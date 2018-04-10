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17:04, 10 апреля 2018

Александр Лукашенко раскритиковал российские сериалы и предложил снимать свои

Президент Белоруссии призвал делать отечественное телевидение качественным, чтобы лично ему нравилось.

Александр Лукашенко хочет смотреть только отечественное телевидение и свои каналы. В этом он признался на встрече с представителями государственных СМИ. Президент Белоруссии отметил, что слишком националистичен в данном направлении. Александр Лукашенко сказал: «Очень прошу вас и жесточайшим образом требую: сделайте телевидение лучше. Чтобы картинка была и подача материала. Сказал журналист два предложения, но в точку». Не оставил без внимания президент Белоруссии и российские сериалы, которые, по его мнению, не очень хорошего качества, но их постоянно показывают на белорусских телеканалах. Александр Лукашенко уверен, что в его стране могут снимать лучше и в эфир необходимо ставить сериалы белорусского производства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что журналисты Белоруссии в непростые годы смогли сохранить внутренний стержень.

Комментарии

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yozhovy_kvach 10 апреля 2018 | 17:06

Ты же исполнительная власть, а не предлагательная. Вот сам иди и снимай.

evgolius7 10 апреля 2018 | 17:10

Маленький , но свой ножичек в спину окурку вонзил.
Даже Лука , Путину не товарищ.
Бывший председатель колхоза умнее экономиста Путина.
Блеск.

midnightblues 10 апреля 2018 | 17:13

evgolius7: Начать можно с сериала
Партизаны мочат в сортире красноармейцев

y_y_y 10 апреля 2018 | 17:21

midnightblues:
//Партизаны мочат//
Рискованно снимать на эту тему. Население Беларуси в наибольшей степени пострадало от действий карателей во времена ВОВ. А большинство карательных частей состояло из этнических украинцев, только офицеры были немецкие (Шухевич - исключение). Были случае боевых действий и с красноармейцами, но в Беларуси – это мизер, в основном партизаны воевали именно с карателями.

zztop1960 10 апреля 2018 | 17:45

y_y_y: А про РОНу чего не упомянул , когда русские эсесовцы убивали белорусов за то что они по белорусски говорили , а не по русски

gregor 10 апреля 2018 | 17:09

Александр Лукашенко раскритиковал российские сериалы и предложил снимать свои
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Это означает кирдык тому ,что ещё шевелилось .
Как только государство засовывает своё морду лица в производство культуры ,так сразу этой культуре приходит ...... мединский , в смысле конец .

bobiksdoh 10 апреля 2018 | 17:10

Бацька еще бы язык белорусский возродил, а то Путен пришкандыбает и туда защищать рузьге мир.

captainobvious 10 апреля 2018 | 17:11

Ляксандр Грыгорыч, вы большой ученый,
Вы в телевидении познали толк...

bakero 10 апреля 2018 | 17:12

Правильно! Нужны сериалы про колхозников и рабочих, а не про бандитов!

gvs 10 апреля 2018 | 17:17

bakero: "Бригада (картофелеводов)" )))

chubuk 10 апреля 2018 | 17:13

Здесь Батька прав, а если за это дерьмо Белоруссия еще и деньги платит, то прав дважды.

(комментарий скрыт)

zztop1960 10 апреля 2018 | 17:34

Почему бы белорусам не снять сериалы про взятие Москвы в 1612 году , вместе с украинскими казаками и братьями литовцами и поляками или сериал вро битву при Орше , где белорусы наваляли войскам Московии

zztop1960 10 апреля 2018 | 17:38

zztop1960: Типа такого https://www.youtube.com/watch?v=9eJqGRxReuM

dekadik 10 апреля 2018 | 17:42

Пусть снимают свою парашу....а то их артисты без работы околачиваются...результат будет не лучше российских...

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