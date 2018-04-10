Аналитик: Закон в США о запрете финансовых операций с компаниями, имеющими российский госдолг, повлечет обвал рубля

Принятие в США законопроекта о запрете финансовых операций с компаниями, имеющими российский государственный долг, повлечет дальнейший обвал рубля. Такое мнение выразил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» финансовый аналитик Степан Демура.

«Это приведет к дальнейшему обвалу рубля. Будет мощнейший выход нерезидентов из рублевых облигаций, как ОФЗ, так и корпоративных. Поскольку мы говорим о 50-60 млрд долларов, рубль просто укатают в пол. Центробанк опять поднимет ставку за 20% со всеми вытекающими последствиями. То есть это будет 2014 год в тяжелом варианте», — сказал эксперт.

Как сообщалось, американские конгрессмены Хоакин Кастро и Майк Тернер подготовили законопроект о запрете финансовых операций с компаниями, имеющими российский государственный долг. Предполагается, что американцы не смогут покупать облигации даже крупнейших российских банков.

С.Демура подчеркнул, что этот шаг почти ничего не будет стоить для самих США. «У России слишком маленькая финансовая система, которая не может повлиять на индустрию с объемом в несколько десятков триллионов долларов», — заключил он.