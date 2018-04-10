Z Архив новостей новости
5 37 6 5245
15:14, 10 апреля 2018

В США подготовили законопроект, запрещающий проводить финансовые операции с компаниями, имеющими российский госдолг

Законопроект о полном запрете американским гражданам проводить финансовые операции с компаниями, имеющими российский госдолг, подготовили конгрессмены Хоакин Кастро и Майкл Тернер. Документ размещен на сайте конгресса. Новые санкции затронут все крупнейшие российские банки, а также ценные бумаги, выпущенные Центробанком и Минфином России. Если законопроект одобрят, американцы не смогут покупать облигации, выпущенные в том числе Сбербанком, ВТБ и ВЭБ. Они приравниваются в США к суверенному долгу России.

Глава РСПП Александр Шохин назвал этот законопроект «актом настоящей экономической войны», даже более жестким, чем изоляция, которой подвергался СССР во времена «холодной войны». Об этом сообщает агентство ФинМаркет.

Комментарии

37

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

ostapbey 10 апреля 2018 | 15:20

Большое дело водолазы спокойно делают в воде..
Сколько можно в мутной воде золотую рыбку искать?

danko_swinja 10 апреля 2018 | 15:21

Ничего выстоим. США задохнуться. А коклотролли сдохнут.

demokrat62 10 апреля 2018 | 15:24

danko_swinja: свинья запутинская,ваша то кодла может и выстоитина ворованных бабках,а как русский народ ?? Иди на х *й пока не поздно.

danko_swinja 10 апреля 2018 | 15:26

demokrat62: стреляйся быдлявая кокломрась растрепанная!

demokrat62 10 апреля 2018 | 15:30

danko_swinja: Иди на х*й второй раз

georg100 10 апреля 2018 | 15:30

Мдя, Шохин похоже прав, экономике РФ наступает полный пи..ц. С зарплаты надо прикупить пару долларов.

kompricikos 10 апреля 2018 | 15:45

georg100: вчера был только черный понедельник, а что будет в пятницу, 13? скучно ,девушки ,как говорил один персонаж....

vezdehod 10 апреля 2018 | 15:45

Дело ШВАХ...Подумал Штирлиц и начал намыливать задницу.

evgolius7 10 апреля 2018 | 15:24

Глава РСПП Александр Шохин назвал этот законопроект «актом настоящей экономической войны», даже более жестким, чем изоляция, которой подвергался СССР во времена «холодной войны».

А ведь Путин ещё не инаугуировался...тьфу..не сел на трон.
6 лет решил править?
Вряд ли получится....
На 1 января 1990 г. у СССР было в строю 63900 танков - больше, чем у всех стран мира вместе взятых.
1 января 1992 года СССР на карте мира уже не было.

danko_swinja 10 апреля 2018 | 15:28

evgolius7: хоклотролль рисованный пиши поменьше. Сотрешься. Не копируй быдлятину котингера с цифрами. Тебе только клоуном на арене коло церка выступать, штаны спускать.

tvitov66 10 апреля 2018 | 15:34

Видать не зря наш нацЛидер им такую толстую торпеду показал - СРАБОТАЛО

nikitin43 10 апреля 2018 | 15:31

evgolius7: для развала расеи тоже не нужна война , у путена ооочень много обязательств и в россии и вне её которые ему станет невозможно выполнять.

ostapbey 10 апреля 2018 | 15:25

danko_swinja: а тебя жидобандеровцы учили Ь употреблять путем втыкания?
Или на гилляке даже??

dorin1987 10 апреля 2018 | 15:29

____: /Ничего выстоим./ - Пенсионеры РФ и ваши дети будут рады оплатить все встречные действия царька РФ.

tvitov66 10 апреля 2018 | 15:37

dorin1987: впереди всё лето можно будет лебедой, одуванчиками и щавелем кормится и на зиму грибами желудями и шишками запастись

zapadnay 10 апреля 2018 | 15:24

Вона оно, как все завертелось..

arye_11 10 апреля 2018 | 15:24

zapadnay:
Это война, настоящая война.
Еще не горячая, но уже явно не холодная.
Америка перестала церемонится с кремлевскими бандитами.
Время политеса и дипломатической обходительности прошло.
По мордам их, по мордам. Пусть знают свое настоящее место, подзаборники.

zapadnay 10 апреля 2018 | 15:26

Облом по всему периметру: везде и сразу.

evgolius7 10 апреля 2018 | 15:20

"Нужно требовать от Трампа введение санкций против российских пенсионеров, чтобы государство наконец оказало поддержку и им тоже"
(с)

ostapbey 10 апреля 2018 | 15:23

evgolius7: поддержку то оно конечно нужно, но занимать эту поддержку у кого?
У ЛНР и ДНР..
Или Крым подсобит..
А если у Китая, то Китай берет натурой по Урал.
Даже..

dvdd 10 апреля 2018 | 15:29

ostapbey: займите у али-гархов. Или религия не позволяет?

demokrat62 10 апреля 2018 | 15:21

Очередной поджопник экономике России .Вован,пока не поздно,убегай на острова,иначе стране песец полный.Сегодня вы угробили алюминиевую отрасль России,а завтра вся экономика в нокауте будет.

kottigr1 10 апреля 2018 | 15:22

demokrat62: Путин будет отважно сражаться с проклятыми пиндосами до последнего россиянина .. !

anti_zombitv 10 апреля 2018 | 15:22

Глава РСПП Александр Шохин назвал этот законопроект «актом настоящей экономической войны», даже более жестким, чем изоляция, которой подвергался СССР во времена «холодной войны».////

о как запели хором духовно-скрепные любители ботоксного царька ))) правильно их барин бьет - по сусалам, по сосалам )

viktorova 10 апреля 2018 | 15:25

Вот это круто. Думаю в течение двух месяцев будет пятый и последний (настоящий) вывод войск из Сирии.
И в Донбасе все прекратится очень скоро.

cukker 10 апреля 2018 | 15:27

надо во первых вмешаться в выборы американских конгрессменов, предупредив американцев, что б не выбирали таких тварей. может ли Америка заблокировать седьмую чеасть суши-Россию? обделаются в свои сенаторские штанишки. за Сенат пора браться по серьезному

ostapbey 10 апреля 2018 | 15:31

cukker: а что общего междуAudi, BMW, Mini, Mazda, Volvo, Toyota, Lexus, Mercedes-Benz, Smart, Land Rover, Jaguar, Skoda, Nissan, Datsun, Infiniti, Cadillac, Chevrolet, Ravon, Subaru, Suzuki, Chery, Peugeot, Citroёn, Porsche, Honda, Geely, Changan, SsangYong, Hawtai, Haima. ?????
Это те компании которые отказались на одном поле в Москве нужду справлять.
На автосалоне даже..

shmuel63 10 апреля 2018 | 15:36

cukker: . "...может ли Америка заблокировать седьмую чеасть суши-Россию?" - может. Один росчерк пера в прошлую пятницуБ и на всей этой суше - от Калининграда до Курил - падает валюта, биржи и резервы.

nns33 10 апреля 2018 | 16:00

cukker: надо во первых вмешаться в выборы американских конгрессменов ======= лучше не надо! Вы уже выбрали Трампа ,о чём сильно пожалели. Помним сколько было радости : аплодисменты стоя,шампанское,американский флаг...

ivar1964 10 апреля 2018 | 15:30

//Глава РСПП Александр Шохин назвал этот законопроект «актом настоящей экономической войны»//

И если для ведения настоящей "горячей" войны у РФ есть ядерное оружие, то в экономической войне у России не то, что ядерного оружия нет, но даже аркебузы. Дубиной будет воевать Россия! Дубиной, которая не способна дотянуться до противника.

cukker 10 апреля 2018 | 15:32

ivar1964: свино дурень . бредишь как обчычно. в экономике не нужны дубины, в России есть абсолютно все внутренние ресурсы. а у тебя , только поросенок на убой

ostapbey 10 апреля 2018 | 15:46

cukker: кому будешь продавать внутренние ресурсы??
Хоть нефть а хоть и газ??
Хи.хи.хи
Даже..

kp6ic 10 апреля 2018 | 15:31

допрыгались. наивность путина и его клики просто поражает.

tridrikh 10 апреля 2018 | 15:31

дичающую россию изолируют...

ostapbey 10 апреля 2018 | 15:33

tridrikh: а ведь и Горный последние рубли меняет чтоб хоть раз еще в Эмираты слетать.
Последний раз!!!
Даже..

(комментарий скрыт)

pabolo 10 апреля 2018 | 15:57

карлик в шоке.

alena01 10 апреля 2018 | 16:05

Удалось таки шибздиковатому гопнику вывести из себя соседа-амбала...
Зато теперь будут красивые золотые зубки...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 6 апреля Поздравить…

5 434 6 6302 06.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 4 апреля Поздравить…

5 437 6 7611 04.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Новости

США готовятся нанести удар по Сирии К сирийскому побережью выдвигается американский ракетный эсминец…

5 119 6 8113
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Очередная «химия» с российским «привкусом» Обсуждений с фактами в руках и независимых исследований Вашингтон боится как огня. Ему гораздо удобнее опираться на профессиональных поставщиков фейковых фактов

5 105 6 8561 08.04
Kсша, рф, сирия, политика, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2912474

5 115 6 10565 06.04
#слушать 01:45:48 8читать ;смотреть $скачать 24.2 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Анна Розэ журналист «Эха Москвы» в Берлине

Мюнстер: больной, одинокий, убийца В субботний солнечный теплый день в историческом центре уютного университетского городка Мюнстер психически тяжело больной 48-летний мужчина на своем автофургоне марки «Фольксваген Калифорния» наехал на группу сидящих в кафе людей…

5 126 6 11915 09.04
Kполитика, общество, германия, мнения
Блоги

Наталья Фролова корреспондент «Эха Москвы» в Литве

Не мучайтесь! Говорите по-русски В Литве, где русских всегда было меньшинство, никогда не стоял русский вопрос – здесь боролись с Советами…

5 116 6 11257 09.04
Kотношения, литва, грузия, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Американцы «и меня посчитали» Американцы считают меня должностным лицом Правительства Российской Федерации. Это раз. Что и указывают в качестве единственного (!) основания для внесения в список. Это два. Клоунада. Другого слова у меня для них нет…

5 309 6 30789 07.04
Kсанкции, сша, рф, мнения
Блоги

+ Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Запись выступления Никки Хейли в Университете Дьюка в Северной Каролине опубликована на канале учебного заведения…

5 138 6 14443 06.04
8читать ;смотреть
Kрф, сша, политика, видео, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Отвязать застройщиков зачастую криминальных, от мэрии, освободить мэрию от полного доминирования застройщиков – вот важнейшая политическая задача, которая стоит, я считаю, перед руководством нашей страны…

5 101 6 11057 04.04
#слушать 35:13 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kобщество, видео, политика, сетевизор, передачи
Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Кирилл Мартынов: Почему забота о человеческой жизни не приоритет для власти? Нам кажется, что мы работаем на государство и платим ему налоги, но в действительности политиэкономическая функция российских граждан сводится к потреблению товаров и услуг на внутреннем рынке…

5 95 6 10840 05.04
Kполитика, общество, безопасность, государство, экономика, мнения
Блоги

+ Вашингтон рассматривает возможность международного военного ответа на химическую атаку в сирийской Думе Вашингтон рассматривает возможность международного военного ответа на химическую атаку в сирийской Думе В Нью-Йорке состоялось заседание Совета Безопасности ООН по угрозе международному миру и безопасности…

5 283 6 32714 07:59
8читать ;смотреть
Kсирия, рф, конфликты, оружие, политика, оон, видео, события
Новости

США ответят на химическую атаку в Сирии вне зависимости от решения Совета безопасности ООН Об этом заявила американский постпред Никки Хейли…

5 51 6 5977
Блоги

Генпрокуратура: Березовский был больше всех заинтересован в убийстве Литвиненко Ведомство публикует копии документов по делу о расследовании смерти бывшего офицера ФСБ…

5 99 6 12110 09.04
Kрф, расследования, документы, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Неучи Теперь оказывается не Путин, а российские учёные отравили Скрипалей? Но даже не в этой очередной «оговорке» дело. Дело в тотальной безграмотности выдающих себя за образованных людей британских дипломатов…

5 297 6 36136 06.04
Kобщество, дипломатия, великобритания, рф, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Британские неучёные Министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс: «Мы знаем, что Россия рассматривает бывших разведчиков как кандидатов на уничтожение»...

5 219 6 27427 05.04
Kвеликобритания, рф, политика, конфликты, мнения

Популярное за неделю

Новости

Оснащённый ракетами «Томагавк» американский эсминец приблизился к порту Тартус в Сирии Он находится примерно в 100 километрах от места, где расположена российская военно-морская база…

5 65 6 44378
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Ничего в ближайшее время не изменится, и трясина этой дикости будет засасывать медленно, но верно. Но сейчас к этой трясине добавилось пикантное обстоятельство: появилось много знамений, сильных и страшных…

5 120 6 187726 04.04
#слушать 48:46 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Вы поддерживаете перемещение Амана Тулеева на пост спикера областного парламента?
5 70 6 20560 06.04
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

Команда 2000: что стало с людьми, которые привели Путина к власти По этой фотографии можно не только понять, кто привел Путина к первой победе 18 лет назад, но и посмотреть, с кем ему с самого начала было «комфортно работать»...

5 154 6 317079 04.04
Kпутин, власть, политика, рф, мнения
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Дерипаска – такая подопытная свинка, на которой, видимо, отрабатывается некий совершенно новый механизм действий…

5 166 6 177940 07.04
#слушать 46:56 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6875959
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3397727

Сегодня в эфире