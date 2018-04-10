Хакерская группировка взломала группу музыкальных каналов Вево

Они подменили самый популярный клип в истории сервиса – песню Деспасито — другим видеороликом. В нем фигурируют неизвестные в масках с оружием в руках, а также призыв «Освободите Палестину». После хакерской атаки клип Деспасито, имевший более 5 миллиардов просмотров на Ютьюбе, был удален, сообщает Би-Би-Си.