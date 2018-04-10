Вашингтон предлагает ввести новые санкции в отношении Москвы

На этот раз ограничительные меры могут коснуться операций с суверенным долгом России. Такое развитие событий эксперты называют «настоящей экономической войной».

Если законопроект, разработанный конгрессменами-демократами Хоакином Кастро и Майклом Тернером, будут утвержден американским парламентом, гражданам США, а также юридическим лицам и компаниям запретят участвовать в операциях с суверенным долгом России. К нему в Штатах приравнены ценные бумаги, выпущенные Минфином и ЦБ, а также всеми крупнейшими коммерческими банками: прежде всего, это «Сбер», «ВТБ», «Газпромбанк», «Россельхозбанк» и другие. Законопроект уже размещен на сайте Конгресса, введение очередных ограничительных мер в отношении Москвы авторы документа рассматривают как акт поддержки Великобритании, обвинившей Кремль в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. «Санкции против суверенного долга [если они будут приняты] станут настоящей экономической войной», — полагает глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. По его словам, это «похлеще изоляции, которой Советский Союз подвергался во время Холодной войны».

Фактический обвал фондового рынка и резкое падение рубля относительно основных валют, сегодня продолжились — на фоне введения Вашингтоном экономических санкций против целого ряда российских компаний и физических лиц, которых американский Минфин считает особо приближёнными к Кремлю.