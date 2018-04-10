Суд рассмотрит иск жителей Волоколамска к оператору свалки «Ядрово» 7 мая
Волоколамский городской суд Московской области рассмотрит коллективный иск жителей Волоколамского района Подмосковья к оператору полигона бытовых отходов «Ядрово» — ООО «Ядрово» 7 мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
Комментарии3
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evgolius7 10 апреля 2018 | 15:45
А сын Чайки будет прокурором на процессе.
abuvgrobu 10 апреля 2018 | 15:55
И не факт,что они выиграют. Им скажут подышите этим дерьмом еще немного. Года два.
zhrv 10 апреля 2018 | 16:08
Суд, рассмотрит?!
И кого же он назначит виновным: ЛСДУ3 или ЙФЯУ9 ?