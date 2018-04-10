На месте падения Ан-148 в Подмосковье найдены останки погибших
Обнаружены восемь фрагментов тел. Их доставили для проведения экспертизы. Начать ее планируется уже завтра, — сообщил радиостанции «Говорит Москва» источник, знакомый с ходом расследования.
Поисковая операция возобновилась сегодня. В СК объяснили, что такое решение принято в связи с таянием снега.
Самолет «Саратовских авиалиний» разбился 11-го февраля в Раменском районе. Погибли более 70-ти человек.
Комментарии4
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sensei54 10 апреля 2018 | 17:38
То, что останки найдены после таяния снега - это понятно.
Но почему об этом в СК даже не догадывались?
drillerthriller 10 апреля 2018 | 17:38
Сейчас монгол с патриком всем объяснят как такое получилось.
sergirusso 10 апреля 2018 | 17:38
Трупы несвежие, как с рейса МН-17...
max3446 10 апреля 2018 | 17:46
В Баварии на аэродроме вертолёт Вооружённых сил Германии задел винтами башню, в результате инцидента погиб один человек. Об этом информирует Bild.
ЧП произошло на аэродроме Хасфурт-Швайнфурт, когда вертолёт совершил посадку и ехал к заправочной колонке.
В результате произошедшего погиб сотрудник аэродрома, в которого попали отлетевшие обломки.
Также отмечается, что повреждения получили другие воздушные судна и здания аэродрома.