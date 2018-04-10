В Краснодаре сегодня стартует финальная серия баскетбольного Кубка Европы

За титул поборются «Локомотив-Кубань» из Краснодара и турецкая «Даррушшафака».

Во втором по значимости клубном баскетбольном турнире Старого Света российский клуб творит историю. На предварительном и групповом этапах железнодорожники одержали 16 побед из 16. Еще 4 раза баскетболисты «Локомотива-Кубани» побеждали на стадии плей-офф. Показав таким образом стопроцентный результат. Впереди у подопечных Саши Обрадовича – финальная серия против турецкой «Дарушшафаки», ведомой хорошо известным в России специалистом Дэвидом Блаттом. Клуб из Стамбула своих соперников по четверть и полуфиналу также проходил без поражений.

Финальная серия продлится до двух побед. Первый матч начнется в Краснодаре в 20 часов. Телеканал МАТЧ ТВ покажет игру в записи после полуночи.

Российские клубы ранее уже становились обладателями Еврокубка. Последний раз завоевать трофей удалось подмосковным Химкам три года назад.