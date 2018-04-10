Ленинский суд Магнитогорска приговорил местную жительницу к штрафу в 20 тысяч рублей по статье «ложный донос»

Ленинский суд Магнитогорска приговорил местную жительницу Салиму Мухамедьянову к штрафу в 20 тысяч рублей по статье «ложный донос» за сообщение об избиении и изнасиловании в отделе полиции. Об этом сообщили представители Фонда «Общественный вердикт». Судья Татьяна Воробьева заявила, что при назначении наказания подсудимой учитывала ее состояние здоровья, отсутствие работы и инвалидность. Правозащитники назвали приговор незаконным и несправедливым. Адвокаты намерены добиваться привлечения полицейских к ответственности и подать жалобу в Европейский суд по правам человека.