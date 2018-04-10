Новая версия iOS 11.3 заблокировала экраны iPhone 8, которые были установлены не в официальных сервисах Apple

Об этом сообщает портал Медуза со ссылкой на один из сторонних сервисов. Там рассказали, что им пришлось оформить уже две тысячи возвратов, потому что после замены экрана устройства переставали реагировать на прикосновение пальцев — новая iOS не принимала команды от touch-сенсора сторонних экранов.

В прошлом году с аналогичной проблемой столкнулись владельцы iPhone 7. Через неделю после появления жалоб Apple исправила ошибку.