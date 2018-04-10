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Эксклюзив Эха 16:55, 10 апреля 2018

Яшин обжалует решение московских властей об его исключении из призывной комиссии Красносельского района

Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин обжалует решение московских властей об его исключении из призывной комиссии Красносельского района. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Разумеется, я возглавлю эту комиссию, потому что мы обжалуем данное незаконное решение мэра Москвы Сергея Собянина», — сказал он.

И.Яшин подчеркнул, что не был в курсе ситуации и не согласовывал состав комиссии. «То, что они вывели меня из ее состава, стало новостью и для меня, и для Михаила Бирюкова, которого они незаконно назначили на этот пост. Я собственно от него это и узнал», — уточнил он.

И.Яшин добавил, что Бирюков является рядовым депутатом и не может занимать должность председателя призывной комиссии района в соответствии с законом. «Он сам это прекрасно понимает, так как является профессиональным юристом. И он сам обратился ко мне с официальным письмом о том, что имеет место нарушение закона. А я на основании этого письма уже обратился в прокуратуру», — подчеркнул оппозиционер.

И.Яшин также опроверг заявление военкома Красносельского района Игоря Брагинца о неисполнении им своих обязанностей. «Это полная чушь. Я участвовал практически во всех очных заседаниях комиссии, и никогда не было такого, чтобы я отказывался. Только один раз я не смог, и меня заменил Бирюков как человек, являющийся запасным кандидатом на эту должность. Но при этом все документы я официально подписывал как председатель комиссии. Было несколько заочных заседаний, ко мне приезжали из военкомата, знакомили меня с различными документами, которые я согласовывал или нет. Все, что они сейчас говорят — это попытка переложить с больной головы на здоровую после того, как их поймали на откровенном нарушении закона», — заключил И.Яшин.

Комментарии

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post_v 10 апреля 2018 | 17:00

Яшин тот еще фрукт

но почему-то военкому веришь еще меньше

fedya_111 10 апреля 2018 | 17:03

Где этот персонаж и где Военкомат?
Вещи несовместные.

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