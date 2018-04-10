Меркель: Доказательства применения химического оружия в Сирии являются «ясными и четкими»
Доказательства применения химического оружия в Сирии являются «ясными и четкими», об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко. Она добавила, что правительство Германии уже самым решительным образом осудило эту химическую атаку. Ранее постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что химической атаки в Сирии не было, так как Россия не обнаружила образцов нервнопаралитических веществ.
Напомним, седьмого апреля в сирийском городе Дума в результате химической атаки погибли 70 человек. Президент США Дональд Трамп заявил, что за этим стоит президент Сирии Башар Асад, а Россия и Иран ответственны за его поддержку.
Комментарии21
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nnnmmm 10 апреля 2018 | 15:35
Старушка Меркель совсем черепушкой поехала после того как её бросил муж.
nelibermot17 10 апреля 2018 | 15:38
ОЗХО не дало ответа на приглашение посетить место "прелполагаемой химатаки" в городе Дума. Новые методы работы позволяют брать пробы отравляющих веществ прямо из социальных сетей и выступлений представителей стран "цивилизованного мира" в Совете безопасности ООН. (с)
luger_max_otto 10 апреля 2018 | 15:43
До этого приглашения российские и сирийские вояки старательно не допускали неправильных экспертов на место применения химоружия. Всё: имидж российских властей уже наработан.
nelibermot17 10 апреля 2018 | 15:50
luger_max_otto: это не имидж российских властей, сейчас в мире вообще больше никакие правила не работают, только право сильного. Об этом и раньше все знали, но пиндосы это маскировали под "демократию", тепнрь наконец расчехлились.
dataan 10 апреля 2018 | 16:02
Ну конечно г-жа Меркель, ясными и четкими. А просто потому что их нет, доказательств. То чего нет, оно завсегда ясное и самое чёткое. Чётче просто не бывает. :)
diximania1948 10 апреля 2018 | 16:11
nelibermot17: Россия этим правом воспользовалась и отравила 125 заложников на Дубровке, не остановилась и продолжила травлю во всём мире.
vasilevich58 10 апреля 2018 | 15:46
ИХТАМНЕТ!!!
И "новичка" у нас никогда не было,
и уничтожили мы его весь,
и скрипали сами себя отравили,
и так будет с каждым, кто подымет на нас руку!
vezdehod 10 апреля 2018 | 16:10
Владимир Владимирович скрылся в "Разливе" в ленинском шалаше - видимо готовит "Тезисы" к своей инаугурации.
vezdehod 10 апреля 2018 | 15:41
nnnmmm:
Старушка Меркель совсем черепушкой поехала после того как её бросил муж.
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Ваш царь батюшка давно этим страдает - после того Как его Кинула царица,
otets_zvezdonyi_ 10 апреля 2018 | 16:00
vezdehod: дык его, царька плешивого, уже поди не одна царица кинула... чахнет один над златом, как Кощей бессмертный...
noxepy666 10 апреля 2018 | 15:35
Кстаи, чо там у хохлов?
На западе Франции произошли стычки между митингующими и полицией. Правоохранители использовали слезоточивый газ на участке Нотр-Дам-де-Ланде. Об этом пишет BBC.
Стычки произошли в лесистой местности, где сотни активистов начали акции протеста против строительства нового аэропорта.
Полиция использовала слезоточивый газ против митингующих, которые строили временные баррикады и начали их поджигать. Также протестующие бросали камни в правоохранителей.
Также полиция заблокировала близлежащие дороги, чтобы окружить активистов.
О количестве пострадавших при стычках не сообщается. Известно, что один правоохранитель получил травму глаз. На место акций было направлено около 2,5 тыс. полицейских.
Отмечено, что о строительстве аэропорта было объявлено еще в январе. Власти рассчитывают, что это улучшит экономику региона.
Противники утверждают, что это слишком дорого и экологически опасно.
nikitin43 10 апреля 2018 | 15:36
вован заявив что ликвидировав всё ХО сирии как обычно соврал и деньги стырил.
max3446 10 апреля 2018 | 15:41
при этом кроме этой общей фразы ни одного доказательства перечислено старушкой не было
sim 10 апреля 2018 | 15:47
Новое погоняло у альфы - Вова Химический.
До Гааги бы дожил!!
lion64___3 10 апреля 2018 | 15:48
"Доказательства применения химического оружия в Сирии являются «ясными и четкими»"
В качестве доказательства свидомые у Кыиве провели обыск в квартире де-путанки и хироини, изъяли там сало и пыво, а затем послали изъятое (в размере половины) мелкобританцам.
max3446 10 апреля 2018 | 15:50
Минздрав Украины, за последнее время отметившийся целым рядом скандальных инициатив, предложил украинским врачам обучаться и повышать квалификацию путём просмотров американских сериалов на околомедицинскую тематику.
«Большинство медиков скептически воспринимают сериалы и фильмы о врачах. В то же время просмотр сериалов может быть не просто приятным занятием, а и полезным форматом обучения», — говорится в сообщении, размещенном на официальной странице ведомства в одной из соцсетей.
Украинские медицинские чиновники всерьёз считают, что стоит отметить использование героями сериалов «медицинской терминологии», обратить внимание на их «диалоги с пациентами и тому подобное».
В качестве учебного пособия украинским врачам рекомендуется использовать такие сериалы, как «Доктор Хаус», «Анатомия страсти», «Скорая помощь», «Клиника» и «Части тела».
Страна 404 (некогда Украина), пробила очередное дно
dr_alfalcon 10 апреля 2018 | 16:10
max3446: Но при этом смертность в Украине ниже ,чем в рашке-говняшке(цитата). Как так? Может быть потому что твои фейки не имеют ничего общего с реальностью? Может быть в этом причина?
Россия вышла на первое место в Европе по ранней мужской смертности обогнав в этом даже Украину. Страну где идет война против российско-фашистских оккупантов ,что отнюдь не улучшает статистику;)
Хотя свою толику внесло и это.
Врачей во Владикавказе, как и в других регионах страны, регулярно отправляют в вынужденные отпуска. Ведь выделяют средств на медицину все меньше и меньше
Вот такая ситуация на территории утратившей признаки государства (рашке-говняшке(цитата))
sagen 10 апреля 2018 | 15:58
Самое простое решение проблемы - убить Асада. Думаю, американцы справятся с этим делом.
noxepy666 10 апреля 2018 | 16:01
sagen: Нет человека - нет проблемы? Сталист, чтоле?
abuvgrobu 10 апреля 2018 | 16:00
Меркель заявила, что доказательства химической атаки в Думе можно считать "очень чёткими и ясными". Хорошо Ну раз так, то теперь можно считать все фотожабы на фрау Меркель абсолютно подлинными фотодокументами.
profi1962 10 апреля 2018 | 16:10
Правильно признать наличие, себя подставить, Путин был гарантом, уничтожения запасов в Сирии.