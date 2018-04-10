США могут запретить американским гражданам проводить финансовые операции с компаниями, имеющими российский госдолг
Соответствующий законопроект подготовили конгрессмены Хоакин Кастро и Майкл Тернер. Документ размещен на сайте конгресса. Новые санкции затронут все крупнейшие российские банки, а также ценные бумаги, выпущенные Центробанком и Минфином. Если законопроект одобрят, американцы не смогут покупать облигации, выпущенные в том числе Сбербанком, ВТБ и ВЭБ. Они приравниваются в США к суверенному долгу России.
Комментарии57
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oppicruss 10 апреля 2018 | 16:33
да и не покупайте. Идите лучше толерастесь, мозгов то на другое нет!
glotov 10 апреля 2018 | 16:35
oppicruss: Вот он, свободный рынок !
navsegda 10 апреля 2018 | 16:40
glotov: Это ИХ рынок
r88w556xl4 10 апреля 2018 | 16:47
navsegda: Ага, вражеский. Вот всё и встало на места. А то "свободная конкуренция", "демократическое право" и пр. шелуха для лохов.
r88w556xl4 10 апреля 2018 | 16:49
Если кто и будет являться авторами СССР 2.0, то это будут США.
А у России впереди Украина, которую надо освобождать от фашистского режима. Терять-то уже нечего.
kottigr1 10 апреля 2018 | 17:03
r88w556xl4: Производители автомобилей подняли цены на свои автомобили в России. Основные причины - рост ставок утилизационного сбора и ослабление рубля.
navsegda 10 апреля 2018 | 16:57
r88w556xl4: Ты приходишь в чужую квартиру и соблюдаешь правила установленные хозяевами квартиры , а если будешь бузить тебя выкинут вон )
r88w556xl4 10 апреля 2018 | 16:59
navsegda: А хозяин квартиры оказался преступником, хамом, лгуном, мошенником и провокатором. Нет, в такой квартире порядочным людям не место.
glotze7 10 апреля 2018 | 17:03
r88w556xl4: Вопрос - так чож твои хозяева там дома поскупали да счета завели? В методичке тебе про это не пишут?
navsegda 10 апреля 2018 | 17:06
r88w556xl4: вот и проваливайте , скатертью дорожка , только все ваши сбережения почему-то в долларах , и ваши хозяева и их детки почему-то там ?
alehan11174 10 апреля 2018 | 17:22
r88w556xl4: нет проблем - сиди у себя дома, т.е. в путираше, дрочи в присядку под боярышник, вспоминай про дидов и трави себе подобных радиоактивными изотопами, но у себя дома! зачем в Европу лезешь или даже в Украину, балалаечник? тебя, грязную свинью кто туда звал???
doc9_vikt 10 апреля 2018 | 16:58
Как это нечего ответить?
1. Сброс Россией всех казначейских бумаг ФРС США.
2. Мораторий на возврат всех корпоративных и государственных долгов всем американским банкам. Плох тот американский инвестор, который деньги в России не потерял. Пусть все станут хорошими.
3. Мораторий на выплату дивидендов всем американским инвесторам во всех российских проектах.
4. Отзыв российского посла из США и выдворение американского из России - не может и не должно быть дипломатических отношений с государством, объявившим Россию врагом и развязавшего с Россией экономическую войну.
5. Мораторий на поставки ядерного топлива и урана.
6. Мораторий на космическое сотрудничество.
7. Никакого палладия и титана экономическому агрессору.
8. Мораторий на все авторские и лицензионные отчисления правообладателям из США и стран, поддерживающих их войну с Россией.
9. Закрыть воздушное пространство России для США и всех стран, поддерживающих американских санкции. Пусть летают кругами, банкротятся и закрываются.
10. Начинать надо было еще позавчера. Тогда бы штаты так беспредельно не баловали.
dvdd 10 апреля 2018 | 17:04
doc9_vikt: ну, так и ответь: почему позавчера не начали? а? даю подсказку-вопрос: где верхушка лечится? Куда отправляет детей жить? то-то... Выводят на чистую воду, и молодцы. Делают дело, которым народ России должен заниматься, но вате пох
glotze7 10 апреля 2018 | 17:06
doc9_vikt: :) Ты этта, выдыхай, а то лопнешь от важности и говном клаву забрызжешь следующему по смене. Удивительный дурачок.
tks 10 апреля 2018 | 17:09
doc9_vikt: По пункту 1 - сброс, и бюджет РФ потерпит массовые убытки от резкого падения стоимости?
Дальше не читаю, не меньший бред.
navsegda 10 апреля 2018 | 17:15
doc9_vikt: эмбарго на поставку углеводородов и всё , песец
gostrax 10 апреля 2018 | 17:22
navsegda: Рашке -точно!
demokrat62 10 апреля 2018 | 17:25
doc9_vikt: Если человек идиот то это надолго.Это про тебя.
kottigr1 10 апреля 2018 | 17:00
r88w556xl4: Европейские производители электроники и бытовой техники начали предупреждать российские розничные сети о возможном пересмотре закупочных цен на 5-10% на фоне снижения курса рубля, сообщил РБК представитель ретейлера «М.Видео».
Предупреждения от поставщиков получила и сеть «Эльдорадо»
mark60n 10 апреля 2018 | 17:26
kottigr1: Вся европа делается в Китае.
kottigr1 10 апреля 2018 | 17:45
mark60n: А в России производят говно...
sergo13 10 апреля 2018 | 17:45
r88w556xl4: Эта шелуха для тех кто соблюдает "демократическое право", а кто не соблюдает - идет лесом!
patrik05 10 апреля 2018 | 16:49
navsegda:
А у кого не свой рынок? У украинских проституток разве не свой рынок, однако им запрещают выращивать некоторые виды сельхозпродукции, включая сало.
navsegda 10 апреля 2018 | 17:03
patrik05: Дай ссылочку на запреты для Украины или не звезди
Ты вот Украину проституткой обзываешь , но самое ваше заветное желание это поиметь Украину , и если бы она была сейчас под вами , ты бы её проституткой не называл , ревность и зависть
patrik05 10 апреля 2018 | 17:25
navsegda:
Украинский частник больше не сможет продавать домашнее молоко и мясо домашнего скота
15 декабря 2014
С начала 2015 г. на Украине вступает в силу закон «О безопасности и качестве пищевых продуктов». По сути, нововведение оставляет тысячи стариков, имеющих мизерные пенсии, без единственно доступного заработка, позволяющего им выживать в условиях разрушающейся экономики и при новых тарифах на коммуналку. «Закон лишает частников права торговать продукцией собственного производства на рынках. Таким образом, продавцы домашней сметаны, молока, творога и мяса останутся без заработков», – пишет агентство. Всё это происходит из-за подписанного с ЕС соглашения.
В странах Евросоюза тоже действуют подобные законы. Их цель – повысить прибыли специальных ферм и комбинатов.
navsegda 10 апреля 2018 | 16:38
oppicruss: Нобелевская премия США - 325 , РФ+СССР - 22
patrik05 10 апреля 2018 | 16:53
navsegda:
Барака Обаму посчитал, фальшивого лауреата Нобелевского премии мира?
navsegda 10 апреля 2018 | 16:59
patrik05: Если из русских 22 выкинуть литераторов и премии мира останется совсем мало
navsegda 10 апреля 2018 | 17:01
patrik05: а если откинуть всех евреев то вы вообще останетесь без премий )
r88w556xl4 10 апреля 2018 | 16:57
navsegda: Есть хорошая книга американского автора про Нобелевский комитет, про его ангажированность и закулисные дрязги с делением номинантов на своих и чужих. Уже давно говорят, что комитет превратился в политическую марионетку. Пример с Обамой - самый явный из последних.
navsegda 10 апреля 2018 | 17:12
r88w556xl4: есть данные о количестве действующих патентов
США - 1,872,872
Россия - 147,067
Вам изобретать и внедрять новые технологии кто мешает ?
anticolorad 10 апреля 2018 | 17:08
oppicruss: удавочка все туже. у портянок истерика, заметно по форуму, методички еще не подоспели, поэтому отсебятина "мы фсех порвем" и "еб..сь в .опу"
chapter_2 10 апреля 2018 | 16:36
Трудно указать на дальновидного олигарха. Кругом одни недоумки.
kotvinder2 10 апреля 2018 | 16:37
Когда же в России запретят вывоз капитала?
solonko 10 апреля 2018 | 16:38
Нет таких жестких мер, даже жестоких, которые бы не заслужила Россия.
patrik05 10 апреля 2018 | 16:55
solonko:
У украинцев до сих пор порванная жопа за Крым болит?
glotze7 10 апреля 2018 | 17:08
patrik05: Тут важно, чтобы русским жопу за Крым не пришлось зашивать. От нечего кушать.
anticolorad 10 апреля 2018 | 17:11
patrik05: у вас сейчас все начнет болеть. потом гнить. и потом отвалится.
nitsahon 10 апреля 2018 | 16:38
американцы - так же, как и россияне - продолжат покупать эти долговые бумаги не напрямую, а через офщорные структуры...либо через европ.фонды, которые смогут подобные инвестиции делать... так что этих двух балбесов мы - разумеется - возьмем на карандаш... но хуже от их инициатив -- скореее всего - никому не будет...
vilingrad 10 апреля 2018 | 16:56
nitsahon: kotvinder2: patrik05: r88w556xl4: glotov: oppicruss: Клуб дураков в сборе: портянки обсуждают, как им по фигу амерские санкции. Убогие оборвыши:)
plank1957 10 апреля 2018 | 16:42
Гасите свет, пишите письма! Путину показали, чего он стоит в этом мире.
bokarev_aleks 10 апреля 2018 | 16:49
Наши руководители сумели добиться того, что нам уже ни кто не верит и американцы похоже объявляют нам тотальную экономическую войну.
belovnikita 10 апреля 2018 | 16:51
Наконец то! Но почему этого не было сделано в 2008, когда недострана-террорист напала на Грузию, или в 2014 году, когда та же мерзопакость напала на Украину?
seryj_wolk 10 апреля 2018 | 16:53
Доигралась путинская рфия, придется у Трампа окорочка героически выпрашивать. Даст ли? Может предложить повыпрашивать у Венесуэлы.
krs_sk 10 апреля 2018 | 17:23
seryj_wolk: У китая теперь москва будет просить в обмен на особые условия...
eduard53 10 апреля 2018 | 16:55
* * *
* * *
Слились пред бурей приглашённою
Лазурь и глина в певчий гром:
Солист – про крепость осаждённую,
Хор – про стокгольмский в ней синдром.
А что ещё осталось, кроме как
Нагадить в лифте и свалить
Всё на осатаневших гомиков
Орусофобленной Земли?
vasya_von_smetankin 10 апреля 2018 | 16:55
B не страшно!
Россияне-патриоты сами всё скупят и за всё заплатят, да!
Пенсионеры, учителя и врачи, вперёд!!
krs_sk 10 апреля 2018 | 17:01
Вот это будет почти пц...
dvdd 10 апреля 2018 | 17:01
Ну когда уже Москва даст адекватный ответ и начнёт бомбить Воронеж?!
glebbalbesov 10 апреля 2018 | 17:05
В прошлы раз твкая-же политика обернулась для США Пирл-Харбором. Но мозгов то нет учить историю.....
tks 10 апреля 2018 | 17:07
Понесло котэ на грядки... к весне!
dvdd 10 апреля 2018 | 17:09
Лавров обращается к Шойгу:
– Серёга, Нью-Йорк исключи из целей, а то у меня там дочка живёт.
– Да уже и так целей не осталось, у одних в Лондоне, у других в Майами...
– В Воронеже точно никого из наших нет!
petrovich_spb 10 апреля 2018 | 17:13
Удивительная страна РФ. Казалось бы, запретили покупки некоторым американцам. А беднее от этого становятся все россияне.
greeg1 10 апреля 2018 | 17:13
Ну что вы ноете. Путин к вам в карман ещё руку не засунул, а вы уже цены подымаете. Вот когда засунет, вот тогда и узнаем кто тут доктор. Трамп или путин.
lecitoyen_ 10 апреля 2018 | 17:18
похоже мы влипли и теперь хлебнём лиха. удивляет то с каким упорством пукин делает всё что бы ухудшить отношения со всем миром. с подконтрольных кремлю тв каналов течёт уже чистый яд, посмотрел послушал и - пукин прямо добрый молодец и красава а ты зомби.
nel 10 апреля 2018 | 17:20
Больше ада
krs_sk 10 апреля 2018 | 17:27
Вошьдю пора сделать так:
Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота!
К вам обращаюсь я, друзья мои!...
Или он еще из коматоза не вышел? ))