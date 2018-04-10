Минкультуры намерено обеспечить школьникам возможность для посещения спектаклей по классическим произведениям

Министерство культуры РФ намерено обеспечить школьникам возможность для посещения спектаклей по классическим литературным произведениям. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» замминистра культуры Александр Журавский.

«Мы должны совместными усилиями с Министерством образования, а также с региональными органами образования обеспечить посещение школьниками детских и юношеских театров, желательно не реже трех раз в год», — сказал он.

По словам А.Журавского, это нужно для того, чтобы помочь школьникам ознакомиться с классической литературой. «Значительную информацию мы получаем из зрительных впечатлений. Если постановка хорошая, то хочется верить, что и знакомство с нашей классической литературой тоже пройдет более успешно», — отметил замминистра.

Как уточнил А.Журавский, предполагается, что такая возможность будет обеспечена за счет проекта «Театральная Россия» и других проектов, связанных с кинопоказами лучших театральных постановок в кинотеатрах. «Кроме того, у нас есть программа кинофикации сельских учреждений и малых городов, в которых до конца этого года будут построены или воссозданы 800 киноклубов. Также детей можно привезти на автобусе в города, где есть театры», — заключил замминистра.