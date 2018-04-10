Подготовлен законопроект о запрете американцам проводить финансовые операции с компаниями, имеющими российский госдол
Законопроект о полном запрете американским гражданам проводить финансовые операции с компаниями, имеющими российский госдолг, подготовили конгрессмены Хоакин Кастро и Майкл Тернер. Документ размещен на сайте конгресса. Новые санкции затронут все крупнейшие российские банки, а также ценные бумаги, выпущенные Центробанком и Минфином России. Если законопроект одобрят, американцы не смогут покупать облигации, выпущенные в том числе Сбербанком, ВТБ и ВЭБ. Они приравниваются в США к суверенному долгу России.
Глава РСПП Александр Шохин назвал этот законопроект «актом настоящей экономической войны», даже более жестким, чем изоляция, которой подвергался СССР во времена «холодной войны». Об этом сообщает агентство ФинМаркет.
Комментарии59
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danko_swinja 10 апреля 2018 | 15:34
Ничего страшного.
danko_swinja 10 апреля 2018 | 15:36
danko_swinja: где наши дежурные коклотролли? С победой из поздравить? Объявляю праздник на диване! Всем коломрасям 3 дня скакать!!!
putinku 10 апреля 2018 | 15:39
Молодец наш гениальный вождь...положил нас снова на пузо с колен, так надежнее и менее сексуально)
danko_swinja 10 апреля 2018 | 15:40
putinku: ты смотри за воротник не заложи или через плечо.
danko_swinja 10 апреля 2018 | 15:42
putinku: Петя Порашенко и ангела менкель должны бухарские отметить. Свершилось. Даже тролль юморной стирается не на шутку!
dataan 10 апреля 2018 | 15:53
законопроект о запрете американцам проводить финансовые операции с компаниями, имеющими российский госдол
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!!!!!!!!!!!+++++
rktq 10 апреля 2018 | 15:57
dataan: Каклы, дурачье Вы то чего радуетесь... Пиндосы курдов предали и вас предадут..
Бегом в Лемберг пока не поздно,. вам резервацию оставим.
diximania1948 10 апреля 2018 | 16:05
rktq: Мания преследования, везде хохлы мерещатся, по тебе ползают, под кроватью прячутся!
ukrdon 10 апреля 2018 | 16:06
rktq: курдов предали в 20-х годах коммунисты России.
dr_alfalcon 10 апреля 2018 | 16:14
dataan: Как тебе тот факт, что тебя за хохла приняли? Неужели мания преследования присуща всем вашим ватопитекам? ;) Ха-ха-ха
vasilevich58 10 апреля 2018 | 15:42
Россия в огне... Ой! В ГОВНЕ!!!
dataan 10 апреля 2018 | 15:55
vasilevich58: Пиндосня в понocе. Бу-га-га-га-га :))))))))))
gordy 10 апреля 2018 | 15:56
"Подготовлен законопроект о запрете американцам проводить финансовые операции с компаниями, имеющими российский госдол"
На этом месте диктор задохнулся слезами?
haldey 10 апреля 2018 | 16:06
Надо и нам все американские ценные бумаги сливать, и деньги в Россию))) Ответим симметрично)))
relocated 10 апреля 2018 | 16:10
haldey: Так отвечай. У тебя американские ценные бумаги есть?
tvitov66 10 апреля 2018 | 15:41
putinku: сразу видно как пиндосы испугались нашей длинной ракеты и толстой торпеды ... теперь наша очередь
dedmoroz 10 апреля 2018 | 15:45
tvitov66: Ага. Димон обещал. Предполагаю,что ручки на дверях посольства дерьмом вымажет.
tvitov66 10 апреля 2018 | 16:05
dedmoroz: эти нелюди в прошлый раз запретили будущее сиротам, так что в этот раз они опять отыграются на самых беспомощных в самой извращенной форме - за этим сволочами не заржавеет
merelymy 10 апреля 2018 | 15:56
Очередь хорошо после пургена.
gruz 10 апреля 2018 | 15:48
putinku: А всё гениальное просто.
Рупь упал(меньше холопам можно платить).
Нефть подпрыгнула(больше с оных за бензин можно брать),
Дерипасок, как нац. производителей, надобно поддержать из бужета(подоходный до 25%, пенсии с 80 лет, акцизы на фсё поднять).
Опять-таки все на защиту отечества - какой-нить военный налог.
Короче они все в шоколаде, а нам пару-тройку дырочек в ремне сверлить, а то зажрались, понимаешь.
serg2010 10 апреля 2018 | 16:07
gruz: Давно пора с 70 размера хотя бы до 64 опуститься.
gruz 10 апреля 2018 | 16:13
serg2010: Ну если учесть, что ещё "ольгинским" надо новые клавы прикупить(а то уже до дыр протёрли предыдущий десяток), то глядишь и до 48 доберёмся.
Только вот не знаю - до 48 размера или сразу вес до 48 кг опустим.
honduras_on_kolima 10 апреля 2018 | 15:50
danko_swinja: // Ничего страшного. //
Да, Свинья, ничего страшного, но почему-то понимающие сабж на этой новости саркастически улыбаются.
Потому как это означает конец кэрри-трейду им. Набиулиной.
То есть обрубится фишка, которая позволяла держать на плаву ваш родной фубль.
Так что скоро твои 11-80 за выхлоп будут реально стоить 7-80, если не 5-80.
Чтобы тебе ещё было понятней - боярка подорожает.
kindman_a 10 апреля 2018 | 15:39
"...имеющими российский госдол..."
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США уже ввели санкции против буквы "Г", а, Джамшут?
diximania1948 10 апреля 2018 | 16:03
danko_swinja: Как тебя колбасит, госдолг имеешь!Встань на чеетвереньки, если скакать не любишь.
varangian2011 10 апреля 2018 | 15:39
danko_swinja: Санкции России только на пользу, правда ведь, Владимир Владимирович?
snamor 10 апреля 2018 | 15:50
varangian2011: России санкции только на пользу, да. Крепче будем.
snamor 10 апреля 2018 | 15:53
snamor: tvitov66: Но эта новость, если примут такой законопроект, похожа на войну.
snamor 10 апреля 2018 | 15:58
snamor: Американцы поднимая ставки заигрались совсем. Смогут ли потом на попятную пойти? Ракеты если запустить, потом не остановишь.
efilika 10 апреля 2018 | 16:04
snamor:при крепче поглядывай на свой доход и расход.
snamor 10 апреля 2018 | 16:11
efilika: Почему свой?
evgolius7 10 апреля 2018 | 15:34
Глава РСПП Александр Шохин назвал этот законопроект «актом настоящей экономической войны», даже более жестким, чем изоляция, которой подвергался СССР во времена «холодной войны».
А ведь Путин ещё не инаугуировался...тьфу..не сел на трон.
6 лет решил править?
Вряд ли получится....
На 1 января 1990 г. у СССР было в строю 63900 танков - больше, чем у всех стран мира вместе взятых.
1 января 1992 года СССР на карте мира уже не было.
vezdehod 10 апреля 2018 | 15:37
Это надо же...Целая "Экономическая война" - даже не предупредив Россию.
nikitin43 10 апреля 2018 | 15:44
vezdehod: можно и проще - дадут по соплям вовану-опсирийскому , ну и народишку прилетит , о этом нать было думать народишку ранее .
danko_swinja 10 апреля 2018 | 15:38
evgolius7: хватит писать много. Задолбал всех как твой внебрачный выродок котингер. Унизь фонтан. Не копируй галиматью 150 раз. Иди в цирк поскачи. У тебя внешность подходит. Танкетка ты наша. 6300009000.
mikhail_spb_ 10 апреля 2018 | 15:35
Запад наносит всё новые и новые удары в израненную спину нацлидера.
А народонаселение не в силах даже прикрыть его.
kp6ic 10 апреля 2018 | 15:36
mikhail_spb_:
почему не в силах?
tvitov66 10 апреля 2018 | 15:43
kp6ic: так чо вы не прикрываете? ЧВК Вагнер ждет именно ВАС!
varangian2011 10 апреля 2018 | 15:35
Та шо ж это такое творится... ? Где наша обещанная стабильность?? Где наш, забившийся под лавку Гарант ?
sab171 10 апреля 2018 | 15:47
varangian2011: гарант после каждой неприятности два дня в ступоре а письков как обычно прикроет, ляпнет какую-нибудь чушь, цирк и кони.
sergirusso 10 апреля 2018 | 15:36
Обама - чмо, Трамп - молодец! Вот теперь пусть Плешивый покажет, какой он на самом деле "эффективный менеджер"...
aurelius_augustinus 10 апреля 2018 | 15:36
Дальше такие новости можно не писать. Процесс стал на рельсы и верно идёт своим путём. Развязка сюжета - это дело времени.
nikolaysatin 10 апреля 2018 | 15:36
Скоро Селигер станет морем: посолонеет от слёз обиженных.
aydu64 10 апреля 2018 | 15:37
маи искандеры смиются, а быдло?
olegleon 10 апреля 2018 | 15:38
"Если законопроект одобрят, американцы не смогут покупать облигации, выпущенные в том числе Сбербанком, ВТБ"
т.е. сейчас они их активно скупают?
punyoshohlai 10 апреля 2018 | 15:59
olegleon:
Ты невнимательно читаешь.
Американцам нельзя работать со ВСЕМИ компаниями, у которых есть долговые бумаги российских резидентов.
То есть ВСЕ компании в мире, работающие с США, сейчас скинут эти бумаги на рынок по грошовой цене.
klasmi 10 апреля 2018 | 15:39
Это надо было делать ещё в 2014 году.
demokrat62 10 апреля 2018 | 15:41
Еще один поджопник экономике России: "Министерство финансов США обязало американских инвесторов до 7 мая избавиться от акций и других ценных бумаг трех из 12 российских компаний, в отношении которых в пятницу были введены санкции. До 5 июня американцы должны аннулировать все контракты, заключенные со всеми 12 компаниями". Конкретно, группы En+, "Группы ГАЗ" и Объединенной компании "Русал".
Питун,вешайся
kokapu 10 апреля 2018 | 15:45
Наш мастер многоходовочек, похоже, даже на один ход вперёд думать не умеет.
zabral 10 апреля 2018 | 15:49
Чем дальше в лес ,тем больше ядовитых грибов.
dedctolet 10 апреля 2018 | 15:49
Чей же Трамп?что он себе позволяет?
fikus74 10 апреля 2018 | 15:56
давай медведев, - пук-пук!
mifodiy 10 апреля 2018 | 16:01
Попугают - попугают , и образумятся . У них тоже не без потерь .
ulagai 10 апреля 2018 | 16:05
Сегодня лезут ельцынские зомби из-зо всех щелей с прогнозами и оценками.
yuriyp 10 апреля 2018 | 16:07
Чегой-то хреновые предчувствия. Скорее бы вечер с соловьевым, уж он успокоит и разъяснит...
perestarok 10 апреля 2018 | 16:09
"имеющими российский госдол"
Что такое госдеп мы знаем, а что такое госдол?
ruzke_reptiloid 10 апреля 2018 | 16:13
США красавчики.
Россияне, не волнуйтесь, это рикак не скажется на вашей жизни, выпейте боярышника лучше и осмотрите телек.
keep_moving 10 апреля 2018 | 16:15
Вечер перестает быть томным.(с)
ka_mate 10 апреля 2018 | 16:15
"Глава РСПП Александр Шохин назвал этот законопроект «актом настоящей экономической войны», даже более жестким, чем изоляция, которой подвергался СССР во времена «холодной войны»"
Нет!!!
это признак большой любви!