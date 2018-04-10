В Госдуме объявлен незапланированный перерыв в пленарном заседании из-за серьезной поломки
Неполадки возникли во время поправок к законопроекту о реабилитации жертв политических репрессий. Один из авторов поправок Виктор Водолацкий не смог начать выступления из-за микрофонных шумов в зале. Инженеры попросили на устранение неполадок время до 15 часов. Это может создать проблемы в графике депутатов, так как в 3 часа дня у них начинается обеденный перерыв, а также запланированы заседания ряда думских комитетов, сообщает Интерфакс.
Комментарии6
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vilingrad 10 апреля 2018 | 14:38
Поломка мозгов не могла случиться- их там нет...
luger_max_otto 10 апреля 2018 | 14:39
Вставшая с колен высокотехнологичная держава, чё...
navsegda 10 апреля 2018 | 14:41
За 15 часов одному не справится , тут помощник нужон
severnaj 10 апреля 2018 | 14:42
Система дает сбой.....
kottigr1 10 апреля 2018 | 14:43
Наверняка это проделки русских хакеров...
vvs7651 10 апреля 2018 | 14:43
Госдура сломалась?