Минкультуры намерено обеспечить школьникам возможность для посещения спектаклей по классическим произведениям
Министерство культуры РФ намерено обеспечить школьникам возможность для посещения спектаклей по классическим литературным произведениям. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» замминистра культуры Александр Журавский.
«Мы должны совместными усилиями с Министерством образования, а также с региональными органами образования обеспечить посещение школьниками детских и юношеских театров, желательно не реже трех раз в год», — сказал он.
По словам А.Журавского, это нужно для того, чтобы помочь школьникам ознакомиться с классической литературой. «Значительную информацию мы получаем из зрительных впечатлений. Если постановка хорошая, то хочется верить, что и знакомство с нашей классической литературой тоже пройдет более успешно», — отметил замминистра.
Как уточнил А.Журавский, предполагается, что такая возможность будет обеспечена за счет проекта «Театральная Россия» и других проектов, связанных с кинопоказами лучших театральных постановок в кинотеатрах. «Кроме того, у нас есть программа кинофикации сельских учреждений и малых городов, в которых до конца этого года будут построены или воссозданы 800 киноклубов. Также детей можно привезти на автобусе в города, где есть театры», — заключил замминистра.
Комментарии6
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dataan 10 апреля 2018 | 17:00
Очень хорошая идея. В СССР это было широко распространено.
grossalexis_032018 10 апреля 2018 | 17:06
dataan: Только как были совки совками, таки остались ;)) Вот ты с мозгом отбитым молотом и яйцами отрезанными серпом сколько раз был в Малом ? За всю свою зачуханную жизнь ? А в остальных ?
dataan 10 апреля 2018 | 17:26
grossalexis_032018: Ты наверно не поверишь, но именно на таких бесплатных билетах я в 1980-1982 пересмотрел весь репертуар БДТ в Ленинграде. Мне посчастливилось увидеть игру Лебедева, Стржельчика, Макаровой, Лаврова, .... Теперь таких великих артистов нет к сожалению. Теперь ширпотреб Хабенских, Домогаровых, Хаматовых, ...
gvs 10 апреля 2018 | 17:04
Балет "Нуреев" например ))))
grossalexis_032018 10 апреля 2018 | 17:15
gvs: Специально к 9 мая надо возродить оперу "Судьба человека" на главное сцене Большого ;))
grossalexis_032018 10 апреля 2018 | 17:12
Детишки из деревень близь Кемерово сходили уже в кино.
И на хрена это все надо - раньше был целый телеканал с постановками из собрания Госкинофонда, а если посмотреть на архивы Гостелерадио. Собираешь, рипуешь и выкладываешь на Ютуб-канале.