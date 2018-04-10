Александр Лукашенко раскритиковал российские сериалы и предложил снимать свои

Президент Белоруссии призвал делать отечественное телевидение качественным, чтобы лично ему нравилось.

Александр Лукашенко хочет смотреть только отечественное телевидение и свои каналы. В этом он признался на встрече с представителями государственных СМИ. Президент Белоруссии отметил, что слишком националистичен в данном направлении. Александр Лукашенко сказал: «Очень прошу вас и жесточайшим образом требую: сделайте телевидение лучше. Чтобы картинка была и подача материала. Сказал журналист два предложения, но в точку». Не оставил без внимания президент Белоруссии и российские сериалы, которые, по его мнению, не очень хорошего качества, но их постоянно показывают на белорусских телеканалах. Александр Лукашенко уверен, что в его стране могут снимать лучше и в эфир необходимо ставить сериалы белорусского производства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что журналисты Белоруссии в непростые годы смогли сохранить внутренний стержень.