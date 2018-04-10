В Госдуме объявлен незапланированный перерыв в пленарном заседании из-за серьезной поломки

Неполадки возникли во время поправок к законопроекту о реабилитации жертв политических репрессий. Один из авторов поправок Виктор Водолацкий не смог начать выступления из-за микрофонных шумов в зале. Инженеры попросили на устранение неполадок время до 15 часов. Это может создать проблемы в графике депутатов, так как в 3 часа дня у них начинается обеденный перерыв, а также запланированы заседания ряда думских комитетов, сообщает Интерфакс.