У «Райффайзенбанка» произошел сбой с проведением клиентских платежей
Три сотрудника газеты «Ведомости» не смогли сделать перевод через мобильное приложение. В банке предложили дать распоряжение на перевод средств, но исполнено оно будет только завтра. В одном из отделении сотрудники банка сообщили, что произошел сбой, который делает невозможным работу через приложение и проведение платежей. Причиной стала большая нагрузка. Операции через онлайн-банк в интернете работают.
Комментарии2
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dataan 10 апреля 2018 | 16:09
ай, яй, яй. Ну надо же. Ну кто бы мог подумать. И это в Райффайзен банке то!. :)
olegleon 10 апреля 2018 | 16:10
это санкции или контрсанкции? или "Новичок" действует???