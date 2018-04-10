На месте падения Ан-148 в Подмосковье найдены останки погибших

Обнаружены восемь фрагментов тел. Их доставили для проведения экспертизы. Начать ее планируется уже завтра, — сообщил радиостанции «Говорит Москва» источник, знакомый с ходом расследования.

Поисковая операция возобновилась сегодня. В СК объяснили, что такое решение принято в связи с таянием снега.

Самолет «Саратовских авиалиний» разбился 11-го февраля в Раменском районе. Погибли более 70-ти человек.