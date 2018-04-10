Президент США Дональд Трамп отменил поездку в Латинскую Америку из-за ситуации в Сирии. Он не будет присутствовать на восьмом саммите американских государств в Лиме и не поедет в Боготу, как изначально было запланировано. Вместо него туда отправится вице-президент Майк Пенс, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. По ее словам, глава государства останется в Соединенных Штатах, чтобы руководить американским ответом Сирии и следить за событиями в мире.

Ранее Вашингтон обвинил власти Сирии в химатаке в Думе и не исключил военного ответа. Власти в Дамаске эти обвинения

опровергли.

Канцлер Германии назвала убедительными сведения о химической атаке в Сирии. ФРГ решительно осуждает такие действия, — сказала Ангела Меркель:

«Доказательства того, что в Восточной Гуте было применено химическое оружие, очень, очень ясные. Можно еще раз перепроверить, но это не изменит нашей оценки случившегося. Далее нужно исследовать этот вопрос. Я должна сказать, что ужасает ситуация, когда после многочисленных международных дискуссий химическое оружие снова используется».

Ангела Меркель подчеркнула, что международное сотрудничество в этом вопросе обязательно.

МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.