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16:32, 10 апреля 2018

Ленинский суд Магнитогорска приговорил местную жительницу к штрафу в 20 тысяч рублей по статье «ложный донос»

Ленинский суд Магнитогорска приговорил местную жительницу Салиму Мухамедьянову к штрафу в 20 тысяч рублей по статье «ложный донос» за сообщение об избиении и изнасиловании в отделе полиции. Об этом сообщили представители Фонда «Общественный вердикт». Судья Татьяна Воробьева заявила, что при назначении наказания подсудимой учитывала ее состояние здоровья, отсутствие работы и инвалидность. Правозащитники назвали приговор незаконным и несправедливым. Адвокаты намерены добиваться привлечения полицейских к ответственности и подать жалобу в Европейский суд по правам человека.

Комментарии

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prender 10 апреля 2018 | 16:36

Больше доносов честных и прозрачных.

opiatnovyi63 10 апреля 2018 | 17:24

prender: Ещё одно доказательство, что России отсутствует суд в его классическом смысле. Тем более, если он ленинский!

idshoohov 10 апреля 2018 | 17:27

prender:
Это сигнал всем - не жалуйтесь на полицию

nikitin43 10 апреля 2018 | 17:30

idshoohov: намёк что мусора пидоры.

olegleon 10 апреля 2018 | 16:37

"Правозащитники назвали приговор незаконным "

а они не сказали о том, а какой приговор за ложный донос законный? заставить кого-то сделать то, в чём их обвиняли? т.е. полицейские должны избить и изнасиловать её???

vip1707 10 апреля 2018 | 16:47

olegleon: Да...
Ну что "человеку" ответить?

oleg_andreevich 10 апреля 2018 | 17:10

olegleon: если правозащитник скажет, что черное - это черное, опусти его вопросом - а что же тогда белое по-вашему???

olegleon 10 апреля 2018 | 17:24

oleg_andreevich: а если профессиональный правозащитник что-то скажет, то надо смотреть "кому это выгодно?".
к сожалению в России лжеправозащитники опустили планку правозащитного движения ниже плинтуса.

ha12raz 10 апреля 2018 | 16:38

Презумпция невиновности полицаев в действии

oldcitizen 10 апреля 2018 | 16:39

Сама себя высекла, что ли?

oleg_andreevich 10 апреля 2018 | 17:13

oldcitizen: изнасиловала! Прогресс не стоит на месте.

ed10075 10 апреля 2018 | 16:50

Правосудие клептократии. ПравоБЛУДИЕ.
Избитая и изнасилованная жертва вдобавок еще и оштрафована за попытку защитить себя и свою честь.

petrivanov 10 апреля 2018 | 16:50

1. Ленинский суд... Что можно ожидать от суда с таким названием?!
2. Какова вероятность того, что женщину могли в полиции избить и изнасиловать, если она это утверждает? - Правильно, 99,99%. Репутация полиции российской почти является доказательством подобного!

gregor 10 апреля 2018 | 16:52

Ленинский суд Магнитогорска приговорил местную жительницу к штрафу в 20 тысяч рублей по статье «ложный донос»
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Если бы в России сажали за ложные доносы , да за заложить соседа анонимками , ..., то сидел бы каждый второй ,а сторожил бы каждый первый ,потом менялись бы местами . Менталитет ,знаете ли .

evgeny_biolog 10 апреля 2018 | 16:54

В России официальная госцена на доносы 20 000 руб. штука?

sadda 10 апреля 2018 | 17:17

Здорово! Женщина пожаловалась что ее изнасиловали и избили в отделе полиции, а ее за это привлекли к уголовной ответственности...... слов нет.

korikov 10 апреля 2018 | 17:46

Вот читаю комментарии, одни идиоты пишут. Брже, где разумные люди на Эхо Москвы?
Все уже сделали выводы и обозначили, что суд вынес не справедливое решение. Никто не знает деталей и даже общей информации самого дела, но уже развесили ярлыки исходя из собственных умозаключений.
По мнению этой публики, справедливые решения это исключительно те, которые соответствуют их представлениям и стереотипам.
А вы не исключаете вариант, что женщину никто не насиловал?

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