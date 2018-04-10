Юлия Скрипаль, отравленная вместе с отцом в Британии, выписана из больницы и находится в безопасном месте
Юлия Скрипаль, отравленная вместе с отцом в Британии в начале марта, выписана из больницы и находится в безопасном месте. Об этом сообщают британские СМИ. По некоторым данным Скрипаль в ближайшее время попросит политического убежища.
Представители больницы в Солсбери подтвердили факт выписки Юлии Скрипаль. Женщину 33х лет ещё вчера тайно выписали из клиники и перевезли в безопасное место, сообщает Би-би-си. Скрипаль не желает общаться с прессой, заявили руководители больницы. Но по другим данным Юлия Скрипаль в скором времени даст пресс-конференцию и объявит на неё о намерении попросить политическое убежище. В какой именно стране — неизвестно, передаёт Интерфакс со ссылкой на племянницу экс-сотрудника ГРУ Викторию Скрипаль. Times не исключает, что Сергей и Юлия Скрипаль после выздоровления могут переехать в США и жить за океаном под другими именами. Российское посольство узнало о выписке дочери бывшего российского разведчика из сообщений в СМИ. Любое тайное переселение Скрипалей будет расцениваться как их похищение или изоляция, сообщил пресс-секретарь посольства в Лондоне. Отметив: в этом случае возможность услышать их версию отравления 4 марта будет утрачена.
Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом Новичок причастно российское государство.
По предварительным данным яд нанесли на ручку входной двери в доме экс-разведчика ГРУ. Москва обвинения категорически отрицает. Ранее эксперты заявляли, что после отравления Сергей и Юлия Скрипаль не смогут полностью излечиться.
Комментарии4
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abuvgrobu 10 апреля 2018 | 16:08
Сейчас может с Юлией случится то, что с Родченковым. Пластика. Измененная внешность. Кто там разберет они это или подставные лица. Поэтому и родственников не допускают к ней. Даже если их на самом деле уже нет и за них будут выдавать других, то никогда их не выдадут родственникам и тому свидетельства уничтожения животных, чтобы не раскрывать истинную причину.
post_v 10 апреля 2018 | 16:08
а чего посол Лаврови посол Яковенко обращаются в британский МИД – пусть обращается в племяннице Скрипаль.
Она, похоже, знает больше всех.
Да Виктории Скрипаль самое место в Совете Федерации – спикером
idruker 10 апреля 2018 | 16:13
post_v: Ну вобщем да. Ее звездный час настал.
olegleon 10 апреля 2018 | 16:15
- Юля, во время пресс-конференции помните, что Ваш папа у нас под присмотром и ему может стать плохо, если Вы не скажете то, что нам нужно