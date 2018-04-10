Ангела Меркель: Доказательства применения химического оружия в Сирии являются «ясными и четкими»
Доказательства применения химического оружия в Сирии являются «ясными и четкими», об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила на совместной пресс-конференции с Петром Порошенко. Она добавила, что правительство Германии уже самым решительным образом осудило эту химическую атаку. Ранее постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что химической атаки в Сирии не было, так как Россия не обнаружила образцов нервнопаралитических веществ. Напомню, седьмого апреля в сирийском городе Дума в результате химической атаки погибли 70 человек. Президент США Дональд Трамп заявил, что за этим стоит президент Сирии Башар Асад, а Россия и Иран ответственны за его поддержку.
Комментарии8
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glotov 10 апреля 2018 | 14:39
"ясными и четкими" . Т.е. , всем ясно , что это четко проведенная провокация.
doorin 10 апреля 2018 | 14:40
Меркель и Макрон сегодня рекомендовали
странам ЕС ввести всемерно ужесточить и
ввести санкции против русских сразу на 200 лет.
Это связано с химической атакой в Сирии,
в Солсбери и абсолютно деградирующей
обстановке в Украине.
Давно пора првать русских на куски, тем
более что русские много бед принесли
Германии и Франции за последние пару сотен лет.
\Liberation\
danko_swinja 10 апреля 2018 | 14:42
glotov: конечно Меркель и Параше можно верить! 2 мрази встретились вместе. В засос.
danko_swinja 10 апреля 2018 | 14:40
glotov: Петя Параша и старая Тварь, 2 сапога пара. Безвиз.
navsegda 10 апреля 2018 | 14:43
glotov: нашкодили и в кусты , как обычно
cukker 10 апреля 2018 | 14:41
конечно, англичане изготовили и применили. послей Скрипалей этой ГДР овке больше нечего сказать. Четким будет удар по американцам, которых потом надо будет объявить жертвами злобного конгресса. пусть потом избираются твари
ostanovka 10 апреля 2018 | 14:42
Анжела, хватит в носу ковырять, создавайте сегодня антипутлеровскую коалицию.
И принимайте уже известные меры к четвертому рейху.
Это, вдобавок, поможет вам чище отмыться от грязи третьего рейха.
chimp2013 10 апреля 2018 | 14:43
Кремль же сказал, что химического оружия не было- значит не было. И точка! Кремль же говорил, что коммунизм победит? Говорил . И точка. Восточные сказки не только в Иране и Турции, они и в России. Сказки вечны, так же как и народы. И с этим надо считаться. На Западе сказки придумывают, но там не понимают, что некоторые народы в них верят АБСОЛЮТНО!