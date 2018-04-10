Депутат питерского заксобрания Борис Вишневский призвал отменить поэтический конкурс, объявленный на сайте Дома писателей в Петербурге. Он называется «Донбасс: в бою и труде». Недоумение Вишневского вызвала формулировка «у необходимости привлечь внимание общественности «к героизму защитников русского Донбасса от агрессии сионофашистской киевской хунты». Вишневский недоумевает, с каких пор законные власти Украины так называются на сайте официальной писательской организации и в курсе ли Комитет по печати, что он поддерживает этот конкурс. Об этом депутат написал на своей странице в Фейсбуке. Вишневский также направил три обращения: в Петербургское отделение союза писателей, главе Комитета по печати, а также в прокуратуру.