Система Tax free начала работать в ряде российских городов, где пройдет Чемпионат мира по футболу
Пока она действует в тестовом режиме.
Система возврата налога на добавленную стоимость введена в Москве, Санкт-Петербурге и Красногорске. Распространяется она на иностранцев при вывозе за границу купленных в России товаров. Относится это к гражданам государств, которые не входят в Евразийский экономический союз. Сумма покупки должна составлять не менее 10 тысяч рублей с учетом налога. Закон о введении tax free разработал Минфин по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова. Распространят систему в первую очередь в городах, которые летом принимают Чемпионат мира по футболу. Действовать она будет в крупных торговых центрах: В Москве, это ЦУМ, ГУМ и «Крокус Сити Молл». Если турист сделал покупку в магазине, при выезде он должен заверить чек у таможенной службы. Далее сумму НДС возместят переводом на банковскую карту.
По всей России система Tax free должна начать работу к концу года.
Комментарии3
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prender 10 апреля 2018 | 15:11
В свете последних событий как бы ее не пришлось закрывать за ненадобностью из-за отсутствия клиентов.
abuvgrobu 10 апреля 2018 | 15:12
Все печемся об иностранцах, уплаченный НДС им возвращаем. И то правда, зачем с них брать, если можно со своих "шерсти" настричь
odobryam_s 10 апреля 2018 | 15:42
abuvgrobu: Это просто очередное свидетельства пресмыкания нашей верхушки перед Западом. ПатриотизЬм и прочий треп - это жвачка для внутреннего потребления.