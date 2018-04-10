Жители Волоколамска подали иски к полигону «Ядрово» на общую сумму 800 тысяч рублей

Также они требуют закрыть свалку, передает РИА Новости со ссылкой на представителя истцов Инну Елисееву. В качестве истцов выступают семь человек, пять из них действуют в интересах несовершеннолетних. Третьим лицом по делу указана администрация Волоколамского муниципального района Московской области. Дата слушаний в Волоколамском городском суде назначена на 7 мая.