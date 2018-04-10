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16:32, 10 апреля 2018

Новая версия iOS 11.3 заблокировала экраны iPhone 8, которые были установлены не в официальных сервисах Apple

Об этом сообщает портал Медуза со ссылкой на один из сторонних сервисов. Там рассказали, что им пришлось оформить уже две тысячи возвратов, потому что после замены экрана устройства переставали реагировать на прикосновение пальцев — новая iOS не принимала команды от touch-сенсора сторонних экранов.

В прошлом году с аналогичной проблемой столкнулись владельцы iPhone 7. Через неделю после появления жалоб Apple исправила ошибку.

Комментарии

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captainobvious 10 апреля 2018 | 16:46

едва ли это "ошибка" ))

alehan11174 10 апреля 2018 | 17:27

captainobvious: Покупайте все американское!

igorrrpadlowitchs 10 апреля 2018 | 17:30

alehan11174: покупайте оригинальное, а не всякие дешёвые подделки!

captainobvious 10 апреля 2018 | 17:37

alehan11174: покупать продукцию Apple? извините, но я не поддерживаю ЛГБТ

garryf 10 апреля 2018 | 17:05

Эхо Москвы участвует в распространении фэйков. Непрофессионально, ребята.

vilingrad 10 апреля 2018 | 17:12

10.3.3- пока лучшая. Не стоит торопиться...

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