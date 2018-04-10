Жители селения Мичурино в Ардонском районе Северной Осетии протестуют против закрытия спиртзавода
Это единственный завод в селе. Он обеспечивает работой около 300 человек. На нем работала почти половина взрослых жителей села.
Другая половина возделывает поля, выращивает кукурузу и сдает на этот завод, рассказал «Кавказ.Реалии» один из жителей.
Работы по демонтажу незаконного спиртового производства начались неделю назад. Руководство завода называет демонтаж «рейдерским захватом».
Сейчас к месту проведения стихийного митинга подъехали сотрудники ОМОНа и полиции, которые пытаются успокоить людей. Подъезды к селу перекрыты.
Комментарии17
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
gvs 10 апреля 2018 | 16:34
- Разбить? Поллитра? Вдребезги?
- Да я тебя!!!
("Операция Ы") (с) )))
meister_luvin 10 апреля 2018 | 16:36
gvs:
сравнять с землей эту гадость!!!
kindman_a 10 апреля 2018 | 16:48
meister_luvin:
Ну да, через месяц там будет нефтеперегонный заводик. :-)))
luger_max_otto 10 апреля 2018 | 17:16
На скрепы покушаетесь, да? Там и водку "Белуга" делают и много чего еще.
olegleon 10 апреля 2018 | 16:35
народ без левого спирта хотят оставить? они бы ещё попытались бы заставить налоги платить. совсем с ума власть сошла.
это же Кавказ, а не какая то Москва или Тюменская область. это псть там платят налоги, чтобы потом Путин мог их на Кавказ отправить
bakero 10 апреля 2018 | 16:41
Страннванные люди! Зачем им рабочие места? Сейчас нужно думать о Дерипаске!
captainobvious 10 апреля 2018 | 16:44
даже в самые лютые времена 90-х люди брезговали "северо-осетинской водкой"
bakero 10 апреля 2018 | 17:02
captainobvious: даже в самые лютые времена 90-х люди брезговали "северо-осетинской водкой"
=====
А кому в России нужен контроль качества? Россельхоз и Роспотребнадзор нужны совершенно для других целей... импортозамещение по-русски - фальсификат, суррогат, пальмовое масло и палёная водка...
gennady_77 10 апреля 2018 | 16:47
если закрыть спиртзавод, уже завтра там будут выпускать презервативы!
kokapu 10 апреля 2018 | 17:14
gennady_77: если закрыть спиртзавод, уже завтра там будут выпускать презервативы!
------------
Причём делать это будут солдаты НАТО.
gregor 10 апреля 2018 | 16:48
Жители селения Мичурино в Ардонском районе Северной Осетии протестуют против закрытия спиртзавода
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Если в Северной Осетии не изготовлять эту отраву предназначенную для Российского большинства , так где же они буду харчеваться ?
evgeny_biolog 10 апреля 2018 | 16:51
Надо было сначала бесплатно раздать спирт, а потом спокойно демонтировать завод ...
stebinmaku 10 апреля 2018 | 16:58
"Слёзы Мичурино,,"
andy66 10 апреля 2018 | 17:20
stebinmaku: слово "мичуринцы" снова звучит гордо )))
kryymsdyk 10 апреля 2018 | 17:01
Подло бросать пить в такое тяжелое для страны время
che21 10 апреля 2018 | 17:03
Гадюшник этот разрушить, индейцев разогнать росгвардией
hrenvam 10 апреля 2018 | 17:11
- Жаль... Жаль, что нам так и не удалось послушать начальника транспортного цеха.
М. Жванецкий