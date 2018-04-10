Ангела Меркель: Доказательства применения химического оружия в Сирии являются «ясными и четкими»

Доказательства применения химического оружия в Сирии являются «ясными и четкими», об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила на совместной пресс-конференции с Петром Порошенко. Она добавила, что правительство Германии уже самым решительным образом осудило эту химическую атаку. Ранее постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что химической атаки в Сирии не было, так как Россия не обнаружила образцов нервнопаралитических веществ. Напомню, седьмого апреля в сирийском городе Дума в результате химической атаки погибли 70 человек. Президент США Дональд Трамп заявил, что за этим стоит президент Сирии Башар Асад, а Россия и Иран ответственны за его поддержку.