Пентагон опроверг сообщения об опасном сближении российских военных самолётов с кораблем ВМС США

Эсминец, вооруженный крылатыми ракетами, по некоторым данным, приблизился к берегам Сирии.

Информацию о неоднократных облетах истребителями российскими ВКС эсминца «Дональд Кук» в Средиземном море представитель американского Минобороны в интервью ТАСС назвал «неправдой» и «слухами». Сообщения об опасном сближении ранее распространили турецкие СМИ. Пентагон, по данным The Wall Street Journal, направил к сирийскому побережью как минимум один боевой корабль — якобы, чтобы «подготовить почву» для нанесения ударов по целям в Сирии. Это произошло вскоре после предполагаемой бомбардировки города Дума зарядами с химическим оружием. С таким утверждением выступил целый ряд организаций, которые ведут наблюдение за ситуацией в Сирии. США ответственность за использование запрещенных методов ведения войны возложили на армию Башара Асада и заявили, что к случившемуся причастна и Россия. МИД нашей страны все сообщения о химатаке назвал «информационным вбросом» и «провокацией».

Эсминец ВМС США, тем временем, находится лишь в 100 километрах от российской базы в сирийском Тартусе, — такие данные приводят турецкие СМИ. Кроме того, разведку вблизи побережья ведет патрульный самолет.