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17:30, 10 апреля 2018

Президент США Дональд Трамп отменил поездку на саммит Америк из-за ситуации в Сирии

Вместо него туда отправится вице-президент Майк Пенс. В Белом доме объяснили, что глава государства должен подготовить ответ на химическую атаку в городе Дума. Ранее он не исключал военного варианта.

Атака, о которой идет речь, произошла 7-го апреля. Как сообщалось, ее жертвами стали не менее 60-ти человек. Москва и Дамаск утверждают, что никакого химического оружия там не применялось.

Комментарии

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josepp 10 апреля 2018 | 17:32

Война все ближе.

igoriw 10 апреля 2018 | 17:36

josepp:
Книга пророка Исаии Глава 1. :
31 И сильный будет отрепьем, и дело его - искрою; и будут гореть вместе,- и никто не потушит.

doorin 10 апреля 2018 | 17:37

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и
главком сил НАТО в Европе Кертис Скапаротти
срочно созывают представителей всех стран НАТО
на секретное совещание посвященное удару
по русским. Совещание состоится в Брюсселе
сегодня в 19-00.

\ Atlantic Council \

dataan 10 апреля 2018 | 17:41

josepp: Война все ближе.
==================================

Она уже идет лет десять. Просто сейчас такие войны.

danka_perdanka 10 апреля 2018 | 17:42

doorin: западная нечисть хочет хапнуть горя ?

olegleon 10 апреля 2018 | 17:36

Трамп вторые сутки сидит и готовит ответ. не спит и не ест

dataan 10 апреля 2018 | 17:44

olegleon: Ну так ёпть, это ж не с Северной Кореей воевать, и не Югославию херачить. Тут надо четко знать что делать, когда русский флот пришвартуется у берегов США.

drillerthriller 10 апреля 2018 | 17:46

dataan: В каком полку служили? (с)

j_partizan 10 апреля 2018 | 17:45

Пиндосам лучше знать, что они применили

gregor 10 апреля 2018 | 17:46

Президент США Дональд Трамп отменил поездку на саммит Америк из-за ситуации в Сирии
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А Пути на Селегер не поехал ,к портянкам .... .

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