Жители Волоколамска подали иски к полигону «Ядрово» на общую сумму 800 тысяч рублей
Также они требуют закрыть свалку, передает РИА Новости со ссылкой на представителя истцов Инну Елисееву. В качестве истцов выступают семь человек, пять из них действуют в интересах несовершеннолетних. Третьим лицом по делу указана администрация Волоколамского муниципального района Московской области. Дата слушаний в Волоколамском городском суде назначена на 7 мая.
Комментарии3
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tks 10 апреля 2018 | 17:34
Правильное решение!
При правильном оформлении иска, его правильной конструкции и работе по нему, шансы есть! А лучше - коллективный иск подать, который оператора свалки разорит!
olegleon 10 апреля 2018 | 17:42
tks: правильное. так и надо защищать свои интересы, а не воплями. разорять не надо, а вот дать почувствовать, что за нарушения будут "бить рублём" давно пора
tks 10 апреля 2018 | 17:46
olegleon: Это да, если не учитывать некоторую скажем так, специфику российских судов (спецуху российского судостроения, ха-ха-ха)) ) и немалые расходы на сам иск: начиная с его составления, и заканчивая всевозможными экспертизами.