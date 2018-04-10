"Подготовлен законопроект о запрете американцам проводить финансовые операции с компаниями, имеющими российский госдол"

Законопроект о полном запрете американским гражданам проводить финансовые операции с компаниями, имеющими российский госдолг, подготовили конгрессмены Хоакин Кастро и Майкл Тернер. Документ размещен на сайте конгресса. Новые санкции затронут все крупнейшие российские банки, а также ценные бумаги, выпущенные Центробанком и Минфином России. Если законопроект одобрят, американцы не смогут покупать облигации, выпущенные в том числе Сбербанком, ВТБ и ВЭБ. Они приравниваются в США к суверенному долгу России.

Глава РСПП Александр Шохин назвал этот законопроект «актом настоящей экономической войны», даже более жестким, чем изоляция, которой подвергался СССР во времена «холодной войны». Об этом сообщает агентство ФинМаркет.