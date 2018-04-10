Петербургское отделение союза писателей объявило поэтический конкурс в честь «подвига Русского Донбасса»

Петербургское отделение союза писателей России объявило поэтический конкурс, задачей которого стало привлечение внимания к «агрессии сионофашистской киевской хунты». При этом организаторы считают подобную формулировку абсолютно нормальной.

Поэтический конкурс одного стихотворения в честь боевого и трудового подвига Русского Донбасса проводит в Петербурге региональное отделение союза писателей России. Как говорится в описании литературного соревнования, его задачей является «средствами поэзии привлечь внимание общественности к героизму защитников Русского Донбасса от агрессии сионофашистской киевской хунты». Подобная формулировка уже вызвала резкую критику со стороны общественных и политических деятелей, однако один из организаторов конкурса, член союза Андрей Антонов уверен, что она вполне корректна.

По словам Антонова, на конкурс уже подано несколько десятков заявок, а победителя ждет диплом и, может быть, ценный приз. На сайте конкурса также указано, что он проходит при поддержке комитета по печати. Однако чиновники не смогли оперативно прокомментировать свое отношение к подобным задачам, которые ставятся перед поэтами.

Для петербургского отделения союза писателей этот конкурс настоящий позор, считает соавтор Конституции Сергей Цыпляев.

Депутат Борис Вишневский уже пообещал обратиться в прокуратуру с просьбой проверить законность проведения подобного конкурса.