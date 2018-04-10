Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин обжалует решение московских властей об его исключении из призывной комиссии Красносельского района. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Разумеется, я возглавлю эту комиссию, потому что мы обжалуем данное незаконное решение мэра Москвы Сергея Собянина», — сказал он.

И.Яшин подчеркнул, что не был в курсе ситуации и не согласовывал состав комиссии. «То, что они вывели меня из ее состава, стало новостью и для меня, и для Михаила Бирюкова, которого они незаконно назначили на этот пост. Я собственно от него это и узнал», — уточнил он.

И.Яшин добавил, что Бирюков является рядовым депутатом и не может занимать должность председателя призывной комиссии района в соответствии с законом. «Он сам это прекрасно понимает, так как является профессиональным юристом. И он сам обратился ко мне с официальным письмом о том, что имеет место нарушение закона. А я на основании этого письма уже обратился в прокуратуру», — подчеркнул оппозиционер.



И.Яшин также опроверг заявление военкома Красносельского района Игоря Брагинца о неисполнении им своих обязанностей. «Это полная чушь. Я участвовал практически во всех очных заседаниях комиссии, и никогда не было такого, чтобы я отказывался. Только один раз я не смог, и меня заменил Бирюков как человек, являющийся запасным кандидатом на эту должность. Но при этом все документы я официально подписывал как председатель комиссии. Было несколько заочных заседаний, ко мне приезжали из военкомата, знакомили меня с различными документами, которые я согласовывал или нет. Все, что они сейчас говорят — это попытка переложить с больной головы на здоровую после того, как их поймали на откровенном нарушении закона», — заключил И.Яшин.