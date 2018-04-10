Жители селения Мичурино в Ардонском районе Северной Осетии протестуют против закрытия спиртзавода

Это единственный завод в селе. Он обеспечивает работой около 300 человек. На нем работала почти половина взрослых жителей села.

Другая половина возделывает поля, выращивает кукурузу и сдает на этот завод, рассказал «Кавказ.Реалии» один из жителей.

Работы по демонтажу незаконного спиртового производства начались неделю назад. Руководство завода называет демонтаж «рейдерским захватом».

Сейчас к месту проведения стихийного митинга подъехали сотрудники ОМОНа и полиции, которые пытаются успокоить людей. Подъезды к селу перекрыты.