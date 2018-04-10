Яшина исключили из районной призывной комиссии из-за неисполнения им соответствующих обязанностей – военком Брагинец
Главу муниципального округа Красносельский в Москве Илью Яшина исключили из состава районной призывной комиссии из-за неисполнения им соответствующих обязанностей. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» военный комиссар Красносельского района Игорь Брагинец.
«9 января на имя Яшина как главы органа местного самоуправления в Москве было направлено официальное письмо для согласования и представления предложений по составу призывной комиссии района «Красносельский» на весенний призыв 2018 года. Ответа от Яшина не поступило», — рассказал военком.
Как отметил Брагинец, именно поэтому им пришлось возложить обязанности Яшина на другого депутата. «Речь идет о Михаиле Бирюкове (бывшем следователе прокуратуры – «ЭМ»), который вместо него ходил на заседания комиссии осенью 2017 года. Он знает всю номенклатуру и требования законов и приказов», — уточнил военком.
При этом он согласился с тем, что по закону председателем призывной комиссии района является руководитель органа местного самоуправления, в данном случае глава муниципального административного органа, или его заместитель. Брагинец подчеркнул, что не знает, какую должность занимает Бирюков, однако фактически именно он все это время исполнял обязанности Яшина, который с момента избрания посетил только три заседания из пятнадцати.
Вместе с тем Брагинец подчеркнул, что «теоретически Яшин все еще может возглавить районную призывную комиссию, если представит свои предложения о ее новом составе, в том числе, ответит на поступившее ему письмо».
Комментарии5
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juche 10 апреля 2018 | 15:23
В Сирию не поехал или Донбасс?
ha12raz 10 апреля 2018 | 15:28
Следователь лучше знает, кого набрать на службу ворам.......лучше его только вертухай.
zapadnay 10 апреля 2018 | 15:29
А не поторопился ли этот Брагинец?
zolingen 10 апреля 2018 | 15:49
Да, трындеть научились, а как до работы доходит, полный ноль.
neitral_n 10 апреля 2018 | 16:14
Ну не ответил Яшин на письмо, и что? Что в этом случае закон предписывает? Назначать председателем комиссии человека, посещавшего заседания? Вот и поступай, т.Брагинец, согласно закону, а не согласно витающим сверху установкам! Натворит бед Яшин из-за своей неосведомленности - тогда и спрос с него будет! А по-человечески-то взял, да и попенял бы ему при случае - мол, керосином дело весной за пахнуть может - если уж действительно за дело болел! Настоящие с.ки, эта номенклатурная шваль! Из-за своих интриг готовы и обороноспособность страны подрывать, и новобранцев подставлять!