Аналитик: Закон в США о запрете финансовых операций с компаниями, имеющими российский госдолг, повлечет обвал рубля
Принятие в США законопроекта о запрете финансовых операций с компаниями, имеющими российский государственный долг, повлечет дальнейший обвал рубля. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» финансовый аналитик Степан Демура.
«Это приведет к дальнейшему обвалу рубля. Будет мощнейший выход нерезидентов из рублевых облигаций, как ОФЗ, так и корпоративных. Поскольку мы говорим о 50-60 млрд долларов, рубль просто укатают в пол. Центробанк опять поднимет ставку за 20% со всеми вытекающими последствиями. То есть это будет 2014 год в тяжелом варианте», — сказал эксперт.
Как сообщалось, американские конгрессмены Хоакин Кастро и Майк Тернер подготовили законопроект о запрете финансовых операций с компаниями, имеющими российский государственный долг. Предполагается, что американцы не смогут покупать облигации даже крупнейших российских банков.
С.Демура подчеркнул, что этот шаг почти ничего не будет стоить для самих США. «У России слишком маленькая финансовая система, которая не может повлиять на индустрию с объемом в несколько десятков триллионов долларов», — заключил он.
Комментарии39
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tag188 10 апреля 2018 | 16:39
10 лет великих побед, анонсированные после выборов, начались!
hastings 10 апреля 2018 | 16:43
tag188: да хоть 100! Нас такой ерундой не запугать, если надо, перейдем на картошку и сухари, но на поклон Западу не пойдем!
fedor55 10 апреля 2018 | 16:50
hastings: гавно иди жри хуесос путлеровский, из-за таких как ты РФ в жопе.
danko1 10 апреля 2018 | 16:51
hastings: Мания величия с разваленной экономикой и нищим населением.
Но зато у нас самая мощная мафия и крупнейшая в Мире ОПГ во главе государства, которая свое "величие" только оружием и агрессией доказывает, откатившись за годы правления Путина во вторую сотню по всем значимым показателям к слаборазвитым странам.
dataan 10 апреля 2018 | 16:58
Власти Соединенных Штатов Америки, пока еще не поздно, должны вывести военных с территории Сирийской Арабской Республики. Об этом заявил журналистам американский генерал-лейтенант в отставке Дэниел Дэвис. "Миллиарды долларов и десятки жизней американских военнослужащих могли бы быть сохранены, если бы мы не полезли туда", - приводит слова Дэвиса телеканал CNBC.
againstallauthority 10 апреля 2018 | 17:06
dataan: не поверишь, им пох, что кто сказал. И с этим никто ничего не поделает.
dataan 10 апреля 2018 | 17:34
againstallauthority: В этом, похоже, их главная проблема. Стадо баранов без вожака, клановое общество отстаивающее каждое свои интересы за счет других стран. Но, эта кормушка для них закрывается.. :)
jaroslavtg 10 апреля 2018 | 16:55
hastings: Правильно! Еще и уши назло бабушке отморозим! Но, сука, шапку не наденем!
dorin1987 10 апреля 2018 | 17:01
___: /перейдем на картошку и сухари/ - Где их возьмете, и за что купите? Вряд ли Вы из поля тут отписываетесь?
oleg_andreevich 10 апреля 2018 | 17:16
hastings: нет. Не будет никакой картошки и сухарей. Будет каннибализм. Будем гордо жрать друг друга. Ну, надо, так надо.
prade 10 апреля 2018 | 17:26
hastings: "на поклон Западу не пойдем"
Не надо тут говорить от имени всех россиян и озвучивать желания своего вождя. Путин сейчас должен действовать исходя из интересов России и народа, а не собственной гордыни.
puteshestvennik 10 апреля 2018 | 16:43
Почему в будущем времени - уже обвалился.
krs_sk 10 апреля 2018 | 17:15
puteshestvennik: Речь о курсе 250 и более за доллар
kinnlade 10 апреля 2018 | 16:44
Пиндосы враги , с пиндосами никаких переговоров , только в сортире мочить
dedctolet 10 апреля 2018 | 16:46
kinnlade: Сам не обмочись.
kinnlade 10 апреля 2018 | 16:49
dedctolet: Грязный эмигрант
compare 10 апреля 2018 | 16:54
kinnlade: ну а ты,конечно же,"чистый и умытый" абориген,да?
kinnlade 10 апреля 2018 | 17:43
compare: да
compare 10 апреля 2018 | 16:52
kinnlade: кажется,сами уже "намокли"...а вот,"пиндосам" вашим,вроде бы и по-барабану,причем,большому такому,веселому барабанищщу!
kinnlade 10 апреля 2018 | 16:56
compare: Мочить в сортире и ни как иначе, хватит сопли жевать, пора военное положение вводить
fedor55 10 апреля 2018 | 17:02
kinnlade: ты чмо готов погибнуть в ядерном апокалипсесе? А мамка твоя будет у негров хуи отсасывать, вкурсе?
kinnlade 10 апреля 2018 | 17:34
fedor55: моя мама умерла много лет назад, не трогай ее чмо, а погибнуть готов не сомневайся, вот только с тобой бы пересечься перед смертью
hicat 10 апреля 2018 | 17:09
kinnlade:А может Путина западу сдадим и заживём как люди?
kinnlade 10 апреля 2018 | 17:36
hicat: Так на это пиндосы и рассчитывают, только жить будем как в хохляндии и навальный будет пиндосский анус вылизывать
dorin1987 10 апреля 2018 | 17:06
__: /только в сортире мочить/ - Пока там мокнет рубль.
pro_hanov 10 апреля 2018 | 16:46
Трамп, как нормальный бизнесмен, надувает ситуацию в свою пользу перед переговорами. Только разница в том, что это не бизнес, и его контрагент не пойдёт на уступки, так как потеряет свой ореол мачо внутри страны. А у Путина нет ничего за душой, кроме блефа. Нас ожидают тяжёлые времена.
ze_danil 10 апреля 2018 | 16:50
pro_hanov: ореал будет такой какой по дебилятору скажут, от никаких встреч он не зависит
kinnlade 10 апреля 2018 | 16:51
pro_hanov: " А у Путина нет ничего за душой, кроме блефа." ишь ты , а откуда знаешь?
chapavas 10 апреля 2018 | 16:56
kinnlade: Мультики не впечатляют, а заводов, которые что то производят в обозримом пространстве просто нет.
kinnlade 10 апреля 2018 | 17:01
chapavas: Придет срок , впечатлят и еще как
pro_hanov 10 апреля 2018 | 17:08
kinnlade: «Придет срок »
Уже четвёртый срок начинается, а заводов всё нет.
kinnlade 10 апреля 2018 | 17:16
pro_hanov: Это к либерастам, они все просрали, а восстановить и десяти сроков не хватит, страну бы уберечь
plank1957 10 апреля 2018 | 16:48
А кто там ляпнул: можем повторить? И еще один взывал: услышьте нас сейчас! Услышали, что дальше?
anemon 10 апреля 2018 | 16:55
Этот прогноз больше похож на правду, чем оптимизм Сысуева.
anatolr 10 апреля 2018 | 16:57
Я же предупреждал, что ВВП поздравилял россиян с Новым 2018 годом, держа в руках маленького, белого, хищного, пушистого, северного зверька!
Полярная лиса имеет латинское название Vulpes lagopus и метку для зоологов, - приплыли!
Anatoлий - сосед Госдепа
gvzdk 10 апреля 2018 | 17:07
Это "неправильный аналитик" - Сысуев только что сказал, что все санкции- фигня, а он в правительстве работал. Еще вечером Соловьева посмотреть и понять - здорово живем! До инаугурации президента бы дожить....
serge_ivanoff 10 апреля 2018 | 17:07
Нашли кого слушать Демуру)))
cartman730 10 апреля 2018 | 17:12
Портянки ватноцефальные, вы уже закупились долларами? Или некогда, - продолжаете своему плешивому фюреру осанну петь?
krs_sk 10 апреля 2018 | 17:17
Чо, типа курс рубля быстро не восстановится?