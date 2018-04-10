Сысуев: Российская экономика сможет преодолеть последствия новых санкций США
Российская экономика сможет преодолеть последствия новых санкций со стороны США. Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый зампред Совета директоров «Альфа-Банка», бывший вице-премьер Олег Сысуев.
«Мы это уже проходили. Я думаю, что экономика с существующими параметрами: это объем золотовалютных резервов, это действия Центробанка, это инфляция, которая находится на рекордно низком уровне, поможет эту ситуацию быстро исправить», — сказал он.
Как отметил О.Сысуев, подобная волатильность национальной валюты серьезно сказывается на текущих операционных результатах любой финансовой структуры. «Это непредсказуемое, внеплановое изменение и одно из крупнейших падений акций российских компаний. Но это не значит, что эти деньги потеряны навсегда. Это значит, что сейчас они стоят не так, как стоили 4 дня назад. Через неделю произойдет какое-то восстановление, и рынок скорректируется», — считает эксперт.
О.Сысуев также подчеркнул, что «Альфа-Банк», который является крупнейшим частным банком, смотрит на то, какие последствия будут иметь для бизнеса санкции, анонсированные на июнь. «Как говорится, от тюрьмы, от сумы и от санкций не зарекайся. Мне кажется, в зоне риска находятся все участники российской экономической жизни», — пояснил он.
С точки зрения О.Сысуева, в этой ситуации «многие компании могут задуматься о делистинге, чтобы пока зайти в тихую гавань, не оценивать свою стоимость публично и пожить какое-то время вне публичного пространства».
Комментарии21
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chapter_2 10 апреля 2018 | 15:53
Надежды юношей питают. С российским империализмом в ближайшие десятилетия будет покончено. Мировое сообщество сделает Россию свободной страной даже против воли её руководителей. Санкции - только начало.
evgolius7 10 апреля 2018 | 15:55
Ответными мерами на санкции США может стать только грабеж населения России.
Больше компенсировать фюреру свои имперские амбиции нечем.
Пока россияне рассуждали стоит или не стоит раскачивать лодку, Запад пробил в ней дно.
Похоже опять запретят собирать валежник....
dataan 10 апреля 2018 | 15:58
evgolius7: Пиндосня похоже в полной Ж. Отбирает у них Россия влияние и в Сирии. И нефть отжимает у пиндосовских компаний. Короче опозорились пиндосы по полной. Как бы с дуру действительно тамагавками ржавыми пулять не стали. Тогда вааще комедия будет. :))))))
nikitin43 10 апреля 2018 | 15:59
evgolius7: пока очевидно что принято совместное решение не только сша сделать из расеи остров куба .
ostapbey 10 апреля 2018 | 16:09
nikitin43: обидно, что для полного сходства махорка плохо растет..А банан только у Медведева. В домике для уточки растет.
Может БОЯРЫШНИКОВАЯ россия будет??
Даже??
evgolius7 10 апреля 2018 | 16:01
Я думаю, что экономика с существующими параметрами: это объем золотовалютных резервов, это действия Центробанка, это инфляция, которая находится на рекордно низком уровне, поможет эту ситуацию быстро исправить», — сказал он.
... быстро исправить», — сказал он.
Ребят а ведь неадекватные по полной программе...
Всё ещё думают что прогнут весь Запад...
И главное быстро...мы и не заметим как Запад будет стоять на коленях перед гением экономиста Путина.
Моргнуть не успеем, а Запад лапки к верху поднимет.
olegleon 10 апреля 2018 | 15:54
при положительном торговом сальдо бюджету выгодно, чтобы курс был выше, т.к. доходная часть бюджета больше становится. а вот пострадают как обычно те, кто работает
ostapbey 10 апреля 2018 | 16:03
olegleon: а известный во всем русском мире экономист Глазьев советует в этом случае БОЛЬШЕ РУБЛЕЙ печатать.
Чтоб повысить покупательскую способность Газпрома и Роснефти даже..
u237 10 апреля 2018 | 16:13
olegleon: говорите проще "нема золотого запасу у пана атамана вована Таврического, так скоро все войско разбежится"
stas_russkiy 10 апреля 2018 | 15:56
Это тот "Альфа-банк", который зассал финансировать уралвагонзавод? Поэтому, временно, под санкции не попал? Так теперь у тебя выхода два - либо линять на запад с последними пожитками, либо подыхать вместе с озёрными...
nemez1 10 апреля 2018 | 15:56
Да, как нех делать, повысят з/п депутатам и чиновникам и всё преодолели.
severnaj 10 апреля 2018 | 15:57
Флаг тебе в руки, г-н Сысуев. Через неделю посмотрим как все "успокоится".
abuvgrobu 10 апреля 2018 | 15:58
Весь делистинг в понимании этого финансового "уникума" это увеличение финансовой нагрузки на население.
ostapbey 10 апреля 2018 | 16:05
abuvgrobu: а кому сейчас в русском мире легко??
Ведь и ты страдалец по горлышко..Ни вздохнуть, ни вспукхнуть.. Волна же идет!! Не так ли даже??
ha12raz 10 апреля 2018 | 16:00
Он вообще что понимает под экономикой ?
Сдирание денег с населения ?
annacrimea 10 апреля 2018 | 16:04
"Это непредсказуемое, внеплановое изменение", - но есть еще крапива вдоль дорог, да и лебедой быдломасса прокормится. Зато какое эпичное коленовставание! Зато какие расходы на ВПК в пересчете на душу населения!
nf5096004 10 апреля 2018 | 16:11
annacrimea: про борщевик забыли. Ожидается невиданный урожай после того, как ещё в прошлом году обещали выкорчевать заросли, но, как, всегда, забыли.
greeg1 10 апреля 2018 | 16:09
Сысуев Эху.
-Тебя сразу убить или желаешь помучиться?
Эхо.
-Лучше конечно помучиться. Уж больно хочется посмотреть на твою экономику и твоё светлое завтра.
gregor 10 апреля 2018 | 16:10
Сысуев: Российская экономика сможет преодолеть последствия новых санкций США
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СССра тоже так думала ... и ага .
zhrv 10 апреля 2018 | 16:11
- "Мы это уже проходили"
Это когда же, и чем закончилось?
u237 10 апреля 2018 | 16:11
Интересны умозаключения человека приложившего руки к тому бардаку который называется экономикой России. Экономисты они ну просто распрекрасные, а вот страна им досталась ну просто ужасная