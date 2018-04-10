Вашингтон предлагает ввести новые санкции в отношении Москвы
На этот раз ограничительные меры могут коснуться операций с суверенным долгом России. Такое развитие событий эксперты называют «настоящей экономической войной».
Если законопроект, разработанный конгрессменами-демократами Хоакином Кастро и Майклом Тернером, будут утвержден американским парламентом, гражданам США, а также юридическим лицам и компаниям запретят участвовать в операциях с суверенным долгом России. К нему в Штатах приравнены ценные бумаги, выпущенные Минфином и ЦБ, а также всеми крупнейшими коммерческими банками: прежде всего, это «Сбер», «ВТБ», «Газпромбанк», «Россельхозбанк» и другие. Законопроект уже размещен на сайте Конгресса, введение очередных ограничительных мер в отношении Москвы авторы документа рассматривают как акт поддержки Великобритании, обвинившей Кремль в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. «Санкции против суверенного долга [если они будут приняты] станут настоящей экономической войной», — полагает глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, это «похлеще изоляции, которой Советский Союз подвергался во время Холодной войны».
Фактический обвал фондового рынка и резкое падение рубля относительно основных валют, сегодня продолжились — на фоне введения Вашингтоном экономических санкций против целого ряда российских компаний и физических лиц, которых американский Минфин считает особо приближёнными к Кремлю.
Комментарии8
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mikhail_spb_ 10 апреля 2018 | 16:05
Вчера американцы опустили персонажей, приближённых к телу нацдилера.
А завтра они опустят и его самого.
neprostotak 10 апреля 2018 | 16:05
Интересно, что на этот раз придумает пуйло в качестве контрсанкций?
Предлагаю, по аналогии с продуктами питания, теперь давить бульдозерами все Айфоны на территории РФ!!! И объявить байкот пиндосским товарам!!!
evgolius7 10 апреля 2018 | 16:06
Вашингтон предлагает ввести новые санкции в отношении Москвы
Ещё один праздник у патриотов...
Скоро майские праздники...будут с платами бегать...."Давай Америка больше санкций!!!!
И плёточками себя по попкам.
sergs_sergs 10 апреля 2018 | 16:08
Зато КРЫМНАШ!!!
varangian2011 10 апреля 2018 | 16:08
В приоткрытое окно повеяло Русской весной...
pyccokokc 10 апреля 2018 | 16:14
Россию упаковывают. Согласен смотреть на это долго. Как на огонь или текущую воду
tag188 10 апреля 2018 | 16:15
Небензя уже предупредил их "о серьезном последствии" такого шага?
nns33 10 апреля 2018 | 16:15
Понятно,что будут перекрывать "кислород" по всем направлениям. Санкции посыпались,как из "рога изобилия". Сами напросились : " Ещё,ещё" ," Они помогут нам развиваться". Ещё Канада молчит,но пока.