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15:31, 10 апреля 2018

Меркель: Доказательства применения химического оружия в Сирии являются «ясными и четкими»

Доказательства применения химического оружия в Сирии являются «ясными и четкими», об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко. Она добавила, что правительство Германии уже самым решительным образом осудило эту химическую атаку. Ранее постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что химической атаки в Сирии не было, так как Россия не обнаружила образцов нервнопаралитических веществ.

Напомним, седьмого апреля в сирийском городе Дума в результате химической атаки погибли 70 человек. Президент США Дональд Трамп заявил, что за этим стоит президент Сирии Башар Асад, а Россия и Иран ответственны за его поддержку.

Комментарии

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nnnmmm 10 апреля 2018 | 15:35

Старушка Меркель совсем черепушкой поехала после того как её бросил муж.

nelibermot17 10 апреля 2018 | 15:38

ОЗХО не дало ответа на приглашение посетить место "прелполагаемой химатаки" в городе Дума. Новые методы работы позволяют брать пробы отравляющих веществ прямо из социальных сетей и выступлений представителей стран "цивилизованного мира" в Совете безопасности ООН. (с)

luger_max_otto 10 апреля 2018 | 15:43

До этого приглашения российские и сирийские вояки старательно не допускали неправильных экспертов на место применения химоружия. Всё: имидж российских властей уже наработан.

nelibermot17 10 апреля 2018 | 15:50

luger_max_otto: это не имидж российских властей, сейчас в мире вообще больше никакие правила не работают, только право сильного. Об этом и раньше все знали, но пиндосы это маскировали под "демократию", тепнрь наконец расчехлились.

dataan 10 апреля 2018 | 16:02

Ну конечно г-жа Меркель, ясными и четкими. А просто потому что их нет, доказательств. То чего нет, оно завсегда ясное и самое чёткое. Чётче просто не бывает. :)

diximania1948 10 апреля 2018 | 16:11

nelibermot17: Россия этим правом воспользовалась и отравила 125 заложников на Дубровке, не остановилась и продолжила травлю во всём мире.

vasilevich58 10 апреля 2018 | 15:46

ИХТАМНЕТ!!!
И "новичка" у нас никогда не было,
и уничтожили мы его весь,
и скрипали сами себя отравили,
и так будет с каждым, кто подымет на нас руку!

vezdehod 10 апреля 2018 | 16:10

Владимир Владимирович скрылся в "Разливе" в ленинском шалаше - видимо готовит "Тезисы" к своей инаугурации.

vezdehod 10 апреля 2018 | 15:41

nnnmmm:
Старушка Меркель совсем черепушкой поехала после того как её бросил муж.
=======================================================================
Ваш царь батюшка давно этим страдает - после того Как его Кинула царица,

otets_zvezdonyi_ 10 апреля 2018 | 16:00

vezdehod: дык его, царька плешивого, уже поди не одна царица кинула... чахнет один над златом, как Кощей бессмертный...

noxepy666 10 апреля 2018 | 15:35

Кстаи, чо там у хохлов?

На западе Франции произошли стычки между митингующими и полицией. Правоохранители использовали слезоточивый газ на участке Нотр-Дам-де-Ланде. Об этом пишет BBC.

Стычки произошли в лесистой местности, где сотни активистов начали акции протеста против строительства нового аэропорта.

Полиция использовала слезоточивый газ против митингующих, которые строили временные баррикады и начали их поджигать. Также протестующие бросали камни в правоохранителей.

Также полиция заблокировала близлежащие дороги, чтобы окружить активистов.

О количестве пострадавших при стычках не сообщается. Известно, что один правоохранитель получил травму глаз. На место акций было направлено около 2,5 тыс. полицейских.

Отмечено, что о строительстве аэропорта было объявлено еще в январе. Власти рассчитывают, что это улучшит экономику региона.

Противники утверждают, что это слишком дорого и экологически опасно.

nikitin43 10 апреля 2018 | 15:36

вован заявив что ликвидировав всё ХО сирии как обычно соврал и деньги стырил.

max3446 10 апреля 2018 | 15:41

при этом кроме этой общей фразы ни одного доказательства перечислено старушкой не было

sim 10 апреля 2018 | 15:47

Новое погоняло у альфы - Вова Химический.
До Гааги бы дожил!!

lion64___3 10 апреля 2018 | 15:48

"Доказательства применения химического оружия в Сирии являются «ясными и четкими»"
В качестве доказательства свидомые у Кыиве провели обыск в квартире де-путанки и хироини, изъяли там сало и пыво, а затем послали изъятое (в размере половины) мелкобританцам.

max3446 10 апреля 2018 | 15:50

Минздрав Украины, за последнее время отметившийся целым рядом скандальных инициатив, предложил украинским врачам обучаться и повышать квалификацию путём просмотров американских сериалов на околомедицинскую тематику.

«Большинство медиков скептически воспринимают сериалы и фильмы о врачах. В то же время просмотр сериалов может быть не просто приятным занятием, а и полезным форматом обучения», — говорится в сообщении, размещенном на официальной странице ведомства в одной из соцсетей.

Украинские медицинские чиновники всерьёз считают, что стоит отметить использование героями сериалов «медицинской терминологии», обратить внимание на их «диалоги с пациентами и тому подобное».

В качестве учебного пособия украинским врачам рекомендуется использовать такие сериалы, как «Доктор Хаус», «Анатомия страсти», «Скорая помощь», «Клиника» и «Части тела».

Страна 404 (некогда Украина), пробила очередное дно

dr_alfalcon 10 апреля 2018 | 16:10

max3446: Но при этом смертность в Украине ниже ,чем в рашке-говняшке(цитата). Как так? Может быть потому что твои фейки не имеют ничего общего с реальностью? Может быть в этом причина?

Россия вышла на первое место в Европе по ранней мужской смертности обогнав в этом даже Украину. Страну где идет война против российско-фашистских оккупантов ,что отнюдь не улучшает статистику;)

Хотя свою толику внесло и это.
Врачей во Владикавказе, как и в других регионах страны, регулярно отправляют в вынужденные отпуска. Ведь выделяют средств на медицину все меньше и меньше

Вот такая ситуация на территории утратившей признаки государства (рашке-говняшке(цитата))

sagen 10 апреля 2018 | 15:58

Самое простое решение проблемы - убить Асада. Думаю, американцы справятся с этим делом.

noxepy666 10 апреля 2018 | 16:01

sagen: Нет человека - нет проблемы? Сталист, чтоле?

abuvgrobu 10 апреля 2018 | 16:00

Меркель заявила, что доказательства химической атаки в Думе можно считать "очень чёткими и ясными". Хорошо Ну раз так, то теперь можно считать все фотожабы на фрау Меркель абсолютно подлинными фотодокументами.

profi1962 10 апреля 2018 | 16:10

Правильно признать наличие, себя подставить, Путин был гарантом, уничтожения запасов в Сирии.

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