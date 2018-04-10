В США подготовили законопроект, запрещающий проводить финансовые операции с компаниями, имеющими российский госдолг
Законопроект о полном запрете американским гражданам проводить финансовые операции с компаниями, имеющими российский госдолг, подготовили конгрессмены Хоакин Кастро и Майкл Тернер. Документ размещен на сайте конгресса. Новые санкции затронут все крупнейшие российские банки, а также ценные бумаги, выпущенные Центробанком и Минфином России. Если законопроект одобрят, американцы не смогут покупать облигации, выпущенные в том числе Сбербанком, ВТБ и ВЭБ. Они приравниваются в США к суверенному долгу России.
Глава РСПП Александр Шохин назвал этот законопроект «актом настоящей экономической войны», даже более жестким, чем изоляция, которой подвергался СССР во времена «холодной войны». Об этом сообщает агентство ФинМаркет.
Комментарии37
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ostapbey 10 апреля 2018 | 15:20
Большое дело водолазы спокойно делают в воде..
Сколько можно в мутной воде золотую рыбку искать?
danko_swinja 10 апреля 2018 | 15:21
Ничего выстоим. США задохнуться. А коклотролли сдохнут.
demokrat62 10 апреля 2018 | 15:24
danko_swinja: свинья запутинская,ваша то кодла может и выстоитина ворованных бабках,а как русский народ ?? Иди на х *й пока не поздно.
danko_swinja 10 апреля 2018 | 15:26
demokrat62: стреляйся быдлявая кокломрась растрепанная!
demokrat62 10 апреля 2018 | 15:30
danko_swinja: Иди на х*й второй раз
georg100 10 апреля 2018 | 15:30
Мдя, Шохин похоже прав, экономике РФ наступает полный пи..ц. С зарплаты надо прикупить пару долларов.
kompricikos 10 апреля 2018 | 15:45
georg100: вчера был только черный понедельник, а что будет в пятницу, 13? скучно ,девушки ,как говорил один персонаж....
vezdehod 10 апреля 2018 | 15:45
Дело ШВАХ...Подумал Штирлиц и начал намыливать задницу.
evgolius7 10 апреля 2018 | 15:24
Глава РСПП Александр Шохин назвал этот законопроект «актом настоящей экономической войны», даже более жестким, чем изоляция, которой подвергался СССР во времена «холодной войны».
А ведь Путин ещё не инаугуировался...тьфу..не сел на трон.
6 лет решил править?
Вряд ли получится....
На 1 января 1990 г. у СССР было в строю 63900 танков - больше, чем у всех стран мира вместе взятых.
1 января 1992 года СССР на карте мира уже не было.
danko_swinja 10 апреля 2018 | 15:28
evgolius7: хоклотролль рисованный пиши поменьше. Сотрешься. Не копируй быдлятину котингера с цифрами. Тебе только клоуном на арене коло церка выступать, штаны спускать.
tvitov66 10 апреля 2018 | 15:34
Видать не зря наш нацЛидер им такую толстую торпеду показал - СРАБОТАЛО
nikitin43 10 апреля 2018 | 15:31
evgolius7: для развала расеи тоже не нужна война , у путена ооочень много обязательств и в россии и вне её которые ему станет невозможно выполнять.
ostapbey 10 апреля 2018 | 15:25
danko_swinja: а тебя жидобандеровцы учили Ь употреблять путем втыкания?
Или на гилляке даже??
dorin1987 10 апреля 2018 | 15:29
____: /Ничего выстоим./ - Пенсионеры РФ и ваши дети будут рады оплатить все встречные действия царька РФ.
tvitov66 10 апреля 2018 | 15:37
dorin1987: впереди всё лето можно будет лебедой, одуванчиками и щавелем кормится и на зиму грибами желудями и шишками запастись
zapadnay 10 апреля 2018 | 15:24
Вона оно, как все завертелось..
arye_11 10 апреля 2018 | 15:24
zapadnay:
Это война, настоящая война.
Еще не горячая, но уже явно не холодная.
Америка перестала церемонится с кремлевскими бандитами.
Время политеса и дипломатической обходительности прошло.
По мордам их, по мордам. Пусть знают свое настоящее место, подзаборники.
zapadnay 10 апреля 2018 | 15:26
Облом по всему периметру: везде и сразу.
evgolius7 10 апреля 2018 | 15:20
"Нужно требовать от Трампа введение санкций против российских пенсионеров, чтобы государство наконец оказало поддержку и им тоже"
(с)
ostapbey 10 апреля 2018 | 15:23
evgolius7: поддержку то оно конечно нужно, но занимать эту поддержку у кого?
У ЛНР и ДНР..
Или Крым подсобит..
А если у Китая, то Китай берет натурой по Урал.
Даже..
dvdd 10 апреля 2018 | 15:29
ostapbey: займите у али-гархов. Или религия не позволяет?
demokrat62 10 апреля 2018 | 15:21
Очередной поджопник экономике России .Вован,пока не поздно,убегай на острова,иначе стране песец полный.Сегодня вы угробили алюминиевую отрасль России,а завтра вся экономика в нокауте будет.
kottigr1 10 апреля 2018 | 15:22
demokrat62: Путин будет отважно сражаться с проклятыми пиндосами до последнего россиянина .. !
anti_zombitv 10 апреля 2018 | 15:22
Глава РСПП Александр Шохин назвал этот законопроект «актом настоящей экономической войны», даже более жестким, чем изоляция, которой подвергался СССР во времена «холодной войны».////
о как запели хором духовно-скрепные любители ботоксного царька ))) правильно их барин бьет - по сусалам, по сосалам )
viktorova 10 апреля 2018 | 15:25
Вот это круто. Думаю в течение двух месяцев будет пятый и последний (настоящий) вывод войск из Сирии.
И в Донбасе все прекратится очень скоро.
cukker 10 апреля 2018 | 15:27
надо во первых вмешаться в выборы американских конгрессменов, предупредив американцев, что б не выбирали таких тварей. может ли Америка заблокировать седьмую чеасть суши-Россию? обделаются в свои сенаторские штанишки. за Сенат пора браться по серьезному
ostapbey 10 апреля 2018 | 15:31
cukker: а что общего междуAudi, BMW, Mini, Mazda, Volvo, Toyota, Lexus, Mercedes-Benz, Smart, Land Rover, Jaguar, Skoda, Nissan, Datsun, Infiniti, Cadillac, Chevrolet, Ravon, Subaru, Suzuki, Chery, Peugeot, Citroёn, Porsche, Honda, Geely, Changan, SsangYong, Hawtai, Haima. ?????
Это те компании которые отказались на одном поле в Москве нужду справлять.
На автосалоне даже..
shmuel63 10 апреля 2018 | 15:36
cukker: . "...может ли Америка заблокировать седьмую чеасть суши-Россию?" - может. Один росчерк пера в прошлую пятницуБ и на всей этой суше - от Калининграда до Курил - падает валюта, биржи и резервы.
nns33 10 апреля 2018 | 16:00
cukker: надо во первых вмешаться в выборы американских конгрессменов ======= лучше не надо! Вы уже выбрали Трампа ,о чём сильно пожалели. Помним сколько было радости : аплодисменты стоя,шампанское,американский флаг...
ivar1964 10 апреля 2018 | 15:30
//Глава РСПП Александр Шохин назвал этот законопроект «актом настоящей экономической войны»//
И если для ведения настоящей "горячей" войны у РФ есть ядерное оружие, то в экономической войне у России не то, что ядерного оружия нет, но даже аркебузы. Дубиной будет воевать Россия! Дубиной, которая не способна дотянуться до противника.
cukker 10 апреля 2018 | 15:32
ivar1964: свино дурень . бредишь как обчычно. в экономике не нужны дубины, в России есть абсолютно все внутренние ресурсы. а у тебя , только поросенок на убой
ostapbey 10 апреля 2018 | 15:46
cukker: кому будешь продавать внутренние ресурсы??
Хоть нефть а хоть и газ??
Хи.хи.хи
Даже..
kp6ic 10 апреля 2018 | 15:31
допрыгались. наивность путина и его клики просто поражает.
tridrikh 10 апреля 2018 | 15:31
дичающую россию изолируют...
ostapbey 10 апреля 2018 | 15:33
tridrikh: а ведь и Горный последние рубли меняет чтоб хоть раз еще в Эмираты слетать.
Последний раз!!!
Даже..
pabolo 10 апреля 2018 | 15:57
карлик в шоке.
alena01 10 апреля 2018 | 16:05
Удалось таки шибздиковатому гопнику вывести из себя соседа-амбала...
Зато теперь будут красивые золотые зубки...