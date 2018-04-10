В Краснодаре сегодня стартует финальная серия баскетбольного Кубка Европы
За титул поборются «Локомотив-Кубань» из Краснодара и турецкая «Даррушшафака».
Во втором по значимости клубном баскетбольном турнире Старого Света российский клуб творит историю. На предварительном и групповом этапах железнодорожники одержали 16 побед из 16. Еще 4 раза баскетболисты «Локомотива-Кубани» побеждали на стадии плей-офф. Показав таким образом стопроцентный результат. Впереди у подопечных Саши Обрадовича – финальная серия против турецкой «Дарушшафаки», ведомой хорошо известным в России специалистом Дэвидом Блаттом. Клуб из Стамбула своих соперников по четверть и полуфиналу также проходил без поражений.
Финальная серия продлится до двух побед. Первый матч начнется в Краснодаре в 20 часов. Телеканал МАТЧ ТВ покажет игру в записи после полуночи.
Российские клубы ранее уже становились обладателями Еврокубка. Последний раз завоевать трофей удалось подмосковным Химкам три года назад.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт