Президент США Дональд Трамп отменил поездку на саммит Америк из-за ситуации в Сирии
Вместо него туда отправится вице-президент Майк Пенс. В Белом доме объяснили, что глава государства должен подготовить ответ на химическую атаку в городе Дума. Ранее он не исключал военного варианта.
Атака, о которой идет речь, произошла 7-го апреля. Как сообщалось, ее жертвами стали не менее 60-ти человек. Москва и Дамаск утверждают, что никакого химического оружия там не применялось.
Комментарии10
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josepp 10 апреля 2018 | 17:32
Война все ближе.
igoriw 10 апреля 2018 | 17:36
josepp:
Книга пророка Исаии Глава 1. :
31 И сильный будет отрепьем, и дело его - искрою; и будут гореть вместе,- и никто не потушит.
doorin 10 апреля 2018 | 17:37
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и
главком сил НАТО в Европе Кертис Скапаротти
срочно созывают представителей всех стран НАТО
на секретное совещание посвященное удару
по русским. Совещание состоится в Брюсселе
сегодня в 19-00.
\ Atlantic Council \
dataan 10 апреля 2018 | 17:41
josepp: Война все ближе.
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Она уже идет лет десять. Просто сейчас такие войны.
danka_perdanka 10 апреля 2018 | 17:42
doorin: западная нечисть хочет хапнуть горя ?
olegleon 10 апреля 2018 | 17:36
Трамп вторые сутки сидит и готовит ответ. не спит и не ест
dataan 10 апреля 2018 | 17:44
olegleon: Ну так ёпть, это ж не с Северной Кореей воевать, и не Югославию херачить. Тут надо четко знать что делать, когда русский флот пришвартуется у берегов США.
drillerthriller 10 апреля 2018 | 17:46
dataan: В каком полку служили? (с)
j_partizan 10 апреля 2018 | 17:45
Пиндосам лучше знать, что они применили
gregor 10 апреля 2018 | 17:46
Президент США Дональд Трамп отменил поездку на саммит Америк из-за ситуации в Сирии
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А Пути на Селегер не поехал ,к портянкам .... .