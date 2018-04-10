Американский эсминец USS Donald Cook, несущий на борту крылатые ракеты «Томагавк», приблизился к Сирии

Американский эсминец USS Donald Cook, несущий на борту крылатые ракеты «Томагавк», приблизился к сирийскому Тартусу. Там находится база материально-технического обеспечения ВМФ России. Между тем, газета The Wall street journal пишет, что американское военное командование направило в регион еще один ракетный эсминец, который называется USS Porter. Ему потребуется несколько дней, чтобы достичь побережья Сирии. Как отмечает газета, США готовят почву для активного военного вмешательства в Сирии. По данным газеты, накануне в Белом доме прошло совещание с Советом национальной безопасности, на котором обсуждалась возможность применения силы против Дамаска.

США могут нанести удар по Сирии, но это будет сделано так, чтобы серьёзно не обострить ситуацию. Такое мнение «Эху Москвы» высказал журналист американист Михаил Таратута.

Он подчеркнул, что риски, в случае серьёзного обострения ситуации в регионе, очень высоки, и Вашингтон это понимает.