Сысуев: Российская экономика сможет преодолеть последствия новых санкций США

Российская экономика сможет преодолеть последствия новых санкций со стороны США. Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» первый зампред Совета директоров «Альфа-Банка», бывший вице-премьер Олег Сысуев.

«Мы это уже проходили. Я думаю, что экономика с существующими параметрами: это объем золотовалютных резервов, это действия Центробанка, это инфляция, которая находится на рекордно низком уровне, поможет эту ситуацию быстро исправить», — сказал он.

Как отметил О.Сысуев, подобная волатильность национальной валюты серьезно сказывается на текущих операционных результатах любой финансовой структуры. «Это непредсказуемое, внеплановое изменение и одно из крупнейших падений акций российских компаний. Но это не значит, что эти деньги потеряны навсегда. Это значит, что сейчас они стоят не так, как стоили 4 дня назад. Через неделю произойдет какое-то восстановление, и рынок скорректируется», — считает эксперт.



О.Сысуев также подчеркнул, что «Альфа-Банк», который является крупнейшим частным банком, смотрит на то, какие последствия будут иметь для бизнеса санкции, анонсированные на июнь. «Как говорится, от тюрьмы, от сумы и от санкций не зарекайся. Мне кажется, в зоне риска находятся все участники российской экономической жизни», — пояснил он.

С точки зрения О.Сысуева, в этой ситуации «многие компании могут задуматься о делистинге, чтобы пока зайти в тихую гавань, не оценивать свою стоимость публично и пожить какое-то время вне публичного пространства».