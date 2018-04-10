У «Райффайзенбанка» произошел сбой с проведением клиентских платежей

Три сотрудника газеты «Ведомости» не смогли сделать перевод через мобильное приложение. В банке предложили дать распоряжение на перевод средств, но исполнено оно будет только завтра. В одном из отделении сотрудники банка сообщили, что произошел сбой, который делает невозможным работу через приложение и проведение платежей. Причиной стала большая нагрузка. Операции через онлайн-банк в интернете работают.