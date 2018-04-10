Российские военные мешают работе американских беспилотников в Сирии...

В армии США утверждают, что уже на протяжении нескольких недель использовать дроны стало затруднительно.

Российские военные опасаются ответных ударов США после сообщений о предположительном применении химического оружия в сирийском городе Дума. Чтобы затруднить операции американской армии в регионе, они глушат GPS-сигнал беспилотников – об этом сообщает телеканал NBC. Помехи затрудняют использование дронов-разведчиков, так как способны преодолевать даже радиоэлектронную защиту. По словам Пентагона, военные принимают все меры и контрмеры для защиты беспилотных летательных аппаратов.

Информацию о блокировке сигналов американских Дронов подтвердили в Госдуме. Глава комитета по обороне Владимир Шаманов отметил, что у России есть все силы и средства для таких операций, а также призвал «приветствовать» подобные действия военных.

Американские эксперты утверждают, что впервые российские военные предпринимали попытки глушить GPS-сигнал беспилотников четыре года назад на востоке Украины.