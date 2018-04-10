Петербургское отделение союза писателей объявило поэтический конкурс в честь «подвига Русского Донбасса»
Петербургское отделение союза писателей России объявило поэтический конкурс, задачей которого стало привлечение внимания к «агрессии сионофашистской киевской хунты». При этом организаторы считают подобную формулировку абсолютно нормальной.
Поэтический конкурс одного стихотворения в честь боевого и трудового подвига Русского Донбасса проводит в Петербурге региональное отделение союза писателей России. Как говорится в описании литературного соревнования, его задачей является «средствами поэзии привлечь внимание общественности к героизму защитников Русского Донбасса от агрессии сионофашистской киевской хунты». Подобная формулировка уже вызвала резкую критику со стороны общественных и политических деятелей, однако один из организаторов конкурса, член союза Андрей Антонов уверен, что она вполне корректна.
По словам Антонова, на конкурс уже подано несколько десятков заявок, а победителя ждет диплом и, может быть, ценный приз. На сайте конкурса также указано, что он проходит при поддержке комитета по печати. Однако чиновники не смогли оперативно прокомментировать свое отношение к подобным задачам, которые ставятся перед поэтами.
Для петербургского отделения союза писателей этот конкурс настоящий позор, считает соавтор Конституции Сергей Цыпляев.
Депутат Борис Вишневский уже пообещал обратиться в прокуратуру с просьбой проверить законность проведения подобного конкурса.
Комментарии49
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alexander25101977 10 апреля 2018 | 15:53
Разделили страну на части, в одной установили бандитский режим, фактически ничем не отличающийся от путинизма. И теперь этот режим надо воспевать? Питерская интеллигенция, куда тебя понесло-то? Обратись к лениградским предкам. Лениградская интеллигенция никогда не поддерживала совковое время.
lion64___3 10 апреля 2018 | 15:56
Какой шум подняли сидящие в выгребной яме либераты и свидомые!
А всего-то злейший враг русского народа назван по имени.
cereo 10 апреля 2018 | 16:01
На сентябрь этого года будут значимые изменения на донбасе и луганске, в мин.обороне знают, походу барыги у власти на донбасе и луганске будут сваливать........
pravdatut 10 апреля 2018 | 16:01
Захватчики будут себя воспевать. Вся история Московии в этом отражается!!
pravdatut 10 апреля 2018 | 16:01
Захватчики будут себя воспевать. Вся история Московии в этом отражается!!
pnh__ptn 10 апреля 2018 | 16:01
В джунглях Донбассы бьется отряд
Сионофашисты детей там едят
ulagai 10 апреля 2018 | 16:11
Весна!У чекистких "писателей"обострение.
airjeff 10 апреля 2018 | 16:14
при бандеру забыли. сионобандерофашистской. можно еще Пол Пота приписать. сионобандерополпотафашистской. а при чем тут Пол Пот? он же в Камбодже был. а так, до кучи, чтобы еще страшнее стало