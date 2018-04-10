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17:02, 10 апреля 2018

Трамп отменил поездку в Латинскую Америку из-за ситуации в Сирии

Президент США Дональд Трамп отменил поездку в Латинскую Америку из-за ситуации в Сирии. Он не будет присутствовать на восьмом саммите американских государств в Лиме и не поедет в Боготу, как изначально было запланировано. Вместо него туда отправится вице-президент Майк Пенс, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, глава государства останется в Соединенных Штатах, чтобы руководить американским ответом Сирии и следить за событиями в мире.

Ранее Вашингтон обвинил власти Сирии в химатаке в Думе и не исключил военного ответа. Власти в Дамаске эти обвинения
опровергли.

Канцлер Германии назвала убедительными сведения о химической атаке в Сирии. ФРГ решительно осуждает такие действия, — сказала Ангела Меркель:

«Доказательства того, что в Восточной Гуте было применено химическое оружие, очень, очень ясные. Можно еще раз перепроверить, но это не изменит нашей оценки случившегося. Далее нужно исследовать этот вопрос. Я должна сказать, что ужасает ситуация, когда после многочисленных международных дискуссий химическое оружие снова используется».

Ангела Меркель подчеркнула, что международное сотрудничество в этом вопросе обязательно.

МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.

Комментарии

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dedmoroz 10 апреля 2018 | 17:08

Трампнаш поздравление Михаливанычу к инаугурации готовит.

doorin 10 апреля 2018 | 17:11

С Р О Ч Н О !!!
=================

По данным американских СМИ полчаса назад
все руководсво USA было переведено в специальные
бункеры которые используется для защиты от ядерных
ударов в кризисной ситуации.

Трамп вынужден был срочно отменить визит в Латинскую
Америку.

В случае обнаружения на мощных и очень ярких
вспышек американцам советуют звонить 911
и не волноваться.


\ The Newsweek \

evgolius7 10 апреля 2018 | 17:13

Классическая лубянско-кремлёвская двухходовка «смотрите как красиво мы вам под дверь насрали, а ещё у нас есть ядерная бомба – купите у нас лес-нефть-газ, ну пожалуйста!», вдруг перестала работать.
(с)

patrik05 10 апреля 2018 | 17:14

Трамп отменил поездку в Латинскую Америку из-за ситуации в Сирии...

И провёл первую волну мобилизации?

grigol331 10 апреля 2018 | 17:21

patrik05: Трамп отменил поездку в Латинскую Америку из-за ситуации в Сирии...
_____
Чё, реально? Как там этого Ассада зовут? Башар, гришь?Ну, значь пи*дец Башару. Первый пошел. С Богом!

drillerthriller 10 апреля 2018 | 17:28

patrik05: Вова проводит волну дебилизации и уже далеко не первую.

kudrdim 10 апреля 2018 | 17:16

doorin: какую-то х--ю написал

grigol331 10 апреля 2018 | 17:27

kudrdim:
Во-первых, он клоун, во-вторых, здесь, и не только здесь, 90% т. н. форумчан пишет в той или иной степени херню.

(комментарий скрыт)

krs_sk 10 апреля 2018 | 17:25

doorin: Воронеж уже в огне! Спасайтесь...

ihor_syvoryj 10 апреля 2018 | 17:16

Ага! Террорюги летают по Сирии на вертолётах и имитируют применение химоружия. После сбитияСУ-25 Боинга на такие высоты художественного свиста Хренштаб РФии давно не забирался.

erpetkur 10 апреля 2018 | 17:22

А ведь дедушка жахнет
Он старенький
Ему все равно

grigol331 10 апреля 2018 | 17:34

erpetkur:
Они оба не первой свежести, но реально стальные яйца у Трампа, а Путин напыляет серебрянку на увядшие помидоры.

socialism 10 апреля 2018 | 17:27

Меркель, Вы с ума сошли, или ещё раз доказываете, что Вы безголовая марионетка США? Не было никакой химической атаки в Сирии. Это очередной, подлый и наглый фейк. Даже в больницы никто из сирийцев не обращался.
Адекватные американские военные безусловно скажут Трампу о последствиях удара по Сирии. Надеюсь такие там есть. Но есть и сумасшедшие, которых больше. Кого послушает Трамп? Это станет ясно совсем скоро.

rampa 10 апреля 2018 | 17:37

socialism: "Не было никакой химической атаки в Сирии. Это очередной, подлый и наглый фейк. Даже в больницы никто из сирийцев не обращался. " - меня поражает ваша осведомленность. Откуда такие достоверные сведения у вас? Кто вам их дал? А может вы там лично в тот день присутствовали и не отравились? Меркель, конечно, с ума сошла, раз вам не верит.

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