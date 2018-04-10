Яшина исключили из районной призывной комиссии из-за неисполнения им соответствующих обязанностей – военком Брагинец

Главу муниципального округа Красносельский в Москве Илью Яшина исключили из состава районной призывной комиссии из-за неисполнения им соответствующих обязанностей. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» военный комиссар Красносельского района Игорь Брагинец.

«9 января на имя Яшина как главы органа местного самоуправления в Москве было направлено официальное письмо для согласования и представления предложений по составу призывной комиссии района «Красносельский» на весенний призыв 2018 года. Ответа от Яшина не поступило», — рассказал военком.



Как отметил Брагинец, именно поэтому им пришлось возложить обязанности Яшина на другого депутата. «Речь идет о Михаиле Бирюкове (бывшем следователе прокуратуры – «ЭМ»), который вместо него ходил на заседания комиссии осенью 2017 года. Он знает всю номенклатуру и требования законов и приказов», — уточнил военком.

При этом он согласился с тем, что по закону председателем призывной комиссии района является руководитель органа местного самоуправления, в данном случае глава муниципального административного органа, или его заместитель. Брагинец подчеркнул, что не знает, какую должность занимает Бирюков, однако фактически именно он все это время исполнял обязанности Яшина, который с момента избрания посетил только три заседания из пятнадцати.

Вместе с тем Брагинец подчеркнул, что «теоретически Яшин все еще может возглавить районную призывную комиссию, если представит свои предложения о ее новом составе, в том числе, ответит на поступившее ему письмо».