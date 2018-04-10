Система Tax free начала работать в ряде российских городов, где пройдет Чемпионат мира по футболу

Пока она действует в тестовом режиме.

Система возврата налога на добавленную стоимость введена в Москве, Санкт-Петербурге и Красногорске. Распространяется она на иностранцев при вывозе за границу купленных в России товаров. Относится это к гражданам государств, которые не входят в Евразийский экономический союз. Сумма покупки должна составлять не менее 10 тысяч рублей с учетом налога. Закон о введении tax free разработал Минфин по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова. Распространят систему в первую очередь в городах, которые летом принимают Чемпионат мира по футболу. Действовать она будет в крупных торговых центрах: В Москве, это ЦУМ, ГУМ и «Крокус Сити Молл». Если турист сделал покупку в магазине, при выезде он должен заверить чек у таможенной службы. Далее сумму НДС возместят переводом на банковскую карту.

По всей России система Tax free должна начать работу к концу года.