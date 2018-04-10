Суд рассмотрит иск жителей Волоколамска к оператору свалки «Ядрово» 7 мая

Волоколамский городской суд Московской области рассмотрит коллективный иск жителей Волоколамского района Подмосковья к оператору полигона бытовых отходов «Ядрово» — ООО «Ядрово» 7 мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.