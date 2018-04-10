Выписанная из больницы после отравления Юлия Скрипаль намерена попросить политическое убежище
Выписанная из больницы после отравления Юлия Скрипаль намерена попросить политическое убежище, об этом, как передает «Интерфакс», заявила племянница Сергея Скрипаля Виктория. По ее словам, скоро будет пресс-конференция, на которой Юлия сделает заявление. При этом родственница Скрипалей не знает, в какой именно стране Юлия Скрипаль хочет попросить убежища. Ранее сообщалось, что после выздоровления Скрипали могут изменить имена и переехать в США, чтобы избежать новых попыток покушения на убийство.
Комментарии19
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odobryam_s 10 апреля 2018 | 15:35
Скрипаль воскрес....
vasilevich58 10 апреля 2018 | 15:38
Как политическое убежище?!
Путинские же её хлебом-полони...Ой! -солью обещали встретить!
Даже сестру за ней готовы выслать. устроив за один день на работу в ФСБ с банковским счётом авансом?!
arye_11 10 апреля 2018 | 15:39
vasilevich58:
Ай-йя-яй...
Все титанические усилия Виктории Скрипаль "забрать сестру Юлию на родину", разбиваются о какое-то необъяснимо-непостижимое желание этой сестры быть как можно подальше от этой "родины".
igorkot____1 10 апреля 2018 | 15:46
Бедные портянки с ольгинскими дешевыми шлюхами, ведь так надеялись, что Скрипали копыта отбросят. Ужо ручоки свои потирали, ан нет! Западные технологии и западная медицина победила в очередной раз. Теперь остались со своим вечно пылающим задом! Му-ха-ха..........!
nelibermot17 10 апреля 2018 | 15:46
arye_11: а ты чо, правда сомневался, что специально обученные люди не смогут впарить молоденькой девочке, что это Россия их отравила? (при полном над ней контроле и недопуске никого кроме своих службистов) Ну даешь!
viktorova 10 апреля 2018 | 16:04
nelibermot17: вы очень точно описали то, что происходит в России. Специально обученные люди впаривают по ТВ населению страх перед агрессией запада. При полном над ним контроле и недопуске на ТВ никого кроме своих службистов.
diximania1948 10 апреля 2018 | 16:08
nelibermot17: Специально обученные люди отравили 125 заложников на Дубровке, вот Юлия и решила держаться от них подальше.
splin2 10 апреля 2018 | 15:48
arye_11://намерена попросить политическое убежище//
Это провал Виктории Скрипаль и спец служб РФ.
vsexnezabanite 10 апреля 2018 | 15:52
arye_11: разбиваются о какое-то необъяснимо-непостижимое желание этой сестры быть как можно подальше от этой "родины".
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дааа?!!!!
а кто это сказала?!!!!
ВВС?!
а сама скрипалиха вообще жива?
а если жива была ли отравлена?!!!!!!
vasilevich58 10 апреля 2018 | 15:40
Чо-то от России все как чёрт от ладана шарахаются!
И страны-побратимы из бывшего СЭВа, и республики неблагодарные, и отдельные граждане, какие-то несознательные?!
sergei_70 10 апреля 2018 | 16:03
vasilevich58: Зато Науру и Вануату с нами
nikitin43 10 апреля 2018 | 15:38
odobryam_s: а где же племянница из лубянки , покажите как она плачет ...
olegleon 10 апреля 2018 | 15:41
odobryam_s: а он и не умирал. ну только в заявлениях британских властей. сидел себе спокойно в укромном месте и наблюдал.
komandarm___68 10 апреля 2018 | 15:47
odobryam_s: Воистину Скрипаль! ))
lisitsa1962 10 апреля 2018 | 15:48
odobryam_s: воистину воскрес..
varangian2011 10 апреля 2018 | 15:43
Как же так, во "Время покажет" и в "Пусть говорят" нас убеждали что Скрипалей пытались убить англичане. А теперь, жертвы просят убежища у тех кто пытался их убить? Шейнин, Стриженова, срочно разъясните народу происходящее, Скрипали под гипнозом или что с ними происходит?
ha12raz 10 апреля 2018 | 15:49
Тетку держите, сбежит курва вместе с выданным баблом из фонда сексотов.
sergei_70 10 апреля 2018 | 15:55
Я ни чего не понимаю: англичане ее траванули (сам слышал по телевизору), а она хочет у них остаться?!
abuvgrobu 10 апреля 2018 | 16:03
Сейчас может с Юлией случится то, что с Родченковым. Пластика. Измененная внешность. Кто там разберет они это или подставные лица. Поэтому и родственников не допускают к ней. Даже если их на самом деле уже нет и за них будут выдавать других, то никогда их не выдадут родственникам и тому свидетельства уничтожения животных, чтобы не раскрывать истинную причину.