Комиссия, расследующая причины катастрофы польского Ту-154 под Смоленском, пришла к выводу: причина — взрыв на борту

Комиссия, расследующая причины катастрофы польского самолета Ту-154 под Смоленском, пришла к выводу, что ее причиной стал взрыв на борту. Он произошел еще до столкновения с землей. Об этом сообщил в эфире национального телевидения глава комиссии Антони Мачеревич. Как ожидается, завтра будут представлены официальные доказательства в пользу этой версии.

Сегодня в Польше проходят траурные мероприятия, посвященные восьмой годовщине трагедии, в которой погибли президент страны Лех Качиньский и другие члены руководства страны. В Варшаве состоялась церемония открытия памятника жертвам крушения.