Президент США Дональд Трамп отменил поездку на саммит Америк из-за ситуации в Сирии

Вместо него туда отправится вице-президент Майк Пенс. В Белом доме объяснили, что глава государства должен подготовить ответ на химическую атаку в городе Дума. Ранее он не исключал военного варианта.



Атака, о которой идет речь, произошла 7-го апреля. Как сообщалось, ее жертвами стали не менее 60-ти человек. Москва и Дамаск утверждают, что никакого химического оружия там не применялось.