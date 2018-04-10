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17:00, 10 апреля 2018

Пентагон опроверг сообщения об опасном сближении российских военных самолётов с кораблем ВМС США

Эсминец, вооруженный крылатыми ракетами, по некоторым данным, приблизился к берегам Сирии.

Информацию о неоднократных облетах истребителями российскими ВКС эсминца «Дональд Кук» в Средиземном море представитель американского Минобороны в интервью ТАСС назвал «неправдой» и «слухами». Сообщения об опасном сближении ранее распространили турецкие СМИ. Пентагон, по данным The Wall Street Journal, направил к сирийскому побережью как минимум один боевой корабль — якобы, чтобы «подготовить почву» для нанесения ударов по целям в Сирии. Это произошло вскоре после предполагаемой бомбардировки города Дума зарядами с химическим оружием. С таким утверждением выступил целый ряд организаций, которые ведут наблюдение за ситуацией в Сирии. США ответственность за использование запрещенных методов ведения войны возложили на армию Башара Асада и заявили, что к случившемуся причастна и Россия. МИД нашей страны все сообщения о химатаке назвал «информационным вбросом» и «провокацией».

Эсминец ВМС США, тем временем, находится лишь в 100 километрах от российской базы в сирийском Тартусе, — такие данные приводят турецкие СМИ. Кроме того, разведку вблизи побережья ведет патрульный самолет.

Комментарии

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kottigr1 10 апреля 2018 | 17:07

Российские пилоты привезли домой полные от впечатлений памперсы..

patrik05 10 апреля 2018 | 17:12

Информацию о неоднократных облетах истребителями российскими ВКС эсминца «Дональд Кук» в Средиземном море представитель американского Минобороны назвал «неправдой» и «слухами»...

Этот не тот "Дональд Кук" моряки которого уволились со службы, когда российские лётчики облетали их посудину в Чёрном море?

doorin 10 апреля 2018 | 17:17

Как сообщают некоторые источники близкие к
пентагону, за последние сутки на кораблях USA,
находящихся в акватории Средиземного моря,
более 25% команды кораблей срочно подали
рапорта об увольнении и требуют как можно
скорее эвакуировать их с кораблей.

\ CBS \

navsegda 10 апреля 2018 | 17:19

doorin: эти источники "близкие к Пентагону" из Ольгино ?

alexandr_l 10 апреля 2018 | 17:26

doorin: patrik05: Выборы в США и России остались позади, но "фабрика троллей" простаивать не должна. Пока нет более важных дел, она занялась производством специфического "патриотического" продукта. И хотя этот конвейер включается уже не в первый раз, качество лучше не становится.

http://www.rosbalt.ru/blogs/2018/04/10/1695216.html

kottigr1 10 апреля 2018 | 17:18

patrik05: Фейк для внутреннего пользования, для восторга стада
30 мая — РИА Новости. Самолеты Су-24 Черноморского флота РФ вынудили эсминец "Росс" ВМС США отойти в нейтральные воды в восточной части Черного моря, поскольку экипаж корабля вел себя провокационно, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах Крыма.

Как отметил собеседник агентства, после выхода из румынского порта Констанца американский корабль отправился в сторону территориальных вод России. Корабль ходил вдоль самой кромки (!!!) территориальных вод РФ, его действия были провокационными и агрессивными (!!!).
Что же было на самом деле

В пресс-службе американского ведомства подтвердили, что в субботу, 30 мая два фронтовых бомбардировщика Су-24 действительно пролетели на расстоянии около 500 метров от американского эсминца.

В то же время Пентагон подчеркнул, что на самолетах не было оружия, и какой-либо угрозы кораблю они не представляли.

Эсминец, патрулировавший акваторию, не стал менять курс и не предпринимал никаких попыток связаться с самолетами. Он их попросту проигнорировал, как не заслуживающие внимания.
Экипаж американского судна просто не знал, что этот полет был героическим, иначе отнесся бы к нему с должным вниманием и как-то бы поприветствовал, помахал руками, что-ли.

ly4_sveta 10 апреля 2018 | 17:39

kottigr1: Надо же как-то поднимать патриотическую пену.
Вот дурачинам-простофилям и впаривают всякие глупые
и идиотские фейки. Они же безграмотные и верят во всякую чушь и ахинею от ,,геббельсовской пропаганды".

sandro_007 10 апреля 2018 | 17:18

Но почему аборигены съели Кука?
За что, неясно, молчит наука.
Мне представляется совсем простая штука-
Хотели кушать и съели Кука..

sensei54 10 апреля 2018 | 17:25

patrik05: Подверженные морской болезни, плюс с трудом переносящие качку, плюс различного рода перемещения по службе, плюс курсанты, которые после БС вернулись в Аннаполис….Итого может быть до ста человек. Российские летчики здесь не причем.

kottigr1 10 апреля 2018 | 17:39

sensei54: Первый круг фейка появился 21 апреля 2014 года, когда немецкая служба кремлевского СМИ Sputnik заявила, что российский Су-24 обезвредил американский эсминец в Черном море.Дальше пошли какие-то выдумки насчет несуществующих отставок и увольнений моряков, где было процитировано якобы заявление официального представителя Пентагона Уоррена, статья утверждала, что корабль «Дональд Кук» был «срочно эвакуирован» в Румынию, потому что пролет самолета «деморализовал» членов экипажа, которые проходят «процедуры с психологом».
Естественно, на самом деле никто и никогда не делал подобных заявлений и все фейки которые растиражировали российские СМИ являются самой обыкновенной ложью от начала и до конца...

kottigr1 10 апреля 2018 | 17:29

patrik05: 15 апреля в выпуске новостей «Вести» российского государственного телеканала «Россия 1» был показан сюжет о последних разработках в области радиоэлектронной борьбы в России. Чтобы продемонстрировать российские возможности в радиоэлектронной борьбе, сюжет «Вестей» сосредоточился на инциденте, который произошел 12 апреля 2014 года. Тогда российский Су-24 совершил десяток пролетов на низкой высоте вблизи «Дональда Кука» в международных водах Черного моря. Как утверждают «Вести», Су-24 подлетел к «Куку», «включил аппаратуру, и мощные радиоэлектронные волны вывели из строя все системы корабля». В качестве единственного подтверждения этого сенсационного заявления был процитирован пост в социальных сетях якобы члена экипажа «Кука», показанный на экране только на русском, с переводом на английский в субтитрах. Написан пост был явно не носителем английского языка, а, скорее всего, переведены с помощью машинного перевода.
Финальное подтверждение того, что эта история была фейком, пришло – кто бы мог подумать! – от самого производителя системы «Хибины». Это компания под названием КРЭТ (Концерн Радиоэлектронные технологии) — часть государственного предприятия Ростех.

26 февраля 2015 года КРЭТ опубликовал статью:
Часть про «Хибины» содержит следующую строчку:

«Кстати, сейчас «Хибины» устанавливаются на Су-30, Су-34 и Су-35, поэтому знаменитая апрельская атака в Черном море на эсминец ВМС США «Дональд Кук» бомбардировщика Су-24, который якобы использовал комплекс «Хибины», — всего лишь газетная утка. Облет эсминца действительно имел место. Эта система радиоэлектронной борьбы может полностью нейтрализовать вражеский радар, но на Су-24 «Хибины» не устанавливаются»

eyjafjallajoekull 10 апреля 2018 | 17:45

patrik05: Ответ Совку. Нет, даже вопрос: за что, вы скоты так ненавидите свой собственный народ? Если бы американцы сбили русский истребитель началась бы термрядерная война. Вы там в России собираетесь выжить в виде тараканов или вам вообще все равно? По поводу заявления Пентагона: он все делает, чтобы не разогревать ситуацию, которая может привести к войне. НА СовТВ сегодня несомненно будут над нами стебаться, но надо сжать зубы и выдержать. Теперь на минуту перевернем стол и представим, что американские истребители облететали советский корабль. Гарантирую, децибелы визга со слюной и ушатами помоев на всех советских вечерних ток-шоу. Кстати, мы с вами определились, что Россия полностью вернулась в СССР времен, минимум шестидесятых годов и семимильными шагами идет дальше назад.

mark60n 10 апреля 2018 | 17:23

kottigr1: По себе судишь?

navsegda 10 апреля 2018 | 17:24

kottigr1: по медали , или даже по ордену однозначно

vasya_von_smetankin 10 апреля 2018 | 17:07

Пусть подойдёт поближе и тогда мы разрежем его своим Световым Мечом!

calorad 10 апреля 2018 | 17:24

vasya_von_smetankin: В аэропорт Бенгуриона село 6 штук Б52-стратегических бомбардировщиков, в Хайфе 4 Б1, и 3 штуки Б63. Будут засевать.

calorad 10 апреля 2018 | 17:27

calorad: Все будет ночью.

sensei54 10 апреля 2018 | 17:28

calorad: А Б63 - это кто такой?

calorad 10 апреля 2018 | 17:34

sensei54: попросил уточнить .

sandro_007 10 апреля 2018 | 17:07

Очередной блеф.

danka_perdanka 10 апреля 2018 | 17:07

скоты из сша неплохо погуляли с 1944. пора и честь знать

compare 10 апреля 2018 | 17:13

danka_perdanka: особенно,когда помогали вооружением и ресурсами,да? сколько же в тебе д...ма,унылый и тупой тролльчонок...

tks 10 апреля 2018 | 17:39

danka_perdanka: "Неплохо" - это в смысле, сто императорский японский флот вдрызг расчехвостили? Или в Нормандии высадились? А может, Италию из войны вышвырнули? Северную Африку очистили? Уж уточнили бы, что имеете ввиду, болезный )))

tks 10 апреля 2018 | 17:11

Ухари как то доиграются, что из них уха сварится!

johnbmw Евгений Большаков 10 апреля 2018 | 17:14

tks: .... осталось понять которую сторону Ухарями считаете???

tks 10 апреля 2018 | 17:37

johnbmw: Неужели это так сложно )))

krs_sk 10 апреля 2018 | 17:21

Если в кремле настоящий патриот, он должен ответить врагам нации?

navsegda 10 апреля 2018 | 17:21

Вот это , собственно , и весь возможный ответ на очередной удар по Асаду , близко полетать , мол , вот мы какие крутые , как близко летаем , знай наших !

stebinmaku 10 апреля 2018 | 17:27

"Ихтамнебыло". А Пивоваров скоро разъяснит, "почему это информационный шум"

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