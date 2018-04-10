Выписанная из больницы после отравления Юлия Скрипаль намерена попросить политическое убежище, об этом, как передает «Интерфакс», заявила племянница Сергея Скрипаля Виктория. По ее словам, скоро будет пресс-конференция, на которой Юлия сделает заявление. При этом родственница Скрипалей не знает, в какой именно стране Юлия Скрипаль хочет попросить убежища. Ранее сообщалось, что после выздоровления Скрипали могут изменить имена и переехать в США, чтобы избежать новых попыток покушения на убийство.