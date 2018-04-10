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Эксклюзив Эха 16:00, 10 апреля 2018

Американский эсминец USS Donald Cook, несущий на борту крылатые ракеты «Томагавк», приблизился к Сирии

Американский эсминец USS Donald Cook, несущий на борту крылатые ракеты «Томагавк», приблизился к сирийскому Тартусу. Там находится база материально-технического обеспечения ВМФ России. Между тем, газета The Wall street journal пишет, что американское военное командование направило в регион еще один ракетный эсминец, который называется USS Porter. Ему потребуется несколько дней, чтобы достичь побережья Сирии. Как отмечает газета, США готовят почву для активного военного вмешательства в Сирии. По данным газеты, накануне в Белом доме прошло совещание с Советом национальной безопасности, на котором обсуждалась возможность применения силы против Дамаска.

США могут нанести удар по Сирии, но это будет сделано так, чтобы серьёзно не обострить ситуацию. Такое мнение «Эху Москвы» высказал журналист американист Михаил Таратута.

Он подчеркнул, что риски, в случае серьёзного обострения ситуации в регионе, очень высоки, и Вашингтон это понимает.

Комментарии

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mikhail_spb_ 10 апреля 2018 | 16:03


Сапоги, бросайте всё и улепётывайте!

olegleon 10 апреля 2018 | 16:05

mikhail_spb_: успокойся. они ещё не доплыли до Сирии. тебе же написали "Ему потребуется несколько дней, чтобы достичь побережья Сирии.", а ты уже орёшь "улепётывайте"

danko_swinja 10 апреля 2018 | 16:05

mikhail_spb_: юморной коклотролль сапогом вморду хочешь?

sandro_007 10 апреля 2018 | 16:06

Кинжал ему в зад.

dataan 10 апреля 2018 | 16:11

Это не тот Donald Cook, который как то обocрался нашей сушки в Черном море? :))))

pyccokokc 10 апреля 2018 | 16:08

Трети боекомплекта хватит, чтобы не имеющее аналогов превратить в пыль.

vezdehod 10 апреля 2018 | 16:05

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU. Американский эсминец «Дональд Кук» (DDG-75), оснащенный крылатыми ракетами «Томагавк», а также системой противоракетной обороны «Иджис», подошел к сирийскому Тартусу, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России, на расстояние в 100 км, передает во вторник телеканал CNN Turk.
В свою очередь председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что США не уведомили Россию о приближении американской группировки кораблей ВМС к российской военно-морской базе в Тартусе.
Вот такие "пироги сейчас пекут у Сирийских берегов.

dataan 10 апреля 2018 | 16:14

vezdehod: Надеюсь, что моряки с Donald Cook в этот раз надели памперсы, что бы не заходить от oбсиру в ближайший порт?

prender 10 апреля 2018 | 16:03

давай скорей разворачивай екран, мы вас мультами заколбасим. а нацлидера в бункер под мавзолеем, чтобы был вечно с нами.

lion64___3 10 апреля 2018 | 16:04

И выполнят "томагавки" полицейский разворот в небе, и вернутся назад, откуда прилетели. Ностальгия замучила.

odobryam_s 10 апреля 2018 | 16:05

Хорошо хоть наш бедоносец Кузя успел уковылять оттуда....

camel 10 апреля 2018 | 16:08

Лично я начинаю собирать тревожный чемонданчик.

konvoi 10 апреля 2018 | 16:09

Это тот который обоссался в водах черного моря во время референдума у крыму?

mifodiy 10 апреля 2018 | 16:09

Не вняли-таки предупреждениям Кремля...Хотя в последний момент могут и дать задний ход . Во избежании серьёзных эксцессов .

vasya_von_smetankin 10 апреля 2018 | 16:10

Тикайте, хлопцы!

idruker 10 апреля 2018 | 16:10

Кажется Путину понравились лавры Хрущева, который до сих пор единственный в истории россии/ссср лидер, поставивший его на грань прямого боестолкновения с США.

mr_samgin 10 апреля 2018 | 16:12

Генштаб России 13 марта сообщил о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.

nnnmmm 10 апреля 2018 | 16:13

Помнится как наш катерок в Чёрном море пошёл на таран американского эсминца, после этого половина команды янки тут же уволилась.

abuvgrobu 10 апреля 2018 | 16:14

Ни одни военный эксперт не мог предсказать, когда дочка Трампа прибежит к отцу с фотографиями якобы пораженных «химией» детей, и папа-Трамп отдаст приказ о нанесении удара крылатыми ракетами по сирийской авиабазе как было в прошлый раз. В этот раз роль дочки может перейти к униженной и оскорблённой Терезе Мэй.

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