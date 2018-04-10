Российские военные мешают работе американских беспилотников в Сирии
В армии США утверждают, что уже на протяжении нескольких недель использовать дроны стало затруднительно.
Российские военные опасаются ответных ударов США после сообщений о предположительном применении химического оружия в сирийском городе Дума. Чтобы затруднить операции американской армии в регионе, они глушат GPS-сигнал беспилотников – об этом сообщает телеканал NBC. Помехи затрудняют использование дронов-разведчиков, так как способны преодолевать даже радиоэлектронную защиту. По словам Пентагона, военные принимают все меры и контрмеры для защиты беспилотных летательных аппаратов.
Информацию о блокировке сигналов американских Дронов подтвердили в Госдуме. Глава комитета по обороне Владимир Шаманов отметил, что у России есть все силы и средства для таких операций, а также призвал «приветствовать» подобные действия военных.
Американские эксперты утверждают, что впервые российские военные предпринимали попытки глушить GPS-сигнал беспилотников четыре года назад на востоке Украины.
Комментарии63
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mikhail_spb_ 10 апреля 2018 | 15:06
Сапоги явно нарываются.
Видимо, очень хотят, чтобы американцы их как следует отпиндосили?
danko_swinja 10 апреля 2018 | 15:08
mikhail_spb_: видимо, вероятно, возможно. Хоклотролль юморной. Пролонгация мильтоны. Катырка. Самогон врыло хочешь?
danka_perdanka 10 апреля 2018 | 15:12
danko_swinja: а где старуха дакно ? давно ее не видно.
danko_swinja 10 апреля 2018 | 15:13
danka_perdanka: сдохла стараМразь, а Вы что не знали??? Закопали в маями.
patrik05 10 апреля 2018 | 15:19
Российские военные мешают работе американских беспилотников в Сирии...
Когда я в первый день как попал в роту после карантина, то дежурный по батальону крикнул на весь проход "Батальон, строиться на плацу, полковое построение!", а я ему - "Какое построение, дождь же идёт?" И весь батальон "Ха-ха-ха, не сахарный, не растаешь". Американцы точно такие же наивные, как я в тот день.
tvitov66 10 апреля 2018 | 15:24
1 - этонемы
2 - англичанка гадит
3 - это провокация
4 - авыдокажите
5 - настамнету
6 - онижедети
olegleon 10 апреля 2018 | 15:45
tvitov66: и самый главный вопрос - как там оказались американцы, если сирийская власть их не приглашала, а резолюцию Совбеза ООН не получали на присутствие на иностранной терроитории
sasha2011 10 апреля 2018 | 16:01
olegleon:
А что, кто-то приглашал зелёненьких в Крым или Гиркина на Донбасс?
Почему ты, такой законник, об этом не спрашивал?
vikwlad 10 апреля 2018 | 15:59
Бестолковые российские генералы могут только гадить американцам.
evgolius7 10 апреля 2018 | 15:08
Был такой анекдот про пушку которую нашли папуасы.
Решили вражеское поселение расхреначить.
Зарядили, не той стороной поставили, хренакнули - дым, огонь, кишки, полплемени в клочья.
Вождь такой: "б..., если тут такой трендец - прикинь , что у наших врагов?!!!"
danko_swinja 10 апреля 2018 | 15:10
evgolius7: мчо рисованное мимо лесенки проскочило!
danko_swinja 10 апреля 2018 | 15:15
evgolius7: веселый анекдот дешёвый хохлобот рассказал! Скакать!
snamor 10 апреля 2018 | 15:12
evgolius7: Было бы смешно, если бы Россия не использовала самые современные средства. Как-то так.
evgolius7 10 апреля 2018 | 15:14
snamor:
Кстати, США ответили на мультик о ракете с непредсказуемой траекторией.
Так и сказали, что у них есть возможности уничтожать российские ракеты непосредственно на их старте.
snamor 10 апреля 2018 | 15:17
evgolius7: Да, и назначили сразу встречу Трампа с Путиным. Причем это потребовали демократические сенаторы. Совсем не страшно стало. Ремчуков по этому поводу хорошо объяснил, и его прогноз сбылся на 100%.
sab171 10 апреля 2018 | 15:31
evgolius7: они сказали что дисней еще не такое рисует
kays 10 апреля 2018 | 16:04
Ага, прямо кружить будут над стартом. Иди подмойся, а то несет от тебя тухляком.
yakov18 10 апреля 2018 | 15:27
snamor: Ну глушилки это типа-шоб блоха танцевать не могла-ее подковали...Но вот такую же блоху создать-фигушки...По факту на сушках нет элементарной
защиты от ПЗРК как и на вертолетах-а шоб базу ВКС китайские БПЛА не обижали-там свои мобильники глушат -вот Вам и современные средства..
Сейчас есть БПЛА в Израиле привязанные к местности и не связанные с GPS-это ударные БПЛА ну и не только-их глушить БесПоЛезно
snamor 10 апреля 2018 | 15:41
yakov18: Я не специалист, по-этому ответ ваш не опровергну и не поддержу. Но могу сказать то, что судя по истеричности этой новости, амеры очень недовольны. А это значит система работает. И прекрасно.
olegleon 10 апреля 2018 | 15:47
yakov18: а американцы этого и не знают и проявляют недовольство. Вы в Пентагон позвоните и расскажите им об этом ))
nikitin43 10 апреля 2018 | 15:15
evgolius7: пусть мешают , получат по соплям как герои вагнера .
olegleon 10 апреля 2018 | 15:49
nikitin43: или как скачущие под Иловайском. с перепугу аж в Россию побежали и просили покормить их и помыть, т.к. своя родина наплевала на них
vezdehod 10 апреля 2018 | 15:48
Американцы разберутся с этим трудности и достанут эти базы по полной программе.
rico76 10 апреля 2018 | 15:50
evgolius7: да, да... помню этот анекдот про хохлов в 2014 году рассказывали!))
serge3leo 10 апреля 2018 | 15:13
mikhail_spb_: Таки да. Все должны понимать чем располагают и чем рискуют, и США, и РФ, и младо НАТО. Шапкозакидательские настроения - самое опасное, что может быть.
andy116k 10 апреля 2018 | 15:17
mikhail_spb_: Американцев там вообще не должно быть. Ну пока пропадают их дроны.
bono747 10 апреля 2018 | 15:18
mikhail_spb_: А саломордая рогулятина нарвалась уже давно)))
rico76 10 апреля 2018 | 15:45
mikhail_spb_: человек без Родины, смотри как бы тебя «не отпиндосили»!)))
kottigr1 10 апреля 2018 | 15:07
Пиндосам просто нужно без всяких выяснений слать на разведку по одному "Томагавку" в те средства радиоэлектронного подавления, которые мешают самолетам.. Потом по громкому гавканью выяснится, чьи это СРЭПы были..
snamor 10 апреля 2018 | 15:14
kottigr1: Да, просто пусть начнут третью мировую и сотрут человечество с лица земли.
kottigr1 10 апреля 2018 | 15:17
snamor: Так вроде же итак Путину уже воткнули "по самые помидоры"... И хдэ война ?
snamor 10 апреля 2018 | 15:21
kottigr1: Я отвечал на ваш смешной комментарий, перечитайте свой, мой ответ и задайте вопрос снова, а то вы как будто с зеркалом разговариваете.
phoenix18 10 апреля 2018 | 15:41
kottigr1: всё таки ты конченный краносос.
sasha2011 10 апреля 2018 | 16:13
kottigr1:
Не надо этому балбесу "snamor" - припердователю из Риги ничего объяснять.
Ему латвийские власти уже всё объяснили.
Только не очень понятно, почему в такой ситуации и безграничной любви к россии-матушке, он не едет туда на ПМЖ.
telaviv001 10 апреля 2018 | 15:14
kottigr1: Ой ребята, диванные вояки, со всех сторон и всех политических предпочтений, уж очень сильно ваши комментарии напоминают мне анекдот:
- Сколько стоит атомная бомба?
- Миллион долларов.
- Ой, чтоб она упала на мою голову.
kottigr1 10 апреля 2018 | 15:20
telaviv001: 500 вагнеровцам никакая атомная бомба под Евфратом не помогла... Растерли их пиндосы в пыль.
kindlydemon 10 апреля 2018 | 15:36
kottigr1: 5 или 500, да какая разница))
olegleon 10 апреля 2018 | 15:51
kottigr1: а теперь представь, что было бы с украинскими вояками, если бы в Донбассе действительно были российские регулярные войска.
lion64___3 10 апреля 2018 | 15:43
kottigr1: не посылают они "томагавки" потому, что оные вернутся прямо туда, откуда взлетели.
prender 10 апреля 2018 | 15:09
Да однако коалиция. и яяяяявное желание сесть с сша за стол переговоров
mppv 10 апреля 2018 | 15:13
prender:
Переговоров не будет, путиноид
detul 10 апреля 2018 | 15:22
mppv: Сразу убъемся, и наконец дадим дорогу цивилизации тараканов?
mppv 10 апреля 2018 | 15:24
detul:
Цивилизация тараканов и так существует преспокойно независимо - живы вы, путиноиды, или нет
prender 10 апреля 2018 | 16:07
mppv: вы бы поспали чутка, а то вам уже в каждом видится помощник нацлидера, успокойтесь , чайку попейте, может отпустит.
cukker 10 апреля 2018 | 15:12
угнетенные американцами арабы во всем мире, с надеждой смотрят, как Россия надает по сопатке наглой американской свинохаре
serge3leo 10 апреля 2018 | 15:15
А GPS на Украине манипулировали. Тот же Боинг вот не по прямой летел, и под спутник попал, хотя и на автопилоте. А вот кто манипулировал - это большой вопрос.
agamasat 10 апреля 2018 | 15:15
Уже понятно для всего мира, что кремль стоит на защите авторитарных режимов-людоедов.(
andy116k 10 апреля 2018 | 15:19
agamasat: Ииии...от кого защищает?
pepetz 10 апреля 2018 | 15:53
andy116k:
"Ииии...от кого защищает?"
Свою жопу.
telaviv001 10 апреля 2018 | 15:22
agamasat: agamasat: согласен с вами, вот только на защиту Ливии не стали и почему-то Ливия из процветающей авторитарной страны превратилась в ...
Предлагаю вам продолжить.
agamasat 10 апреля 2018 | 15:54
telaviv001: Каддафи растерзали собственные граждане. Какое вам дело до Ливии и Сирии, если собственная страна лежит в дерьме? Может, мечтаете распространить это дерьмо по всему миру?! Кстати, в свое время до Сирии и Ливии дотянулись руки СССР и оставила там... не хотите ли продолжить?
piter_ug 10 апреля 2018 | 15:19
//они глушат GPS-сигнал беспилотников//
Видимо, сначала будут ликвидированы глушилки.
vlabumur 10 апреля 2018 | 15:19
Я вот одного не пойму,зачем мы в Сирию залезли?
mppv 10 апреля 2018 | 15:27
vlabumur:
Дак она бы к вам залезла? Карту халифата забыл?
Херсон, Одесса ... До Киева ...
kindlydemon 10 апреля 2018 | 15:39
vlabumur: для этого мозг нужен, увы.
sagen 10 апреля 2018 | 16:05
vlabumur: Как будто ты знаешь, на фиг тебе Южная Осетия, Крым и часть Донбасса. Русский человек напившись водки всегда задается одним вопросом - тыминяуважаш-ш-ш? И не дожидаясь ответа бьет собутыльника чем придется. На утро, протрезвев, он у трупа пускает сопли и слезы - янихател.... Ментальность. Таких в тюрьмах половина.
wertor 10 апреля 2018 | 15:30
Какими же надо быть идиотами, что бы защищая какую Сирию, показывать в деле свои военные достижения! Ведь американцы, точно сделают выводы и найдут решения. И если что, свою страну защищать будет уже нечем!
kindlydemon 10 апреля 2018 | 15:41
wertor: Страшные и ужасные омериканцы. Все пропало, на днях во всех крупных городах высаживаются негры с автоматами и нам нечего им сказать, капитулируем, каемся и платим!
pensioner25 10 апреля 2018 | 15:35
Российские военные мешают в Сирии нормально жить российским гражданам в своей стране.
kuz_sib 10 апреля 2018 | 15:40
погляди же, они могут
max3446 10 апреля 2018 | 15:43
красиво уделвают наши доблестные военные пендосов, тестируя новые разработки, надо бы и ракеты убийцы авианосцев протестировать. Там как раз ржавое корыто пеностана около Сирии плавает как гов...
grossalexis_032018 10 апреля 2018 | 16:02
max3446: Для того что бы замочить тебя, твоих родаков и детушек малых - достаточно простой киянки или куска арматуры ;)) Даже испытывать не надо. Или просто сходи в выходной в ТЦ на киносеанс ;))
grossalexis_032018 10 апреля 2018 | 15:52
Насколько Я помню -Шаманов генерал от ВДВ ;)) Это у одуванчиков трое пацанов утонуло при высадке, утонуло по причине дезориентации.
И потом понятие затруднительно у амеров и рашкованов очень разное ;)) Если для амеров определение с точностью до сотен метров - полный провал, то для шамановских бойцов вообще зашибись.
Тоже мне новость есть системы постановки помех, есть системы преодоления помех. ПОмехи должны были ставить с первого дня присутствия, а не только сейчас ;))