nikto_nikak 10 апреля 2018 | 17:36
Совершенно не удивлен. Теперь нужно найти место под Смоленском, где был ЗРК. Там, кстати по-моему было училище ПВО, так что спецов навалом.
captainobvious 10 апреля 2018 | 17:43
nikto_nikak: а ещё в километре от места падения президентского борта был другой польский борт, приземлившийся за пару часов до него, и толпа польскиъх журналистов, встречавших своего главу государства на взлетной полосе. Вот там ещё можно поискать...
yuriyp 10 апреля 2018 | 17:45
nikto_nikak: ЗРК не причем, утверждают, что взрыв был внутри самолета...
varangian2011 10 апреля 2018 | 17:40
Да шо ж это такое... они там что... сговорились что-ли?? Гарант стабильности, скажи свое веское слово, или ты уже ничего не гарантируешь?
put__out 10 апреля 2018 | 17:43
varangian2011: А когда гарантировал?...
gregor 10 апреля 2018 | 17:40
Комиссия, расследующая причины катастрофы польского Ту-154 под Смоленском, пришла к выводу: причина — взрыв на борту
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Поэтому и не отдают обломки самолёта полякам ,там ПРАВДА .
captainobvious 10 апреля 2018 | 17:41
браво, поляки! вы окончательно перевели стрелки на самих себя, поскольку источник взрыва на борту президентского борта, летевшего прямым рейсом из Варшавы, мог иметь только польское происхождение ))
anji70 10 апреля 2018 | 17:45
captainobvious: А ты чего выгодоприобретатель от этого, что так радуешься? Или корыто вам новое поставят в Ольгино?
stebinmaku 10 апреля 2018 | 17:41
Очередь за фрау Меркель - заявить, что " Доказательства, представленные комиссией, являются «ясными и чёткими»
veliratsepp 10 апреля 2018 | 17:42
Комиссия установила. Русские сожгли Джордано Бруно. Также практически определен виновник гибели динозавров.
oppicruss 10 апреля 2018 | 17:42
Делегаты в самолете нажрались как свиньи, да и взорвали какую нибудь петарду, что с собой везли. Мозгов то там очень мало было...
yuriyp 10 апреля 2018 | 17:43
Если это так, то российским следователям все было понятно уже на первый день расследования: отличить внутренний взрыв от внешнего для специалистов элементарно. Сразу возникает вопрос: почему молчали? Причин может быть сколько угодно, но очевидно, что это молчание будет трактоваться не в пользу России.
Хочется сказать, этого еще только не хватало!
glebbalbesov 10 апреля 2018 | 17:44
Короче третья мировая у порога.